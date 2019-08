Nuevo presidente de Guatemala gana comicios con alto abstencionismo

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear ¬† El candidato de centroderecha Alejandro Giammattei se proclam√≥ este domingo como vencedor de las elecciones generales en Guatemala, que estuvieron marcadas por el alto nivel de abstencionismo. "No fue f√°cil pero el objetivo se cumpli√≥. Va a ser un inmenso honor ser el presidente de este pa√≠s que amo tanto", afirm√≥ desde un hotel de la capital. Con el 99,4% de las mesas electorales procesadas, el representante del partido Vamos obten√≠a el 57,95% de las boletas, frente al 42,05% de su contendiente, la socialdem√≥crata Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seg√ļn datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En una conferencia de prensa, el TSE consider√≥ que aunque los resultados eran preliminares, mostraban una tendencia "irreversible" y que daban un "m√≠nimo margen de error". Al conocer el resultado, Giammattei, que se present√≥ por cuarta vez a las elecciones por la presidencia, asever√≥ que ser√≠a un "honor" convertirse en el jefe de Estado de Guatemala y prometi√≥ reconstruir el pa√≠s. "Estamos muy emocionados, es l√≥gico; han sido 12 a√Īos de lucha, no por llegar a un puesto, a lucir una banda, son 12 a√Īos esperando la oportunidad de servir a mi pa√≠s", dijo el candidato a periodistas. El UNE, por su parte, reconoci√≥ su derrota sin la presencia de Torres. ""Queremos desearle que tenga un gobierno exitoso porque el pa√≠s lo necesita (...) Estamos dispuestos a colaborar con el pa√≠s para que salga adelante,"afirm√≥ √ďscar Argueta, diputado y secretario general del partido. M√°s de 8 millones de guatemaltecos tuvieron derecho a decidir su nuevo presidente en las elecciones de este domingo que estuvieron, sin embargo marcadas por un alto nivel de abstencionismo, que rondaba los 5 millones, de acuerdo con las cifras del TSE. Giammattei suceder√° al pol√©mico Jimmy Morales y se convertir√° en el noveno presidente de la era democr√°tica en Guatemala, que se instaur√≥ en 1986 tras varias d√©cadas de reg√≠menes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales. El l√≠der de Vamos bas√≥ su discurso electoral en la promesa de una mayor prosperidad y seguridad, la restauraci√≥n de la pena de muerte, poner a trabajar a los presos y prohibirles las visitas conyugales para "que se arreglen entre ellos". La pobreza, violencia, crisis migratoria y una corrupci√≥n enquistada en buena parte del sistema pol√≠tico fueron los temas que cruzaron la larga campa√Īa para sustituir a Morales en el periodo que va desde enero de 2020 hasta 2024. El ganador de los comicios de este domingo sustituir√° a Morales el venidero 14 de enero. ¬ŅQui√©n es Alejandro Giammattei? El m√©dico de 63 a√Īos, es un viejo conocido de los electores guatemaltecos tras haber buscado la presidencia hasta en tres ocasiones (bajo las siglas de diferentes partidos) y la alcald√≠a de Ciudad de Guatemala en otras dos. Medios y expertos locales lo definen como una persona de derecha, con tendencias autoritaria, operativo y de fuerte car√°cter. Previamente, Giammattei trabaj√≥ en diferentes organismos como el Cuerpo de Bomberos, el Tribunal Supremo Electoral o el Sistema Penitenciario, que dirigi√≥ entre 2005 y 2007. Durante este per√≠odo fueron asesinados en la Granja Penal Pav√≥n siete reos durante la llamada Operaci√≥n Pavo Real, organizada oficialmente para recuperar el control del centro penitenciario. A√Īos despu√©s, el Ministerio P√ļblico y la Cicig concluyeron que la toma hab√≠a sido una cortina de humo para ocultar una operaci√≥n de limpieza social y acusaron a Giammattei y otros funcionarios de participar en la presunta ejecuci√≥n extrajudicial de los reos. Tras 10 meses en prisi√≥n, un juzgado cerr√≥ el caso y Giammattei recuper√≥ la libertad, pero su oposici√≥n