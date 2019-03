Fotografia: @robertomarrero en Twitter Agrandar la foto + Twittear La polic铆a pol铆tica de Venezuela detuvo este jueves de madrugada a Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaid贸, y registr贸 la casa del jefe del grupo parlamentario del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, otro de los hombres m谩s cercanos. M谩s de 15 uniformados encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) entraron a las 2.24 de la madrugada, hora local (7.24, hora peninsular espa帽ola), derribaron la puerta y registraron los domicilios de Marrero y Vergara, que son vecinos. "Lamentablemente llegaron hasta m铆 pero sigue la lucha. Cuiden al presidente y que sea lo que Dios quiera", alcanz贸 a decir Marrero en un audio en el que se oyen golpes de fondo, antes de llev谩rselo esposado. "En estos momentos los mantienen secuestrados", escribi贸 Guaid贸 en Twitter, al denunciar la presencia del SEBIN en casa de sus colaboradores. Seg煤n Guaid贸, a Marrero la polic铆a le puso en casa dos fusiles y una granada para decir que eran suyos y detenerlo. Vergara, que no fue detenido, ha contado m谩s tarde, a trav茅s de una declaraci贸n desde su domicilio, c贸mo fue el registro: "Rompieron la puerta de mi casa, cuando entraron los dos primeros funcionarios, que me apuntaron con unas pistolas, les dije que yo soy diputado de la Asamblea Nacional y tengo inmunidad parlamentaria. Me tiraron al piso, y all铆 me mantuvieron con la cabeza hacia abajo mientras revisaban la casa y violentaban un armario. Les ped铆 una y otra vez que entendieran que el proceso que estamos llevando es un proceso pac铆fico que busca liberar a toda Venezuela". En la detenci贸n se emplearon diez veh铆culos y agentes uniformados con armas largas. "Despu茅s de que salieron de mi casa comenzaron a golpear la puerta de la vivienda de Roberto Marrero, que est谩 a unos cuantos metros de mi vivienda, hasta que lograron entrar. Cuando se llevaban a Roberto, 茅l me grit贸 que le hab铆an metido dos fusiles y una granada, ellos lo mandaron callarse. Le dije que tuviera mucha fuerza", a帽adi贸 Vergara. Marrero y Vergara son dos de los hombres clave de Guaid贸 en su relaci贸n con el resto de partidos y los dos diputados m谩s cercanos al presidente interino. Ambos militan en Voluntad Popular, el partido del preso pol铆tico Leopoldo L贸pez, y acompa帽aron a Guaid贸 durante su reciente gira internacional a finales de febrero. Guaid贸 hab铆a salido del pa铆s y regres贸 a Caracas a principios de marzo por el aeropuerto de Caracas en un claro desaf铆o al r茅gimen de Maduro En nombre del Gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechaz贸 la acci贸n contra los dos colaboradores de Guaid贸 e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a trav茅s de Twitter para exigir respeto a la libertad, a la vida y la integridad de los opositores. A mediados de este mes, el Ministerio P煤blico inici贸 un segundo proceso contra Guaid贸 por su supuesta vinculaci贸n con un ataque al sistema el茅ctrico que gener贸 un apag贸n nacional que se extendi贸 por cuatro d铆as. La detenci贸n del entorno de Guaid贸 llega 12 horas despu茅s de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organizaci贸n de Estados Americanos denunciaran detenciones ilegales y torturas como m茅todo de represi贸n contra opositores y disidentes. Michel Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, se帽al贸 desde Ginebra que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los "colectivos armados" y grupos paramilitares afines al Gobierno, han reprimido a la disidencia pac铆fica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina. Paralelamente, la expresidenta de Chile cit贸 denuncias que acusan a la Fuerza de Acciones Especiales de la Polic铆a Nacional (FAES) de ejecutar a 37 personas en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposici贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario