No hallan pruebas de conspiraciÃ³n entre Trump y Rusia

Fotografia: CARLOS BARRIA /REUTERS Agrandar la foto + Twittear ¬† El fiscal especial Robert S. Mueller ha finalizado sus 22 meses de herm√©tica investigaci√≥n sobre la trama rusa sin hallar pruebas de que Donald Trump o su campa√Īa conspirasen con Mosc√ļ durante las elecciones presidenciales de 2016 con el fin de favorecer la victoria del republicano. Mueller s√≠ deja abierta la posibilidad de que haya cometido obstrucci√≥n a la justicia, la otra gran sombra que planeaba sobre el presidente de Estados Unidos, pero el balance de este domingo supone una victoria pol√≠tica. En tono combativo, Trump dijo a la prensa que las conclusiones significan su "exoneraci√≥n total" y tach√≥ de "verg√ľenza" este proceso explosivo, que ha marcado toda su presidencia. Un gran punto de inflexi√≥n de la presidencia de Trump fue el 17 de mayo de 2017, cuando el Departamento de Justicia puso en manos de un fiscal especial independiente la investigaci√≥n federal m√°s sensible en a√Īos, del posible pacto entre el presidente de EE UU y ni m√°s ni menos que Rusia, el viejo enemigo de la Guerra Fr√≠a. Mueller ha levantado tantas alfombras para tratar de esclarecer esto que, a lo largo de dos a√Īos, han salido a luz toda una ristra de otro tipo de delitos -con 34 individuos imputados-, una marea de mentiras y hasta viejos contenciosos del mandatario con una actriz de cine porno. El otro gran giro tuvo lugar este domingo por la tarde, casi dos a√Īos despu√©s, cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, entreg√≥ al Congreso sus conclusiones sobre el informe Mueller, una carta de cuatro folios y dos ideas muy claras: que la injerencia rusa tuvo lugar, pero que no hay rastro de que la campa√Īa de Trump u otro ciudadano estadounidense se coordinara con ella. "El fiscal especial no ha hallado que la campa√Īa de Trump, o cualquiera asociado con ella, conspirase o coordinase con el Gobierno ruso en esos esfuerzos [de injerencia] a pesar de las m√ļltiples ofertas de personas vinculadas a Rusia por ayudar a la campa√Īa de Trump", se√Īala Barr. Un equipo de 19 abogados ayudado por 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, contables forenses y otros profesionales se han ocupado del caso y emitido hasta 2.800 citaciones, 500 √≥rdenes de registro y 280 √≥rdenes de registro de comunicaciones, adem√°s de haber interrogado a medio millar de testigos. Mueller, sin embargo, no ha sido capaz de pronunciarse sobre si Trump ha cometido un delito de obstrucci√≥n a la justicia, algo que se podr√≠a concluir si se comprueba que minti√≥ a los investigadores durante la indagaci√≥n de la trama rusa, o si presion√≥ al exdirector del FBI James Comey, al que adem√°s despidi√≥, para que cerrase el caso. "Mientras este informe no concluye que haya cometido un delito, tampoco le exonera", afirma Mueller en su informe, seg√ļn la carta de Barr. El fiscal especial, de hecho, ha optado por describir los actos de Trump y dejar en manos del Departamento de Justicia la interpretaci√≥n de si estos son constitutivos de delito. Y, seg√ļn el criterio de Barr, y de su n√ļmero dos, Rod Rosenstein, las pruebas "no son suficientes para establecer que el presidente haya cometido una falta de obstrucci√≥n a la justicia". Su argumento valora que Trump no era culpable del delito que se investigaba y de que una mala pr√°ctica no tiene por qu√© resultar obstrucci√≥n si no se hace de forma intencionada. La jornada supo a victoria rotunda para el mandatario. "Despu√©s de una larga revisi√≥n, despu√©s de una larga investigaci√≥n, despu√©s de que tantas personas hayan sido tan da√Īadas, despu√©s de no mirar al otro lado donde ocurrieron muchas cosas malas, se acaba de anunciar que no hubo complot con Rusia", proclam√≥ el presidente a la prensa desde Florida, donde hab√≠a pasado el fin de semana, a punto de tomar su vuelo de regreso a la Casa Blanca. "Es una pena que nuestro pa√≠s haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto", a√Īadi√≥. Para los dem√≥cratas, sin embargo, la historia del informe Mueller no termina aqu√≠. De la indagaci√≥n del fiscal especial y su equipo, un trabajo herm√©tico, lleno de secretismo, solo se conocen las cuatro p√°ginas de la carta del fiscal general. Varios congresistas ya han avanzado que dar√°n la batalla por que el conjunto del informe salga a la luz, de la misma manera que en 1998, el informe Starr sobre Bill Clinton se difundi√≥. El documento puede contener material corrosivo pol√≠ticamente, todo tipo de malas artes, aunque no incluya la colusi√≥n. A ra√≠z de las pesquisas, por ejemplo, la fiscal√≠a de Nueva York ha implicado al mandatario tambi√©n en un delito de financiaci√≥n ilegal de campa√Īa, pues quien fuera el abogado personal de Trump durante a√Īos, Michael Cohen, asegura que le orden√≥ el pago a dos mujeres poco antes de las elecciones para que callaran sobre supuestas infidelidades con √©l. Como el objetivo de la transacci√≥n era proteger la imagen del entonces candidato presidencial, se considera una contribuci√≥n no declarada. Que los supuestos romances con una actriz de cine porno, Stormy Daniels, y con una modelo de Playboy, Karen McDougal, formen parte de la investigaci√≥n de la trama rusa da una idea de c√≥mo se ha enrevesado el caso, las impredecibles derivadas a las que ha dado lugar. Seis exasesores de Trump han sido acusados de distintos delitos, entre ellos, el abogado Michel Cohen, quien fuera mano derecha de Trump durante una d√©cada, a tres a√Īos de c√°rcel por fraude y por mentir; y su exjefe de campa√Īa, Paul Manafort, a siete a√Īos y medio por fraude y por conspiraci√≥n, a ra√≠z de unos trabajos de lobby no declarado para Ucrania. Las sospechas de que Rusia estaba tratando de interferir en las elecciones presidenciales comenzaron ya en verano, con el robo y filtraci√≥n de correos del partido dem√≥crata. Tras las elecciones, a primeros de enero de 2017, los servicios de inteligencia estadounidenses y el FBI concluyeron que Vlad√≠mir Putin hab√≠a orquestado una campa√Īa basada en ciberataques y propaganda para denigrar la candidatura de Hillary Clinton y favorecer la de Trump. La sombra de la colusi√≥n entre el entonces ya presidente y Mosc√ļ apareci√≥ en escena cuando empezaron a salir a la luz toda una serie de contactos opacos entre quienes iban a formar su gabinete y funcionarios rusos, lo que provoc√≥ la dimisi√≥n de su fugaz consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Los intentos de Trump por desacreditar la investigaci√≥n, a la que siempre acus√≥ de "caza de brujas", y el despido de Comey en mayo de 2017 alentaron a√ļn m√°s los recelos. Poco después, en verano, además, se supo de algunos encuentros controvertidos, como el que el hijo mayor del presidente, Donald júnior, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron antes de las elecciones con una mujer que se decía cercana al Kremlin y que prometía "trapos sucios" sobre Clinton. Casi dos años después de erupción de trapos sucios por doquier, la investigación del informe Mueller ha llegado a su fin. La batalla política resultante, entre partidarios y detractores de Trump, no ha hecho más que empezar.