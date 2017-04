Premios Pulitzer galardonan investigaciones sobre corrupción y abusos

Agrandar la foto + Twittear El periodismo dedicado a destapar casos de corrupción, los abusos de poder y crisis sociales como la epidemia por la adicción a los opiáceos en varios Estados norteamericanos o los abusos sexuales en las universidades ha ocupado las principales categorías de los Premios Pulitzer, anunciados este lunes en Nueva York. También ha habido un espacio dedicado al presidente Donald Trump, inmerso en una batalla contra los principales medios del país, ya que la organización ha premiado el trabajo de The Washington Post que desenmascaró cómo había mentido sobre supuestas donaciones a fundaciones de caridad. El responsable de los premios Pulitzer, Mike Pride, destacó este lunes que en el comienzo del segundo siglo de esta celebración del mejor periodismo estadounidense, el sector se encuentra "inmerso en una revolución". Pride reconoció que los periodistas cuentan estos días "con herramientas que sus antecesores ni siquiera pudieron soñar", pero que el cambio solo significa una cosa: "que no sabemos cuál será el resultado". El jurado ha reconocido el trabajo de un periodista del Post, David Fahrenthold, que se sirvió precisamente de esas nuevas herramientas para destapar las mentiras del presidente. Durante la campaña, Fahrenthold recurrió en repetidas ocasiones a la ayuda de usuarios de Twitter para su investigación. Este lunes ha sido reconocido "por su insistencia, que creó un modelo de periodismo transparente en la cobertura de campañas políticas al tiempo que cuestionaba las declaraciones de Trump sobre su generosidad caritativa". La cobertura electoral también ha motivado otro de los premios, en este caso el de mejor comentario, para la periodista Peggy Noonan, de The Wall Street Journal. Noonan, destacan los 19 jueces, "conectó en bellas columnas a los lectores con las virtudes de otros estadounidenses durante una de las campañas políticas más divisivas de este país". La opinión ha deparado una sorpresa para The Storm Lake Times, un pequeño diario de una localidad de Iowa. Con una tirada de apenas 3.000 ejemplares, uno de sus dueños, Art Cullen, ha logrado el Pulitzer de los editoriales gracias a una serie en la que desafió a varias empresas del sector agrícola que se querellaron contra la localidad. Los premios Pulitzer hacen honor a Joseph Pulitzer, fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y reconocen cada año los mejores trabajos periodísticos en prensa, revistas y medios online, repartidos en 14 categorías para reportajes, fotografía, crítica y comentario. La sección dedicada a las artes entrega siete premios para trabajos de ficción, teatro y música. La prestigiosa categoría del mejor periodismo de servicio público ha destacado el trabajo de una reportera de ProPublica que destapó cómo la policía abusa de las políticas de desahucio para expulsar de sus hogares a cientos de personas cada año, especialmente pobres y de minorías raciales. El premio recae también sobre New York Daily News, que investigó este caso conjuntamente con ProPublica. The New York Times superó la barrera de los 120 premios en su historia con tres nuevos galardonados. La dama gris se ha hecho por tercer año consecutivo con el premio de periodismo internacional gracias a un reportaje sobre los esfuerzos de Vladímir Putin para proyectar el poder de Rusia en el exterior. Los jueces atribuyen al Times haber "revelado técnicas que incluyen el asesinato, el acoso en Internet y plantar pruebas incriminatorias a sus oponentes". El diario neoyorquino, acostumbrado a dominar los premios más prestigiosos del sector, también ha sido obsequiado en las categorías de fotografía, gracias a este trabajo en el que Daniel Berehulak retrató la campaña de violencia en Filipinas, y en la categoría de revista por un reportaje de C.J. Chivers dedicado a un veterano de la guerra de Afganistán que padece estrés postraumático. La organización que cada año regresa a la Universidad de Columbia para celebrar los mejores trabajos mediáticos ha reconocido el trabajo del diario Miami Herald y el grupo McClatchy por los Papeles de Panamá, una serie que involucró a más de 300 periodistas en seis continentes "para exponer la estructura oculta y la escala global de los paraísos fiscales". Los Pulitzer de las artes recompensan trabajos sobre desigualdad Un relato sobre el trayecto de los esclavos afroamericanos hasta la libertad ha sido galardonado con el Pulitzer de ficción de 2017 por su "inteligente fusión de realismo y alegoría que combina la violencia de la esclavitud y el drama de la huida", en palabras del jurado sobre la obra de Colson Whitehead.

Underground Railroad, afirman los jueces, es "un mito con ecos en la América actual". En la categoría de no ficción, la Universidad de Columbia ha destacado el trabajo de Matthew Desmond, Evicted, que demostró cómo los desahucios masivos tras la crisis de las hipotecas de 2008 condenó a miles de ciudadanos a la pobreza. La obra Sweat de Lynn Nottage, dedicada a los obstáculos que atraviesan los trabajadores de EE UU para alcanzar el sueño americano ha sido premiada en la categoría de Teatro, mientras que la de Historia ha recaído en Blood in the Water, una investigación sobre los hechos que derivaron en las revueltas de la prisión Attica en 1971. La sección de Poesía tampoco ha dejado fuera las creaciones dedicadas a las minorías raciales, reconociendo a Tyehimba Jess por sus poemas dedicados a las nociones de raza e identidad. A nivel local, los Pulitzer de 2017 han reconocido el trabajo de The Salt Lake Tribune, el diario de Utah que destapó "el trato perverso, punitivo y cruel" que se dio a las víctimas de agresiones sexuales en la Universidad Brigham Young, la más prestigiosa del Estado. La categoría de noticias de última hora también recaló en un diario de Oakland por su cobertura de un incendio que causó la muerte a 36 personas. El jurado ha destacado que los periodistas "expusieron los fallos de la ciudad a la hora de tomar medidas que podían haberlo prevenido". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario