Obituario: Famosos muertos en 2017

Juan De Recacoechea El escritor boliviano autor de una de las novela de mayor suceso que cedió derechos para la producción cinematográfica murió el 26 de enero a la edad de 82 años. Su obra literaria se caracterizó por la punzante ironía y en varias introdujo la novela negra. En 1994 su novela "American Visa" ganó el premio nacional de novela. Años más tarde esta obra fue traducida al inglés, francés, ruso, hebreo, griego y esloveno. De esta novela se han editado varias ediciones y fue adaptada para el cine en 2005 en una coproducción entre México, Bolivia y España a través de Ibermedia. El film cosechó varios premios: recibió en España el galardón de finalista para el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y en México, Kate del Castillo ganó el Premio Ariel ("Oscar Mexicano") a la mejor actriz. Recacoechea era regularmente invitado a festivales de literatura en varios países del mundo. Luego de triunfar con American Visa, fue finalista en el premio Alfaguara de novela con "Altiplano Express" (2000), traducida al inglés por la editorial estadounidense: Akashic Books. Actualmente forma parte de un proyecto cinematográfico a cargo de la productora argentina Pampa Films (con posible estreno el año 2018). Ha escrito más de una decena de obras entre las últimas "París No Era una Fiesta" (2002), "Kerstin" (2004) y "Abeja Reina" (2009). Su última novela "La Biblia Copta", inspiró un proyecto para una serie de televisión de Pampa Films. Se estima que la serie televisiva se estrene a mediados del año 2018. Fue columnista de la revista Metro editada por el grupo Express Press. Raúl Adler Apenas comenzaba el mes de diciembre y nos comunicaron el sensible fallecimiento de Raúl Adler, sentida perdida de uno de los empresarios más talentosos del país. Boliviano notable y versátil en todos sus emprendimientos, pero sobre todo un personaje de gran corazón. Fue un valor indiscutible en la consolidación de este medio de comunicación no solamente por su desinteresado apoyo en la parte de imprenta sino por su aporte en la edición de la revista. Hace por lo menos 10 años se trasladó a Santa Cruz donde vivía con muy esporádicas visitas a La Paz por su altura a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar que lo privaron de volver a ocupar el asiento de su escritorio como presidente de la Compañía Industrial de Tabacos (CITSA). Además, era miembro del directorio de otras exitosas empresas nacionales. Su muerte deja un enorme vació; sus empleados lo recordaron como una persona de gran sensibilidad. Un corto homenaje a un ser entrañable que gustaba disfrutar sin hacer alboroto de momentos con sus empleados en el trabajo y familia en el hogar.



Hugh Hefner El profeta del hedonismo pop como lo calificó Time murió en septiembre a la edad de 91 años. Fue un joven redactor creativo de la revista Esquire, graduado en Psicología. Sin embargo, la falta de reconocimiento de su talento y un salario que daba fe de ello provocó la salida del joven con una idea en mente: encontrar la publicación que instaurase la 'la filosofía Playboy', basada en el romance, el estilo y las mujeres desnudas. Así nació el primer número de la revista en 1953 con una Marilyn Monroe -desconocida en aquella época- desnuda en la portada. El propio Hefner había invertido 600 dólares en esta inauguración y el número afortunadamente consiguió vender más de 50.000 ejemplares. Un éxito que habría la puerta del erotismo y la sexualidad a la reprimida sociedad estadounidense. Cinco años después, el proyecto que comenzó con una financiación de 7.000 dólares ya obtenía beneficios anuales de aproximadamente unos cuatro millones de dólares. En la década de los 1960 Playboy alcanzaba el millón de ejemplares vendidos en un mes, que se elevarían a siete millones en los años 70. Sin duda, el mayor hito de ventas de las historia de la publicación. Para muchos Playboy no solo era un compendio de fotos de chicas desnudas, sino que era una revista masculina de estilo refinado y con un atractivo intelectual: los artículos de escritores como Kurt Vonnegut, Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, James Baldwin o Alex Haley. También contó regularmente con entrevistas en profundidad a figuras históricas como Fidel Castro, Martin Luther King Jr., Malcolm X y John Lennon. Zygmunt Bauman El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman falleció el 9 de enero a los 92 años en su casa de Leeds, en Inglaterra.Ganador del premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2010, creó el concepto de "modernidad líquida".

