Fotografia: Roberto Navia / El Deber Agrandar la foto + Twittear El¬†embajador de Argentina en Bolivia, Normando √Ālvarez, visit√≥ este martes a los militares¬†y bomberos argentinos que ayudan en las tareas de apagado del fuego en la Chiquitania. Incluso, acompa√Ī√≥ a una cuadrilla a Santa M√≥nica (Concepci√≥n), donde tuvo que salir de prisa ante la activaci√≥n de un incendio en el lugar. EL DEBER acompa√Ī√≥ al diplom√°tico argentino en el veh√≠culo cuando era extra√≠do de la zona afectada por el incendio, y en la movilidad¬†declar√≥ que la situaci√≥n observada no ten√≠a palabras. "La verdad que es una cosa, no s√©,¬†no hay palabras para explicar esto, ver c√≥mo se est√° consumiendo la Chiquitania. Ya se habl√≥ a un grupo, va a venir un grupo a combatir este fuego, esperemos que no avance m√°s porque hay una comunidad cerca, es muy preocupante esto", declar√≥ √Ālvarez. Concepci√≥n es la zona de operaci√≥n de la delegaci√≥n argentina, conformada por m√°s de 200 efectivos. El grupo cuenta con su propio campamento, en donde hay m√°quinas para lavar ropa, energ√≠a el√©ctrica, tienen computadoras e incluso elaboran su propio pan para consumir. De acuerdo con datos de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz,¬†los incendios forestales ya han consumido casi 3,5 millones de hect√°reas¬†en el departamento cruce√Īo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario