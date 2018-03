Piñera descarta canje de territorio con Bolivia

Fotografia: fortinmapocho.cl Agrandar la foto + Twittear El presidente Sebastián Piñera descartó la posibilidad de un canje territorial y aseguró que en su gobierno "Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial ni soberanía". De esa manera se sumó a las críticas al senador y ex aspirante a La Moneda, Alejandro Guillier, quien planteó la posibilidad de un canje territorial con Bolivia. "No estoy de acuerdo con las palabras del senador Alejandro Guillier y sí creo que le causó un daño, porque quebró un poco la unidad que tenemos todos los chilenos en la defensa de nuestros intereses", admitió Piñera en entrevista con Mega, citado por T13. Una polémica que surge a solo días que comiencen los alegatos orales en la Corte Internacional de La Haya, y donde ambos países presentarán sus posturas sobre la demanda con que Bolivia busca forzar una negociación por su pretensión de conseguir una salida al mar con soberanía. Al respecto Piñera fue enfático: "Chile firmó un tratado con Bolivia el año 1904. Ese tratado dejó en forma meridianamente clara los límites entre Chile y Bolivia y en consecuencia, Chile como país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional va a cumplir y va a hacer cumplir el tratado de 1904". "El propio tribunal de La Haya en la excepción preliminar estableció que lo que está en discusión es si Chile tiene o no tiene la obligación de sentarse a negociar. Pero dijo el tribunal que bajo ningún punto de vista, el tribunal va a fijar el resultado de esa conversación. Por lo tanto, Chile va a respetar los derechos internacionales y los tratados. Le puedo asegurar que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial ni soberanía", remarcó en Ahora Noticias. Y agregó: "Este presidente, al igual que mis antecesores, va a saber defender el territorio, el mar y la soberanía de nuestro país". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario