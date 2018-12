Obituario 2018: George Bush (1924 - 2018)

Agrandar la foto + Twittear El mundo pol√≠tico estadounidense e internacional despidi√≥ el mi√©rcoles 5 al expresidente George H.W. Bush, fallecido a los 94 a√Īos, en una ceremonia f√ļnebre celebrada en la Catedral Nacional de Washington. El presidente Donald Trump, y su esposa Melania se sentaron en primera fila junto al expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, Bill Clinton y Jimmy Carter. La canciller alemana, Angela Merkel, que estuvo entre los asistentes, calific√≥ a Bush como "un golpe de suerte en la historia de Alemania" por su apoyo a la reunificaci√≥n del pa√≠s tras la ca√≠da del Muro de Berl√≠n y su papel en las relaciones transatl√°nticas. El exmandatario fue velado en la Rotonda del Capitolio, en Washington DC, a la que asistieron m√°s de 40.000 personas para despedirlo. La lista de l√≠deres mundiales se complet√≥ con los reyes Abdallah II y Rania de Jordania; el pr√≠ncipe Carlos de Inglaterra, Andrzej Duda, presidente de Polonia; el ex presidente polaco Lech Walesa; el ex presidente de M√©xico Carlos Salinas; el ex premier brit√°nico John Major y Norma Major; el pr√≠ncipe Abdulla Al Khalifa de Bahrein; el ex premier japon√©s Yasuo Fukuda; el ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani; el ex presidente de Portugal An√≠bal Vaco Silva; el ex presidente de Estonia Toomas Hendrik Ilves; el ex premier de Kuwaiti Nasser al-Mohammed al-Ahmed al-Sabah; y ex premier de Bermuda John Swan. En Bolivia el encargado de negocios de los Estados Unidos Bruce Williamson record√≥ al exmandatario durante la presentaci√≥n de dos nuevos agregados diplom√°ticos en Bolivia; May Baptista de prensa y Luke Ortega de Cultura. El encargado de negocios record√≥ a G. Bush adem√°s de presidente fue embajador de su pa√≠s en China y que contribuy√≥ al mundo a preservar la paz junto al l√≠der sovi√©tico Mijael Gorvachov. "Le gustaba andar en bicicleta de su residencia a la embajada norteamericana en Beijing", dijo el diplom√°tico recordando la sencillez del exmandatario norteamericano. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario