Puerto Rico: Ricardo Rosselló renuncia forzado por las protestas

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear Ricardo Rossell贸 anunci贸 este mi茅rcoles que renuncia a su cargo como gobernador de Puerto Rico en medio del llamado "esc谩ndalo del chat". "Con desprendimiento les anuncio que estar茅 renunciando al puesto de gobernador, lo cual ser谩 efectivo el viernes 2 de agosto de 2019", dijo el gobernador en un mensaje emitido en video. Acorralado por una ola de protestas tras filtrarse un chat en el que hace comentarios hom贸fobos y mis贸ginos, Rossell贸 adelant贸 que la secretaria de Justicia, Wanda V谩zquez Garced, se har谩 cargo de la gobernaci贸n de manera interina. Seg煤n la Constituci贸n, es el secretario de Estado quien es el primero en l铆nea para sustituir al gobernador pero, en vista de que 茅ste tambi茅n hab铆a renunciado, el cargo le corresponde a V谩zquez Garced. En un comunicado oficial, citado en el diario puertorrique帽o El Nuevo D铆a, la secretaria de Justicia declar贸 que "cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumir茅 la encomienda hist贸rica que nos impone la Constituci贸n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables". Y a帽adi贸: "Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transici贸n ordenado y transparente". Rossell贸 se convierte as铆 en el primer gobernador de Puerto Rico que renuncia en medio de su mandato. Los miles de manifestantes que estaban concentrados a las afueras de la Fortaleza, la residencia oficial, estallaron de j煤bilo cuando el gobernador confirm贸 su salida al grito de "Ricky te botamos". Y es que Rossell贸 dimite luego de m谩s de once d铆as de intensas protestas en las que participaron decenas de miles de puertorrique帽os aunados bajo el lema "Ricky, renuncia". Las marchas las encabezaron algunos de los m谩s prominentes artistas de la isla, como Residente o Ricky Martin. La crisis se desat贸 tras la difusi贸n p煤blica de una larga cadena de mensajes privados intercambiados en la plataforma Telegram, en los que Rossell贸 y su c铆rculo 铆ntimo de colaboradores hac铆an comentarios mis贸ginos, homof贸bicos o insultantes sobre contrincantes pol铆ticos, cantantes o periodistas. Tambi茅n inclu铆an al menos un comentario en tono de burla sobre las v铆ctimas del hurac谩n Mar铆a que devast贸 Puerto Rico en 2017 y dej贸 m谩s de 4.000 v铆ctimas, seg煤n un estudio de la Universidad de Harvard. 驴Qu茅 dicen los mensajes? El controvertido chat que acab贸 sentenciado a Rossell贸 son casi 900 p谩ginas de mensajes filtradas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que recibi贸 el documento completo por parte de una fuente an贸nima. Los mensajes comienzan en diciembre de 2018 y llegan hasta finales de enero de 2019. En las p谩ginas del chat, Rosell贸 y sus colaboradores emplean expresiones extremadamente insultantes para referirse a adversarias pol铆ticas. A prop贸sito de un tuit publicado por la exconcejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito criticando la postura de Tom P茅rez, presidente del Partido Dem贸crata de Estados Unidos, Rossell贸 escribi贸: "Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta p...a". En otro mensaje, el gobernador boricua se refiere a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yul铆n Cruz, y dice: "La comandanta dej贸 de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP". Rossell贸 tambi茅n usa un lenguaje fuerte para referirse al senador Eduardo Bathia, del opositor Partido Popular Democr谩tico (PPD), a prop贸sito de quien comenta: "Mamabicho de niveles hist贸ricos". El cantante Ricky Martin tambi茅n fue objeto de ataques fuertes de contenido homof贸bico. El mandatario boricua pidi贸 disculpas en reiteradas ocasiones por su contenido. La corrupci贸n Pero el esc谩ndalo del chat muchos lo ven como la "gota que colm贸 el vaso" que ven铆a llen谩ndose con los casos de corrupci贸n que se han ido destapando en la isla. El 煤ltimo, tan solo semanas antes de la publicaci贸n de los pol茅micos mensajes. Un juez federal acus贸 a varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Rossell贸 de conspiraci贸n para cometer fraude, robo, fraude electr贸nico, lavado de dinero y conspiraci贸n para lavado de dinero. Entre ellos, la secretaria de Educaci贸n desde enero de 2017 hasta abril de este a帽o, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administraci贸n de Seguros de Salud (ASES) 脕ngela 脕vila, quienes fueron arrestadas por el FBI. Rossell贸 entonces decidi贸 poner fin a sus vacaciones y retornar a la isla y reiter贸 que su gobierno "no tolerar谩 la corrupci贸n". Tras la publicaci贸n de los pol茅micos mensajes de Telegram, el CPI fue m谩s all谩 y public贸 una investigaci贸n sobre la supuesta "red multimillonaria de corrupci贸n" en el gobierno que se esconde detr谩s del chat. "Esas conversaciones ten铆an lugar entre el gobernador y sus secretarios de gabinete; y en ellas participaban tambi茅n personas allegadas a Rosell贸 que no tienen ning煤n puesto p煤blico, empresarios que tienen intereses econ贸micos y que buscaban contratos con el gobierno", explica a BBC Mundo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. "Su contenido lo que revela es que hab铆a una din谩mica en la que personas allegadas al gobernador solamente por un v铆nculo afectivo, de confianza o incluso familiar ten铆an acceso a informaci贸n confidencial o, por lo menos, privilegiada que les permit铆a beneficiar a sus clientes en la industria privada", agrega. La Junta de Supervisi贸n y Administraci贸n Financiera para Puerto Rico, cuyos siete de ocho miembros son designados por el presidente de EE.UU. y controlan las finanzas de la isla, se hab铆a abstenido de comentar durante la ola de protestas. Sin embargo, un d铆a antes del anuncio de dimisi贸n de Rosell贸, la junta emiti贸 un comunicado en el que dijo esperar "que el proceso pol铆tico resuelva con premura la actual crisis de gobernabilidad". El comunicado a帽adi贸 que "durante demasiado tiempo el gobierno de Puerto Rico ha fallado en tratar a sus constituyentes con el respeto que merecen" y que sus funcionarios electos tienen "la responsabilidad de restablecer la integridad y la eficiencia del gobierno". "Un nuevo Puerto Rico" Cuando en septiembre de 2015 lanz贸 oficialmente su candidatura a la gobernaci贸n, Rossell贸 invit贸 a los electores a que le acompa帽aran a "construir un nuevo Puerto Rico". La isla atravesaba una situaci贸n econ贸mica muy dif铆cil, con una deuda muy elevada y unas pobres perspectivas que estaban impulsando a muchos boricuas a emigrar, sobre todo a Miami o Nueva York. Rosell贸 promet铆a hacer frente a esta situaci贸n y afirmaba que no hab铆a una "crisis de la deuda" sino una "crisis de credibilidad" del gobierno. Y él prometía solucionarla con transparencia. Los votantes le hicieron caso y lo llevaron al Palacio de Santa Catalina, sede del Ejecutivo boricua, en noviembre de 2016. Pero los escándalos de corrupción y sobre todo la filtración del chat con comentarios ofensivos para muchos acabaron con su gestión.