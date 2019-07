Nissan: qué hay detrás de la estrepitosa caída del fabricante de automóviles

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬ŅHa tocado fondo Nissan? Esa es la pregunta que planea sobre el fabricante japon√©s de autom√≥viles despu√©s de que este jueves presentara unos p√©simos resultados, los peores desde la crisis mundial de 2009. En concreto, entre abril y junio de este a√Īo, el beneficio neto de Nissan cay√≥ casi un 95% en comparaci√≥n con el mismo per√≠odo de 2018. Por su parte, su beneficio de explotaci√≥n se redujo en un dr√°stico 98,5%. Es decir, que¬†su ganancia ni siquiera alcanz√≥ los US$15 millones. "Reconocemos que los resultados son muy mediocres", dijo el presidente de Nissan, Hiroto Saikawa, pese a que se mostr√≥ confiado en poder mejorarlas de cara a pr√≥ximos trimestres. Estos resultados ya llevaron a la firma a tomar medidas dr√°sticas. Entre ellas, el despido de alrededor del 10% de sus empleados, lo que significa¬†la eliminaci√≥n de unos 12.5000 puestos de trabajo para reducir su producci√≥n global en un 10% para el a√Īo 2022. Saikawa precis√≥ que m√°s de la mitad de puestos ya fueron suprimidos el a√Īo pasado y el resto de empleados ser√°n despedidos entre 2020 y 2022 en plantas de seis pa√≠ses que no quiso especificar por la "sensibilidad" del tema. Seg√ļn medios japoneses citados por la agencia AFP, sin embargo,¬†Am√©rica Latina ser√≠a una de las zonas m√°s afectadas por esta medida. Pero ¬Ņc√≥mo se explica este desplome del que fuera uno de los referentes mundiales en la construcci√≥n de autom√≥viles? El esc√°ndalo Ghosn "La rentabilidad se vio afectada negativamente por la disminuci√≥n de los ingresos y por factores externos como los costes de las materias primas, las fluctuaciones de los tipos de cambio y las inversiones para cumplir con las normas regulatorias", se√Īal√≥ Nissan en un comunicado. En efecto, al igual que sus rivales, la firma est√° teniendo que hacer grandes inversiones tecnol√≥gicas para desarrollar los veh√≠culos aut√≥nomos y para responder al endurecimiento de las nuevas normativas medioambientales. Sin embargo, adem√°s de por el estancamiento de grandes mercados como el de EE.UU., Europa o Jap√≥n, la empresa enmarc√≥ sus resultados como consecuencia del cambio de estrategia tras¬†el esc√°ndalo que el a√Īo pasado supuso el arresto de su expresidente Carlos Ghosn, por presuntas malversaciones de fondos. Pese a haber rechazado los cargos en su contra, las acusaciones a Ghosn supusieron una gran presi√≥n sobre la alianza creada entre Nissan, Renault y Mitsubishi, en la cual las tensiones est√°n lejos de desaparecer. "Eso realmente hizo a la empresa caer en picado", reflexion√≥ en la radio p√ļblica estadounidense NPR Michelle Krebs, analista de la empresa automotriz Autotrader. Nissan no esconde el duro golpe que sufri√≥ por este esc√°ndalo, y por ello decidi√≥ reducir en unos US$184.000 millones los objetivos de venta fijados durante la presidencia de Ghosn para finales de marzo de 2023. Peor imagen y competencia A los problemas de Nissan se suma, seg√ļn expertos, una estrategia desafortunada dirigida a aumentar su presencia en el mercado¬†a expensas de la rentabilidad. Por ejemplo, Nissan apost√≥ por realizar ventas con grandes descuentos a las compa√Ī√≠as de alquiler de autom√≥viles, lo que adem√°s de recortar sus ganancias tambi√©n pudo haber "empa√Īado" la marca, seg√ļn Krebs. Michael Ramsey, analista de la consultora Gartner, coincide tambi√©n en c√≥mo esta t√°ctica de Nissan perjudic√≥ la imagen que el p√ļblico ten√≠a de la marca. Seg√ļn el experto, los consumidores sol√≠an ver los autos de Nissan como deportivos y confiables, pero las ansias de la empresa por expandir su presencia en el mercado pudo dejar en entredicho la identidad corporativa de la marca. "¬ŅQui√©n es hoy el comprador de Nissan? La respuesta no es tan obvia", se pregunt√≥ en NPR. Otro factor que destacan los expertos es la creciente competencia que para Nissan suponen fabricantes coreanos como Hyundai y Kia,¬†que ofrecen a sus clientes veh√≠culos a precios menores. "A la vez que vemos c√≥mo sus productos mejoran en t√©rminos de calidad y dise√Īo, tambi√©n est√°n ganando consumidores que buscan algo asequible", dijo en NPR sobre estas marcas el analista de CarGurus George Augustaitis. El experto tambi√©n apunt√≥ al dise√Īo como uno de los puntos d√©biles de Nissan, citando el ejemplo de los modelos de utilitarios deportivos Rogue y Murano que est√°n "casi cinco a√Īos desactualizados". "Estas supresiones de puestos de trabajo son medidas necesarias para reestructurar la compa√Ī√≠a y evitar que la situaci√≥n siga deterior√°ndose", le dijo a AFP Satoru Takada, analista de la consultora de Tokio TIW. "La cuesti√≥n es saber si Nissan ha tocado fondo y podr√° renacer r√°pidamente" pero¬†"las perspectivas son vagas y los obst√°culos numerosos", pronostic√≥ el experto.