Paraguay anula el acuerdo energético con Brasil que amenazaba con hacer caer el Gobierno

Fotografia: NORBERTO DUARTE / AFP Agrandar la foto + Twittear El Gobierno paraguayo han anulado este jueves el acta secreta firmada con Brasil el pasado 24 de mayo sobre el reparto del excedente de energ√≠a que ambos pa√≠ses generan en la inmensa represa compartida sobre el r√≠o Paran√°, la Itaip√ļ, una de las mayores del mundo. El acuerdo, cuyos t√©rminos beneficiaban a Brasil, hab√≠a provocado la primera gran crisis del Ejecutivo paraguayo y hab√≠a desatado amenazas de juicio parlamentario al presidente Mario Abdo Ben√≠tez. "La parte contratante paraguaya comunic√≥ su decisi√≥n unilateral y soberana de dejar sin efecto el acta bilateral del 24 de mayo de 2019", dice el documento mostrado por la Embajada paraguaya en Brasilia, seg√ļn el diario brasile√Īo O Globo. Ambos pa√≠ses deber√°n redefinir ahora un nuevo cronograma. "Es el momento para una reflexi√≥n, para volver a recuperar la bandera, hay que seguir insistiendo en la negociaci√≥n y uni√≥n de nuestro pueblo", dijo Abdo Ben√≠tez desde el Palacio de Gobierno paraguayo. El mandatario destac√≥ que no quer√≠a salir a hablar "antes de que la ciudadan√≠a se informase de la gesti√≥n que se ha hecho para dejar sin efecto el acta". Esta in√©dita crisis de Gobierno se desat√≥ la semana pasada con la renuncia del titular de la empresa nacional de energ√≠a el√©ctrica, que se neg√≥ a firmar el acuerdo, hasta entonces secreto. Le sigui√≥ la del canciller, Luis Castiglioni, la del titular paraguayo de Itaip√ļ y la del embajador en Brasil. La renegociaci√≥n del acuerdo, firmada sin consulta al Congreso ni divulgaci√≥n p√ļblica, encarecer√≠a hasta los 200 millones de d√≥lares por a√Īo los costos de la energ√≠a que contrata la empresa paraguaya estatal del 2019 al 2022. Cuando Itaip√ļ produce m√°s energ√≠a de la acordada por ambos pa√≠ses en su tratado original, esa es revendida a los dos estados. La oposici√≥n denuncia que el pacto tambi√©n establec√≠a que a Paraguay pasar√≠a a recibir menos cantidad de esa energ√≠a excedente. De un 50 por ciento a un 13 por ciento. Juicio parlamentario para destituir a Abdo Ben√≠tez Desde el estallido de la crisis, la oposici√≥n paraguaya ha tratado de recabar apoyos para promover un juicio parlamentario que concluya con la destituci√≥n del presidente Abdo Ben√≠tez y a su vicepresidente, Hugo Vel√°zquez, en el cargo con el conservador Partido Colorado desde hace un a√Īo. El presidente paraguayo respondi√≥ por Twitter: "Acepto la pelea!". Para el Partido Liberal, principal formaci√≥n opositora, ambos mandatarios deben responder por "traici√≥n a la patria" y "mal desempe√Īo de sus funciones" tras conocerse que Abdo Ben√≠tez firm√≥ un acta secreta con el presidente brasile√Īo, Jair Bolsonaro, que perjudicaba econ√≥micamente a Paraguay. La bancada liberal acusa de "entreguista" y "vendepatria" a Abdo porque en la pr√°ctica provocar√≠a a la empresa nacional de energ√≠a paraguaya un sobrecosto anual de unos 200 millones de d√≥lares por el reparto de la energ√≠a excedente de Itaip√ļ, la represa de mayor producci√≥n del mundo, y la segunda m√°s grande despu√©s de la china Tres Gargantas. Abdo Ben√≠tez estuvo reunido hasta las dos de la madrugada con senadores y diputados oficialistas. Despeg√≥ a las 6.30 en helic√≥ptero de la Mburuvich√° roga, (la casa del jefe en guaran√≠, residencia presidencial) y lleg√≥ al Palacio de L√≥pez donde lo esperaban varios centenares de manifestantes en su apoyo. All√≠ se reuni√≥ con su aliado, el senador Silvio Ovelar quien a su salida dijo a la prensa que no hay votos para destituir al presidente. "El proceso democr√°tico va a seguir en Paraguay, no hay votos en el Senado", declar√≥ Ovelar. Su propia formaci√≥n est√° dividida en dos principales grupos rivales: los que apoyan fielmente a Abdo (Colorado A√Īetete, aut√©nticos en guaran√≠) y los pertenecientes a Honor Colorado (del expresidente Horacio Cartes) que anunciaron primero que apoyar√≠an a la oposici√≥n en el pedido de juicio pol√≠tico, pero que ahora, al conocer la cancelaci√≥n del pol√©mico acuerdo con Brasil, han dado un paso atr√°s. Sin ellos pierde fuerza la amenaza de juicio pol√≠tico. La C√°mara de Senadores est√° conformada por 45 miembros y, seg√ļn establece la Constituci√≥n paraguaya, se requiere de 30 legisladores para aprobar un juicio pol√≠tico. Sin el grupo colorado de Cartes, la oposici√≥n no alcanzar√≠a los votos necesarios. Paraguay y Brasil comparten la hidroel√©ctrica sobre el r√≠o Paran√°, que produce energ√≠a vital para la industria del gigante sudamericano y que es imprescindible para el suministro paraguayo. La represa fue pactada en 1973 y fue construida entre las dictaduras militares que gobernaban ambos estados en la √©poca. La construcci√≥n implic√≥ para Paraguay p√©rdidas de territorio y la inundaci√≥n de comunidades de pueblos ind√≠genas por lo que siempre fue considerado un acuerdo injusto a este lado del r√≠o Paran√°. Ambos tienen hasta 2023 para renegociar el tratado original. ¬† Brasil llama a evitar que se "quiebre el orden democr√°tico" en Asunci√≥n N. N. G., R√≠o de Janeiro Antes de que el Gobierno de Paraguay anunciara que rompe el acuerdo bilateral, Brasil, a trav√©s de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha salido en defensa del presidente Abdo y del orden constitucional. Era la primera reacci√≥n de Brasilia al anuncio de un impeachment contra el presidente paraguayo. "Brasil espera que el proceso sea conducido sin quiebra del orden democr√°tico", afirma el comunicado de la canciller√≠a. Exteriores atribuye a "la excelente relaci√≥n personal" entre los dos presidentes lo que considera una mejora de la relaci√≥n bilateral hasta niveles sin precedentes. Y conf√≠a en que habr√° nuevos avances en beneficio mutuo. Paraguay intent√≥ que Brasil suscribiera tambi√©n la ruptura del acuerdo sobre la presa hidroel√©ctrica, seg√ļn la prensa brasile√Īa, pero el Gobierno de Ja√≠r Bolsonaro se ha negado porque considera que eso significar√≠a reconocer que el acuerdo es perjudicial para el pa√≠s vecino cuando opinan que no lo es.