Putin ataca a los críticos de Trump en EE.UU

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear "Hay fuerzas en Estados Unidos que quieren sacrificar los vínculos de Rusia y Estados Unidos por sus cerrados intereses partidistas". Esa fue el ataque del presidente ruso Vladimir Putin contra quienes han criticado en Estados Unidos su primera cumbre bilateral con Donald Trump. También dijo, durante una reunión con diplomáticos rusos en Moscú, que estas "fuerzas" están "alimentando con historias a millones de sus ciudadanos". Putin dijo que la reunión había sido "exitosa y ha dado lugar a acuerdos útiles". "Por supuesto, queda por ver cómo se desarrollará la situación, especialmente dado que ciertas fuerzas en Estados Unidos están tratando de menospreciar y socavar los resultados de la reunión", agregó.

La declaración de Putin llega después de que Trump fuese duramente atacado en su país por supuestamente posicionarse a favor de Rusia y contra los servicios de inteligencia de su país en la polémica por la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. La cumbre se llevó a cabo tras una reunión de líderes de la OTAN y un viaje a Reino Unido en los que se vio a Trump adoptar una posición más dura en público con sus históricos aliados que la que tomó subsecuentemente con Putin. El jueves, Trump acusó a sus opositores de preferir ir a la guerra en lugar de buscar buenas relaciones con Rusia. A pesar de la controversia, los electores republicanos parecen seguir apoyando a Trump. Un sondeo de Reuters/Ipsos esta semana encontró que a pesar de la tormenta de críticas en los medios de comunicación, la cumbre de Trump y Putin en Finlandia no tuvo un impacto real en sus niveles generales de aprobación. En el sondeo, 42% de todos los votantes registrados aprobaron su desempeño en el cargo, lo cual es consistente con los promedios hasta ahora. Cerca de 71% de los republicanos encuestados aprobaron su respuesta sobre Rusia, mientras que sólo 14% estuvieron a favor. ¿Qué ha dicho Trump? El martes, Trump insistió en que "se había expresado mal" durante la conferencia de prensa de la cumbre, cuando pareció apoyar a Putin en los reclamos por la supuesta interferencia del Kremlin en las elecciones de Estados Unidos. Esto surgió después de que el jefe de inteligencia estadounidense, Dan Coats, indicó que Rusia estaba involucrada en "esfuerzos continuos y generalizados" para socavar la democracia de su país. Durante una entrevista con CBS News el miércoles, Trump declaró que consideraba a Putin personalmente responsable de cualquier interferencia rusa. "Igual que yo me considero responsable de las cosas que ocurren en este país", dijo. "Ciertamente, como líder de un país, tienes que considerarlo (a Putin) responsable, sí". Trump agregó que en su conversación a puertas cerradas en Helsinki con el líder ruso, se mostró "muy firme" en el hecho de que no podemos tener interferencia. ¿Ahora qué? Legisladores estadounidenses están pidiendo que se emita una demanda legal para obtener las notas del traductor estadounidense que acompañó a Trump en su reunión de dos horas con Putin. El secretario de Estado, Mike Pompeo, debe comparecer ante el Senado la próxima semana sobre la cumbre. Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, trató el martes de organizar un voto simbólico para apoyar los hallazgos de la interferencia rusa, pero fue bloqueada por los republicanos. Los senadores Jeff Flake (republicano de Arizona) y Chris Coons, (demócrata de Delaware) estaban trabajando en una resolución no vinculante para apoyar los hallazgos del comité de inteligencia sobre la interferencia rusa. Pero el republicano de Texas John Cornyn indicó que el Senado debe centrarse en "imponer más sanciones en lugar de un ejercicio de envío de mensajes". ¿Qué dijo Trump en la cumbre? Durante una conferencia de prensa después de la cumbre del lunes, se le preguntó a Trump sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Según una transcripción publicada por la Casa Blanca, Trump dijo: "Mi gente vino a mi... dijeron que pensaban que es Rusia. Tengo al presidente Putin, que acaba de decir que no es Rusia. Diré esto: no veo ninguna razón por la cual deba serlo". Los comentarios de la cumbre provocaron una lluvia de críticas de legisladores en ambos partidos, muchos pidiendo que corrigiera lo que había dicho. El martes, Trump indicó que había revisado la transcripción y se había dado cuenta de que necesitaba clarificarla. "La oración debió haber sido: 'No veo ninguna razón por la que yo no hubiera' o 'por la que no hubiera sido Rusia'. Una especie de doble negativo". Trump afirmó que la interferencia no había tenido impacto en la elección, en la que derrotó a Hillary Clinton. Sin embargo, no respondió cuando los reporteros le preguntaron si él habría condenado a Putin.