Bauman nació en Poznan, Polonia, en 1925, en el seno de una familia judía. En 1939 se trasladó con su familia a la Unión Soviética huyendo de los nazis y, más tarde, después de alistarse en el Ejército polaco en el frente ruso, regresó a su país, donde durante años impartió clases de Filosofía y Sociología en la Universidad de Varsovia. Estuvo adscrito durante años al Partido Comunista, sufrió la persecución de los servicios secretos polacos y tras una purga antisemita en Polonia se vio obligado a exiliarse a Israel. Tras pasar por Estados Unidos y Canadá, se marchó a Inglaterra en 1971.

Entre sus obras destacan: La modernidad líquida (2004), Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (2005), Europa, una aventura inacabada (2006), Ética posmoderna (2006), Tiempos líquidos (2007), Vida de consumo (2007) o Libertad (2008). Chester Bennington El vocalista de Linkin Park, murió el 20 de julio a los 41 años. Según las primeras informaciones, el cantante se suicidó ahorcándose, muy poco después de que su amigo íntimo y también cantante Chris Cornell se quitase la vida de esa forma. El músico tenía 41 años, y una historia de abuso de drogas y alcohol. Chester que tenía seis hijos fruto de dos matrimonios, se ahorcó en una casa privada en Palos Verdes Estates, en Los Ángeles, y su cuerpo fue encontrado por la policía. En el pasado, Bennington reconoció que la idea del suicidio se le había pasado por la cabeza ya que de niño, había sido abusado sexualmente. Bennington era muy amigo de Chris Cornell, quien se suicidó en mayo. El guitarrista de Chester y Linkin Park, Brad Delson, había interpretado Hallelujah en el funeral de Cornell. Chris Cornell El cantante estadounidense, vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, murió el 17 de mayo a los 52 años en la ciudad de Detroit (Estados Unidos) por causas que se desconocen. La noticia la dio a conocer su representante, Briam Bumbery, quien dijo a través de un comunicado que fue "repentino e inesperado". Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, hace 52 años y comenzó en el mundo de la música con siete años cuando se aficionó a tocar el piano. Su carrera musical se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento grunge de los años noventa. El artista también cantó el tema de la película de James Bond Casino Royale. Roger Moore El actor británico Roger Moore, que interpretó al espía al servicio de Su Majestad, falleció el 23 de mayo en Suiza. Además de interpretar a James Bond en siete películas (Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Sólo para tus ojos, Octopussy y Panorama para matar), Moore se hizo muy conocido por la serie de televisión El Santo. A sus 90 años seguía trabajando en papeles esporádicos y de doblaje, además de ser Embajador de UNICEF, puesto del que se sentía especialmente orgulloso. Michele Scarponi El ciclista italiano Michele Scarponi murió el 21 de abril a los 37 años en un accidente de circulación durante un entrenamiento en las calles de la zona de Ancona (Marcas, centro de Italia). Scarponi, del equipo Astana y ganador del Giro en 2011, había salido de su residencia en el pueblo de Filottrano para entrenarse pasadas las ocho de la mañana locales y fue arrollado por un camión en un cruce de calles, informaron a Efe fuentes de la policía local. El camión, cuyo conductor conocía personalmente a Scarponi, no cedió el paso en un cruce y golpeó frontalmente al ciclista italiano, provocando su muerte inmediata Giovanni Sartori El politólogo y sociólogo italiano Giovanni Sartori, uno de los intelectuales contemporáneos de mayor relevancia a nivel internacional y premio Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales 2005, murió a los 92 años el 3 de abril de 2017. Martin Landau El legendario actor estadounidense Martín Landau conocido por sus interpretaciones en filmes como Con la muerte en los talones o Ed Wood y en la serie de televisión Misión: Imposible falleció a los 89 años el 15 de julio por "complicaciones inesperadas" tras una breve hospitalización. Robert James Waller El novelista, fotógrafo y músico falleció el viernes 10 de marzo en su casa de Iowa (EEUU). La noticia la dio a conocer su agencia literaria, pero no comunicó las causas de su muerte. Waller era conocido por su best seller Los puentes de Madison, que escribió en 1992 y que en 1995 llevaron a la gran pantalla Clint Eastwood y Meryl Streep. Richard Hatch El actor estadounidense Richard Hatch, uno de los protagonistas de la serie televisiva Viaje a las Estrellas, murió el 8 de febrero a los 71 años en Los Ángeles (EEUU) debido a un cáncer de páncreas. Marisa Letícia Rocco Casa Marisa Letícia Lula, la mujer del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante 33 años, falleció el 2 de febrero. La mujer del mandatario había sido sometida a una cirugía endovascular una semana antes en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo para reparar un aneurisma, tras ser hospitalizada con una hemorragia cerebral. Tenía 66 años. John Hurt El actor británico John Hurt falleció el 27 de enero a los 77 años de edad. Hurt padecía un cáncer de páncreas desde 2015. El intérprete, conocido por sus papeles en El hombre elefante o Alien, continuó trabajando pese a su enfermedad y solo en los últimos meses se vio obligado a rechazar papeles. Dos veces nominado a la estatuilla de los Óscar, ganó dos premios BAFTA, de la academia británica de cine, a mejor actor, además de un tercero, en 2011 en reconocimiento a toda su carrera. Akbar Hashemi Rafsanjani El expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani, quien fue mano derecha del ayatolá Jomeini, falleció el 8 de enero en un hospital de Teherán a causa de un ataque al corazón. Tenía 82 años.

Rafsanjani, que ocupó la presidencia entre 1989 y 1997, fue una de las figuras claves de la Revolución Islámica. Además de presidente, ocupó la jefatura de la todopoderosa Asamblea de Expertos entre 2007 y 2011, y desde finales de los 80 hasta ahora fue el jefe del llamado Consejo del Discernimiento, que media entre los poderes del Estado Mário Soares El expresidente portugués Mário Soares falleció el 7 de enero a los 92 años. Internado en un hospital de Lisboa desde el 13 de diciembre, su salud empeoró de forma súbita cuando fue trasladado a la UCI y permaneció allí varios días en situación crítica y en coma profundo. Presidente de Portugal entre 1986 y 1996, Mário Soares está considerado como una de las figuras políticas portuguesas más importantes de los últimos años por su decisiva participación en la transición a la democracia cuando la Revolución de los Claveles puso fin a la dictadura portuguesa (1926-1974). Ricardo Piglia El escritor argentino Ricardo Piglia, autor de obras como Respiración artificial, Los diarios de Emilio Renzi y Plata Quemada, falleció el 6 de enero a los 75 años tras varios años luchando contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Considerado uno de los mejores exponentes de la nueva época narrativa argentina, también fue editor, crítico y profesor universitario. Manuel Noriega El exdictador panameño torturador y ligado al narco murió en septiembre a los 83 años, tras pasar los últimos meses de su vida en coma y luego de que fuera sometido a varias operaciones cerebrales de la cuales no se recuperó. Noriega acaparó los titulares internacionales el 20 de diciembre de 1989, cuando unos 28.000 soldados estadounidenses tomaron por asalto Ciudad de Panamá para derrocar a su brutal régimen -que duró desde 1983 hasta 1989-que trabajó con los narcotraficantes y torturó a sus enemigos. Tras pasar los últimos 26 años en cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico, Noriega logró en enero prisión domiciliaria en casa de una de sus tres hijas antes de someterse a una operación para extirparle un tumor cerebral.