Perú: Hallan del mayor sacrificio masivo de niños de América

Hace poco más de medio siglo, 140 niños fueron sacrificados y sepultados mirando hacia el océano Pacífico que hoy baña las costas del distrito de Huanchaco, al norte de Perú. Este jueves sus restos fueron presentados como "evidencias del más grande sacrificio masivo de niños de América y probablemente de la historia mundial", según la revista National Geographic, que publicó la noticia en exclusiva. "Personalmente, no lo esperaba. Y creo que nadie más se lo podría haber imaginado", dijo John Verano, antropólogo de la Universidad Tulane (EE.UU.) y líder del equipo investigador junto al explorador peruano de National Geographic Gabriel Prieto. Los restos de los niños, que tenían entre 5 y 14 años, presentaban cortes en el esternón y dislocación de las costillas, signos que sugieren que les extrajeron el corazón. Según detalla la investigación que todavía está en curso y que espera para ser publicada en una revista científica, los niños murieron en un único ritual junto a 200 llamas jóvenes. Si bien el equipo internacional de científicos sabe que el evento estuvo en manos de la civilización precolombina Chimú, aún persiste el misterio de por qué cometieron este sangriento sacrificio masivo. ¿Por El Niño? "Cuando la gente escucha lo que ocurrió y su magnitud, lo primero que siempre me preguntan es el porqué", reconoció Prieto a National Geographic. Los sacrificios humanos fueron una práctica común en civilizaciones de todo el mundo a lo largo de distintas épocas y el Imperio Chimú no fue una excepción. Según la Enciclopedia Británica, esta civilización creó "el sistema político más grande e importante de Perú" entre la primera mitad del siglo XV, siendo solo superada por los incas, que conquistaron a los chimú sobre el año 1475. En su apogeo, el Imperio Chimú abarcaba un territorio de unos mil kilómetros de largo sobre la costa del Pacífico, desde la frontera entre Perú y Ecuador hasta Lima. Por eso, los investigadores creen que este sacrificio masivo está vinculado a un fenómeno climático que aún azota a la zona: El Niño. A juzgar por la capa de lodo que cubría la zona generalmente árida donde se encontraron los cientos de restos humanos y animales, los investigadores creen que el evento ocurrió durante un periodo de lluvias e inundaciones costeras intensas, tal como sucede con El Niño. "La gente sacrifica aquello que considera más preciado", dijo Haagen Klaus, profesor de antropología de la Universidad George Mason (EE.UU.), a National Geographic. El investigador especuló que los chimú, al ver que el sacrificio de adultos no frenaba las lluvias, pensaron "en un nuevo tipo de víctima".