Aunque la final de la Copa Libertadores entre Boca y River no se pudo jugar en Buenos Aires por razones de seguridad, Argentina espera que la cumbre del Grupo de los 20 no sufra contratiempos cuando se lleve a cabo este viernes y s√°bado en su capital. Es la primera vez que Sudam√©rica es sede del G20, el principal foro internacional para la discusi√≥n de temas econ√≥micos, financieros y pol√≠ticos. El grupo est√° compuesto por la Uni√≥n Europea (como ente) y 19 pa√≠ses: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canad√°, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Jap√≥n, M√©xico, Reino Unido, Rusia, Sud√°frica y Turqu√≠a. Juntos representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la poblaci√≥n mundial y el 75% del comercio internacional. El G20 comenz√≥ hace dos d√©cadas con un perfil bajo: un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. Pero en 2008, en medio de la crisis financiera internacional, se transform√≥ de un segundo a otro en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Las alarmas se hab√≠an encendido, Wall Street segu√≠a a la deriva y los gobiernos trataban de ponerse de acuerdo para contener la expansi√≥n de la crisis. Fue en ese contexto de urgencia, que el foro apareci√≥ como el mejor espacio disponible para la toma de decisiones. De eso han pasado ya 10 a√Īos. Ahora ser√° Buenos Aires el escenario donde los l√≠deres se dar√°n cita en la cumbre de dos d√≠as que comienza este viernes. La estrella de las reuniones bilaterales ser√° el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, seg√ļn confirm√≥ la Casa Blanca, tendr√° encuentros privados con los l√≠deres de China, Rusia, Alemania, Turqu√≠a, Jap√≥n, Corea del Sur, India y Argentina. ¬ŅCu√°l de todos genera m√°s expectativa? La cena Trump-Xi Jinping, que se llevar√° a cabo el s√°bado en un lugar secreto, en medio de una guerra comercial que ha enfrentado a las dos potencias y ha puesto en duda la confianza en el sistema de comercio internacional. La "troika latinoamericana": Brasil, M√©xico, Argentina "El G20 ofrece una oportunidad √ļnica para atraer la atenci√≥n de l√≠deres e inversionistas hacia la regi√≥n y poner al d√≠a sus perspectivas sobre Am√©rica Latina", le dice a BBC Mundo Benjamin Gedan, asesor senior del Programa Latinoamericano del centro de estudios Woodrow Wilson International Center for Scholars. El momento de la reuni√≥n es oportuno, explica, dado que los tres pa√≠ses latinoamericanos que son miembros del foro est√°n pasando por significativas transformaciones pol√≠ticas y econ√≥micas. "Argentina y Brasil, dos de las econom√≠as m√°s cerradas del mundo, quieren relevar sus cambios", en una nueva etapa de apertura al mundo, agrega. Y en el caso de Argentina, "el presidente est√° buscando inversiones extranjeras que le ayuden a demostrar que las pol√≠ticas pro-mercado son el mejor camino a largo plazo", dice Gedan, cuando se trata de crear empleo, reducir la pobreza, mejorar problemas de infraestructura y equilibrar las finanzas p√ļblicas. Desde su punto de vista, el resto de la regi√≥n tambi√©n se beneficia, en la medida que l√≠deres influyentes de todo el mundo aprovechar√°n la reuni√≥n para visitar otros pa√≠ses latinoamericanos. Aunque es dif√≠cil predecir las ventajas puntuales que cada pa√≠s puede conseguir con las reuniones pol√≠ticas y comerciales alrededor de la cumbre, hay expertos que aseguran que las redes de contacto y las gestiones diplom√°ticas generan beneficios a largo plazo. "Es una oportunidad para atraer la atenci√≥n de las potencias hacia la regi√≥n" dice Stewart Patrick, director del Programa de Instituciones Internacionales y Gobernabilidad Global del Council on Foreign Relations, en di√°logo con BBC Mundo. "El beneficio m√°s importante es el estatus, el reconocimiento de que los tres pa√≠ses latinoamericanos se pueden sentar en la mesa de la pol√≠tica global". Cr√≠ticas Una visi√≥n cr√≠tica del encuentro la tiene Monica de Bolle, investigadora senior del Peterson Institute for International Economics y directora de Estudios Latinoamericanos y Mercados Emergentes en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. "No se si los temas que realmente importan van a estar en la reuni√≥n. Tenemos una colosal crisis migratoria en la regi√≥n que ha sido ignorada por la comunidad internacional, simplemente porque no es una guerra", comenta en conversaci√≥n con BBC Mundo. "Esta crisis no se va a detener y es probable que no tenga espacio en el G20", agrega. La llamada "troika regional" -compuesta por Brasil, M√©xico y Argentina- ha estado concentrada en sus problemas internos. Argentina en medio de una grave crisis econ√≥mica; Brasil con la incertidumbre que genera la llegada al poder en enero del ultraderechista Jair Bolsonaro; y M√©xico que adem√°s de las turbulencias por el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canad√°, tendr√° un nuevo presidente que asume el cargo este s√°bado: Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, de centro izquierda. Y precisamente porque estar√° en la ceremonia de investidura no viajar√° a Buenos Aires. Tampoco lo har√° Bolsonaro por una intervenci√≥n m√©dica. Pero aunque no est√©n f√≠sicamente en la reuni√≥n, sus nombres y sus intereses estar√°n de alguna u otra manera representados en las discusiones, dado que son los nuevos mandatarios de las dos mayores econom√≠as de la regi√≥n. "Am√©rica Latina podr√≠a llevarse mucho m√°s de las aguas revueltas del G20 si abrazara una agenda sencilla, corta, pero que represente los intereses b√°sicos de toda la regi√≥n", le dice a BBC Mundo Jorge Arg√ľello, presidente de la Fundaci√≥n Embajada Abierta, exembajador de Argentina en EE.UU. y autor del libro "¬ŅQui√©n gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial". Intereses comunes, explica, como reglas comerciales m√°s estables, control de capitales especulativos, precios de alimentos sostenibles e inversiones en infraestructura y tecnolog√≠a. Pero eso ser√° muy dif√≠cil de lograr, se√Īala Arg√ľello, cuando no hay un liderazgo regional, ni una visi√≥n estrat√©gica conjunta. "La troika latinoamericana est√° envuelta en su propia emergencia dom√©stica". 