ONU exige a los Gobiernos un volantazo para combatir la crisis climática

Fotografia: BRUNO KELLY (REUTERS) Agrandar la foto + Twittear Mientras que¬†las pruebas cient√≠ficas sobre los impactos del cambio clim√°tico se agolpan, el rumbo que tienen fijado los pa√≠ses no permitir√° que el calentamiento global se quede dentro de unos l√≠mites manejables. La¬†Organizaci√≥n de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido este mi√©rcoles de que la acci√≥n¬†contra el cambio clim√°tico "est√° muy por debajo" de¬†la "transformaci√≥n sin precedentes" que se requiere para lograr limitar los impactos de esta crisis. La ONU ha puesto en cifras ese rumbo de colisi√≥n. En 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero -que est√°n detr√°s del calentamiento, seg√ļn la mayor√≠a de los cient√≠ficos- habr√°n aumentado un 10,7% respecto a las de 2016. Y lo que se necesita, seg√ļn ha reclamado¬†el secretario general de la ONU, Ant√≥nio Guterres, es que se reduzcan un 45% para esa fecha. Ese volantazo que reclama la ONU es lo que se necesitar√≠a para que los pa√≠ses cumplieran con lo que¬†se comprometieron en 2015 al firmar el Acuerdo de Par√≠s. El principal objetivo de este pacto es que el incremento de la temperatura no supere los 2 grados cent√≠grados respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, dejarlo por debajo de 1,5. Y el principal instrumento para lograrlo son las llamadas contribuciones nacionales determinadas -los planes de recorte de gases de efecto invernadero a los que se compromete cada Estado y que fijan metas para 2025 y 2030-. La ONU -a trav√©s de sus divisiones de cambio clim√°tico y desarrollo- ha difundido este mi√©rcoles un an√°lisis de esos planes y el resultado es que, lejos de disminuir, las emisiones para 2030 habr√°n aumentado ese 10,7%. Que los planes nacionales se quedaban cojos¬†era algo que ya se sab√≠a cuando los 196 pa√≠ses reunidos en Par√≠s cerraron el acuerdo en 2015. Por eso incluye una cl√°usula para que los Estados, cada cinco a√Īos, los revisen al alza. Seg√ļn el an√°lisis de la ONU, 112 pa√≠ses (que acumulan el 53% de las emisiones globales) han anunciado que revisar√°n sus contribuciones. El informe destaca que las naciones en desarrollo son las que est√°n liderando este proceso y anunciando metas de recortes m√°s ambiciosas. Un total de 37 de esos 112 pa√≠ses han se√Īalado que solo actualizar√°n los planes, sin aclarar si aumentar√°n sus compromisos. La ONU resalta como positivo que solo 14 Estados (26% de las emisiones mundiales) han anunciado que no revisar√°n sus contribuciones. El resto (71 pa√≠ses que representan el 21% de las emisiones mundiales, incluidas la mayor√≠a de las naciones desarrolladas) no han aclarado a√ļn su postura. El Acuerdo de Par√≠s establece que esas revisiones se deben presentar durante 2020. Sin embargo, Ant√≥nio Guterres ha convocado¬†una cumbre clim√°tica para el lunes en Nueva York con la que quiere empujar a los pa√≠ses a comprometerse a actualizar al alza sus planes de recorte. Largo plazo Guterres, adem√°s de la meta del 45% de recorte de emisiones para 2030, ha pedido a todos los pa√≠ses que se comprometan a alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono -que la cantidad de CO2¬†expulsada a la atm√≥sfera sea igual a la capturada, por ejemplo, a trav√©s de los bosques-. Eso se debe reflejar en las estrategias a largo plazo que los pa√≠ses tienen que enviar tambi√©n a la ONU. Seg√ļn el an√°lisis difundido este mi√©rcoles, 53 pa√≠ses (en este caso son mayor√≠a los desarrollados) est√°n trabajando ahora en estrategias a largo plazo -que se presentar√°n a finales de 2020- para eliminar sus gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo como establece el Acuerdo de Par√≠s. El informe, sin embargo, insiste en que a pesar de los compromisos y planes, la senda que sigue ahora el planeta no es la adecuada. Porque las emisiones de gases de efecto invernadero est√°n en un nivel r√©cord (crecieron un 48% entre 1990 y 2016) y siguen aumentando. El informe resalta que las emisiones de di√≥xido de carbono -el principal gas de efecto invernadero- relacionadas con la energ√≠a crecieron un 1,7% en 2018. Adem√°s, la concentraci√≥n de ese gas en la atm√≥sfera est√° en niveles nunca vistos por el ser humano. La consecuencia, seg√ļn destaca Naciones Unidas, es que el aumento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales est√° ya en un grado cent√≠grado. "Los √ļltimos cuatro a√Īos fueron los m√°s c√°lidos registrados,¬†incluyendo julio de 2019, que fue el mes m√°s caluroso de todos los julios", advierte el an√°lisis. La ONU alerta de que el cambio clim√°tico est√° relacionado con la falta de disponibilidad de alimentos, la p√©rdida de arrecifes y el aumento (en frecuencia e intensidad) de las sequ√≠as, las inundaciones y los huracanes. Por todo ello, la ONU insta a los pa√≠ses a que durante la cumbre del pr√≥ximo lunes "anuncien nuevos y audaces planes para abordar el cambio clim√°tico". ¬† EL PAPEL DE EUROPA El informe de la ONU destaca el papel que ha representado y que puede representar la Uni√≥n Europea en la lucha contra el cambio clim√°tico. Sin embargo, la UE no ha podido acudir con una postura √ļnica y cerrada respecto al objetivo de la neutralidad de carbono en 2050. Esa meta es la que defienden la Comisi√≥n Europea y 24 pa√≠ses; pero la posici√≥n de bloqueo mantenida por Polonia, Hungr√≠a, Rep√ļblica Checa y Estonia en junio en el Consejo Europeo ha impedido que la UE llegue con el compromiso de emisiones cero en 2050 a la cumbre del lunes de Nueva York. La UE fij√≥ en 2015 en Par√≠s un objetivo de recorte de sus emisiones del 40% para 2030. Pero la ONU resalta en su informe que el Parlamento Europeo y algunos Estados han anunciado su intenci√≥n de que aumente hasta el 55%, algo que todav√≠a no han cerrado los Veintiocho. La ONU, adem√°s, destaca las palabras de la presidenta electa de la Comisi√≥n Europea, Ursula von der Leyen, que se comprometi√≥ con esa meta del 55% y con presentar una gran estrategia verde (Green Deal for Europe) en sus primeros cien d√≠as de mandato. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario