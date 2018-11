ONU: El lugar más peligroso para una mujer es su hogar

Agrandar la foto + Twittear Es una realidad en todo el mundo: el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres est√° en sus propios hogares, de acuerdo con un nuevo informe sobre homicidios en el mundo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 2017, m√°s de la mitad de las mujeres v√≠ctimas de homicidio fueron asesinadas por su pareja o parientes cercanos, seg√ļn el informe. Adem√°s, los investigadores concluyeron que los esfuerzos realizados en algunos pa√≠ses para frenar estos asesinatos mediante nuevas estrategias jur√≠dicas y programas sociales no han logrado avances tangibles. El reporte, publicado el 25 de noviembre para coincidir con el D√≠a Internacional de la Eliminaci√≥n de la Violencia contra la Mujer, analiz√≥ c√≥mo se relaciona la violencia contra las mujeres y las ni√Īas con su estatus y su papel en la sociedad. Asesinar a una mujer es "un acto letal a lo largo de un continuo de discriminaci√≥n y abuso basados en el g√©nero", escribi√≥ Yury Fedotov, director general de la agencia, en el pr√≥logo del informe. Estas son cuatro conclusiones destacables del reporte. La mayor√≠a de las v√≠ctimas de asesinato son hombres. Sin embargo, es mucho m√°s probable que las mujeres mueran a manos de los allegados m√°s cercanos. Al analizar los datos, el informe determin√≥ que aproximadamente uno de cada cinco homicidios es perpetrado por una pareja o un familiar cercano, y las mujeres y las ni√Īas conforman la mayor√≠a de esas muertes. De las casi 87.000 mujeres reportadas como v√≠ctimas de homicidio doloso en todo el mundo durante 2017, alrededor del 34 por ciento fueron asesinadas por su pareja y el 24 por ciento por un familiar. El √≠ndice m√°s elevado de mujeres que murieron a manos de su pareja o parientes se encontr√≥ en pa√≠ses africanos (una tasa de 3,1 v√≠ctimas por cada 100.000 mujeres), seguidos de naciones del continente americano (con una tasa de 1,6 v√≠ctimas por cada 100.000 personas de la poblaci√≥n femenina). El √≠ndice m√°s bajo fue el de Europa (0,7 v√≠ctimas). Los datos en la actualidad incluyen ciertas salvedades. Los investigadores indicaron que no es posible registrar con precisi√≥n los asesinatos relacionados con el g√©nero que ocurrieron durante conflictos armados, por lo que las cifras verdaderas en ciertas regiones podr√≠an ser mucho m√°s elevadas de lo que se√Īala el informe. Asimismo, los datos no incluyen los homicidios irresueltos que posiblemente se hayan dado por el g√©nero de la v√≠ctima, y los analistas dijeron que muy a menudo la violencia contra la mujer no se reporta. El informe tampoco dej√≥ claro de qu√© manera ni si tom√≥ en cuenta la violencia en contra de las mujeres transg√©nero en las estad√≠sticas. Un vocero de la oficina de las Naciones Unidas no respondi√≥ a la petici√≥n de comentarios al respecto. Jodie Roure, profesora en el John Jay College en Nueva York y quien ha realizado investigaciones exhaustivas sobre la violencia contra la mujer, recalc√≥ que las pr√°cticas de recopilaci√≥n de datos var√≠an de un pa√≠s a otro. "Estos datos tienen ciertas limitaciones", explic√≥ Roure. "¬ŅSon un reflejo del panorama completo? No, pero lo importante es hablar al respecto, porque hace poco tiempo no lo est√°bamos haciendo". La culpa la tiene el sexismo; las mujeres tambi√©n pueden ser perpetradoras. A la ra√≠z de la violencia dom√©stica contra las mujeres y ni√Īas est√°n las normas sociales que imponen que el hombre tiene autoridad del hombre para controlar a la mujer. Investigaciones al respecto que cita el estudio de la ONU revelan que los hombres y los ni√Īos que se atienen a las perspectivas estereot√≠picas sobre los roles de g√©nero -por ejemplo, que los hombres necesitan tener sexo m√°s que las mujeres o que los hombres deben dominar a las mujeres- son m√°s propensos a ser violentos con su pareja. El reporte encontr√≥ que los hombres que matan a su pareja de sexo femenino por lo general mencionan haber tenido problemas con el alcohol, celos y miedo al abandono. En cambio, las mujeres que hab√≠an matado a su pareja de sexo masculino con frecuencia mencionaron que hab√≠an soportado largos periodos de violencia f√≠sica a manos de esa pareja. A pesar de tratarse de casos excepcionales, las mujeres tambi√©n pueden ser responsables de la violencia de g√©nero. Por ejemplo, puede que algunas parientes cometan homicidios por honor, en los que las familiares asesinan a una ni√Īa o mujer por supuestamente haber deshonrado a su familia. Existen muchas otras motivaciones detr√°s de los asesinatos por raz√≥n de g√©nero, a decir del informe. Entre ellas est√°n la orientaci√≥n sexual o la identidad de g√©nero de la v√≠ctima; las amenazas que enfrentan quienes hacen trabajo sexual; en el sur asi√°tico puede ser por disputas sobre las dotes matrimoniales, o incluso acusaciones de brujer√≠a en √Āfrica, Asia y las islas del Pac√≠fico. Algunos pa√≠ses ya tienen leyes en contra del feminicidio, pero no se ha llegado a un consenso sobre lo que significa ese t√©rmino. La palabra feminicidio se acu√Ī√≥ por primera vez en la d√©cada de 1970 en referencia a los asesinatos de mujeres y ni√Īas. En a√Īos recientes, ha habido insistencia, en particular en Latinoam√©rica, en que se utilice el concepto con el fin de crear nuevas categor√≠as legales y pol√≠ticas p√ļblicas. El a√Īo pasado, el presidente de M√©xico, Enrique Pe√Īa Nieto, hizo un llamado en su pa√≠s para erradicar "una cultura machista profundamente arraigada", que "a fin de cuentas en verdad genera violencia en contra de las mujeres". Despu√©s del asesinato de una mujer que fue parcialmente filmado, los brasile√Īos usaron las redes sociales para exhortar a la gente a intervenir y detener la violencia dom√©stica. En Per√ļ, las participantes de un reciente concurso de belleza montaron una protesta; enumeraron las estad√≠sticas sobre los feminicidios en vez de dictarles sus medidas a los jueces. En septiembre, la Uni√≥n Europea y las Naciones Unidas lanzaron un programa conjunto dedicado a combatir el feminicidio en Am√©rica Latina. Sin embargo, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito descubri√≥ que no existe una definici√≥n estandarizada del t√©rmino, lo cual ha derivado en una gran diferencia en las pr√°cticas jur√≠dicas y de recopilaci√≥n de datos. Los nuevos programas y leyes han logrado sensibilizar al público con respecto al tema, aunque la cantidad de estos asesinatos no ha disminuido en comparación a 2012, cuando Naciones Unidas realizó un estudio similar. No obstante, el informe concluye que se deben tomar más medidas a fin de ofrecer más servicios para las mujeres, así como cambiar las convenciones culturales. "Una ley por sí sola no es suficiente", comentó Roure. "Debe haber una estrategia integral y holística".