a la Cicig sigue siendo m√°s que notoria al afirmar que Guatemala no necesita apoyo de organismos como la ONU para combatir la corrupci√≥n. ¬ŅQu√© otras propuestas tiene? Durante toda su campa√Īa prometi√≥ que que desde el primer d√≠a de su posible mandato luchar√° contra "la corrupci√≥n, la violencia y el desempleo", aunque no queda claro c√≥mo. Giammattei apuesta por la creaci√≥n de un Consejo Nacional de Seguridad para aumentar la presencia militar y asegurar un mayor control contra la violencia. Asimismo, ha prometido la reactivaci√≥n de la pena de muerte para hacer frente al crimen y combatir el narcotr√°fico con "mano dura". En lo econ√≥mico, propone crear "un muro de inversi√≥n" en la frontera con M√©xico para frenar la migraci√≥n. ¬ŅQu√© pas√≥ en la primera vuelta? Las elecciones estuvieron marcadas por la pol√©mica desde un inicio, no solo por el alto n√ļmero de candidatos que se presentaron (19) sino tambi√©n por la exclusi√≥n de algunos, como la exfiscal general Thelma Aldana, que encabez√≥ la lucha anticorrupci√≥n en el pa√≠s y era vista como enemiga de las clases privilegiadas. Como ninguno de los que se presentaron a la primera ronda celebrada el 16 de junio obtuvo el 50% de los votos necesarios para ganar directamente, los dos principales candidatos avanzaron a una segunda y √ļltima ronda. El primer puesto en ese entonces lo ocup√≥ Torres, quien fuera primera dama durante el gobierno de √Ālvaro Colom (2008-2012), con m√°s del 25% de los votos (1.095.463). El segundo puesto, que era el que se planteaba mucho m√°s disputado, fue finalmente para el l√≠der del partido Vamos, con casi el 14% de los votos (583.564). Durante esos comicios ocurrieron varios incidentes que obligaron al Tribunal Supremo Electoral a repetir la votaci√≥n este domingo en cuatro municipios, mientras que en otro su suspendi√≥ por falta de garant√≠as y de seguridad. ¬ŅCu√°les son los principales desaf√≠os a los que se enfrenta? El nuevo presidente asumir√° el pa√≠s en momento cr√≠tico, no solo por los esc√°ndalos de corrupci√≥n que estremecieron al anterior gobierno, sino por un pol√©mico tratado que firm√≥ Jimmy Morales pocos d√≠as antes de las elecciones con el mayor socio comercial de Guatemala. El saliente mandatario acord√≥ que su naci√≥n act√ļe como muro de contenci√≥n para los hondure√Īos y salvadore√Īos que soliciten asilo all√≠ como "tercer pa√≠s seguro", un acuerdo que ocho de cada 10 guatemaltecos rechaza, seg√ļn sondeos. Gimmattei ha criticado el pacto, pero no est√° claro hasta d√≥nde llegar√° para frenar su implementaci√≥n, algo que podr√≠a obligar al presidente Donald Trump a retomar sus amenazas econ√≥micas contra Guatemala. Cuatro a√Īos despu√©s de que las protestas anticorrupci√≥n a gran escala obligaron al entonces presidente Otto P√©rez Molina a renunciar, muchos sienten que el gobierno de Morales no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupci√≥n. Ese problema sigue siendo uno de los tres temas principales que los votantes quieren ver abordado, pero el presidente electo no ha dicho si planea renovar el mandato de la Comisi√≥n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que expirar√° en septiembre. La CICIG, que durante los √ļltimos a√Īos revel√≥ sonados casos de corrupci√≥n deber√° salir del pa√≠s luego de que Morales, que fue investigado por el organismo junto a algunos de sus familiares por presunta corrupci√≥n, decidiera no renovar su permanencia en el pa√≠s. Casi el 60 % de los 17.7 millones guatemaltecos viven en la pobreza y la desnutrición crónica afecta al 46% de los menores de cinco años. La inseguridad y los altos índices de violencia siguen siendo un factor que no solo afecta cotidianamente la vida de millones de personas, sino también la posibilidad de una mayor inversión extranjera. Miles de personas han emigrado en los últimos años, principalmente a Estados Unidos, con la esperanza de huir de las pandillas o mejorar sus condiciones de vida.