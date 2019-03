ONU: preocupa que servidores pÃºblios se involucren en violencia

Agrandar la foto + Twittear La Oficina para Am√©rica del Sur del Alto¬†Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expres√≥ su "profunda preocupaci√≥n" frente a las recientes denuncias de violencia contra las mujeres que involucran a servidores p√ļblicos de Bolivia. El organismo internacional, mediante un comunicado, hizo referencia a los casos de la mujer brasile√Īa que estuvo privada de libertad en Rurrenabaque y denunci√≥ que fue violada reiteradamente por polic√≠as. Tambi√©n¬†el del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, implicado en violencia intrafamiliar. "La Oficina saluda¬†las medidas anunciadas por el Estado para investigar estas denuncias, en especial cuando involucran a servidores p√ļblicos responsables por hacer cumplir las leyes, quienes deben mantener un actuar intachable no solo en el ejercicio de sus funciones p√ļblicas, sino tambi√©n en el √°mbito privado", se√Īala el comunicado. La instituci√≥n resalt√≥ la importancia de que los casos de violencia de g√©nero no sean abordados como delitos aislados, sino que las autoridades enfrenten las causas estructurales de la violencia y discriminaci√≥n contra las mujeres. La Oficina Regional alent√≥ a Bolivia a ¬†continuar con las investigaciones de oficio sobre estas denuncias y a velar para que los¬†casos de violencia contra las mujeres sean sancionados oportunamente. El AAlto¬†Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, record√≥ los compromisos asumidos por el Estado boliviano en el marco de la Agenda 2030 y la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible n√ļmero 5 de "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las ni√Īas en los √°mbitos p√ļblico y privado". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario