Â¿QuÃ© es el G20 y quÃ© se va a discutir en la cumbre de JapÃ³n?

Fotografia: Carl Court/Getty Images Agrandar la foto + Twittear La cumbre anual del Grupo de los 20 busca fomentar la cooperaci√≥n econ√≥mica global. Sin embargo, como hay tantos funcionarios de alto nivel de varios pa√≠ses en un mismo lugar, usualmente tambi√©n es un fest√≠n de actividad diplom√°tica formal e informal. La reuni√≥n de este a√Īo empez√≥ este viernes 28 de junio en Osaka, Jap√≥n, y termina el s√°bado. En la agenda oficial hay temas de comercio, inteligencia artificial, el empoderamiento de las mujeres y el cambio clim√°tico. Si los integrantes del grupo logran un consenso en esos temas, emitir√°n una declaraci√≥n conjunta cuando termine la cumbre. Es posible que ese consenso sea dif√≠cil. Por ejemplo, el presidente franc√©s, Emmanuel Macron, ha amenazado con rehusarse a firmar cualquier declaraci√≥n que no atienda apropiadamente el tema de cambio clim√°tico. Mientras que Donald Trump, antes de viajar a Osaka, critic√≥ a Jap√≥n, Alemania y la India, pa√≠ses aliados de Estados Unidos. Aunque parte del enfoque tambi√©n ser√° en los encuentros bilaterales. Trump se reunir√° con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y el s√°bado tiene programado reunirse con el presidente de China Xi Jinping, posiblemente para que discutan sus m√°s recientes disputas comerciales, que han afectado a los mercados de todo el mundo. A continuaci√≥n, un vistazo a lo que hace el Grupo de los 20 y algunos de los temas para tener en la mira en estos d√≠as de cumbre. ¬ŅQu√© es el G20? Es una organizaci√≥n de ministros de Finanzas y de los gobernadores de los bancos centrales de diecinueve naciones individuales y de la Uni√≥n Europea. Esas naciones son: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canad√°, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Jap√≥n, M√©xico, Rusia, Arabia Saudita, Sud√°frica, el Reino Unido y Turqu√≠a. En conjunto, representan m√°s del 80 por ciento del PIB mundial. El G20 fue establecido en 1999 despu√©s de varias crisis globales por la deuda y busca unificar a los mandatarios del mundo en respuesta a los desaf√≠os econ√≥micos, pol√≠ticos y de salud. Surgi√≥ del m√°s selecto Grupo de los 7, un bloque informal de democracias industrializadas (Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Jap√≥n, Italia, Canad√° y la Uni√≥n Europea). Quienes defienden la existencia del G20 argumentan que, conforme aumenta la globalizaci√≥n de las econom√≠as nacionales, es clave que haya un mecanismo para la colaboraci√≥n de l√≠deres financieros y pol√≠ticos. ¬ŅDe qu√© tratan sus cumbres? Las reuniones anuales son un encuentro de ministros de Finanzas y de jefes de Estado que representan a los miembros del grupo. Las cumbres son presentadas como "el principal foro para la cooperaci√≥n econ√≥mica internacional". Los jefes de Estado se reunieron por primera vez en noviembre de 2008, cuando el mundo empezaba a padecer la crisis econ√≥mica global, y desde entonces han tenido por lo menos un encuentro por a√Īo. La cumbre anual es organizada por la naci√≥n que tenga la presidencia en turno del G20; este a√Īo es el turno de Jap√≥n y el pasado fue el de Argentina. Representantes de otras naciones que no pertenecen al G20, as√≠ como organismos globales, tambi√©n estar√°n presentes; entre ellos, Espa√Īa, Vietnam, la Organizaci√≥n Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante las reuniones, la naci√≥n sede se vuelve uno de los lugares con mayor seguridad del planeta. De acuerdo con los medios japoneses, habr√° 32.000 oficiales de polic√≠a apostados en Osaka, donde han sido sellados hasta los botes de basura. El distrito rojo de la ciudad pondr√° cortinas en las fachadas y reducir√° sus actividades. ¬ŅQu√© sucede en una cumbre del G20? Se discuten diferentes temas clave con la intenci√≥n de que los l√≠deres logren un consenso para la acci√≥n colectiva. La meta es concluir la reuni√≥n de dos d√≠as con una declaraci√≥n conjunta en la que los integrantes se comprometan a actuar, aunque esa declaraci√≥n no es vinculante. Las reuniones individuales usualmente opacan los encuentros multilaterales. De hecho, Trump y Putin se reunieron por primera vez durante la cumbre de 2017 en Hamburgo, Alemania, en un encuentro formal y en uno privado que fue revelado d√≠as despu√©s. ¬ŅQu√© temas hay en la agenda actual? Los temas oficiales en Osaka son los riesgos econ√≥micos globales, las disputas comerciales, el crecimiento econ√≥mico y la inversi√≥n, as√≠ como la innovaci√≥n y la inteligencia artificial, al igual que el crecimiento de las mujeres en las industrias. Jap√≥n ha hecho √©nfasis en hablar del problema de la basura pl√°stica en los oc√©anos. Varias naciones tambi√©n esperan que se discutan las acciones colectivas contra el cambio clim√°tico, un tema que puede ser controversial. Macron, el presidente franc√©s, dijo a principios de la semana que si no se reafirman los principios del Acuerdo de Par√≠s de 2015, eso ser√≠a una "l√≠nea roja" y √©l no firmar√≠a ninguna declaraci√≥n conjunta. Trump anunci√≥ el retiro de Estados Unidos del acuerdo desde hace a√Īos y ha dicho que el cambio clim√°tico es un invento. ¬ŅCu√°les encuentros bilaterales ser√°n importantes? El encuentro principal ser√° el de Trump con Xi Jinping, de China, la ma√Īana del s√°bado. La √ļltima vez que se reunieron fue en Buenos Aires en diciembre, en la √ļltima cumbre del G20. Las recientes disputas econ√≥micas y comerciales entre Washington y Pek√≠n han resultado en una imposici√≥n mutua de aranceles. Trump y Xi buscar√°n c√≥mo retomar las negociaciones de un acuerdo comercial que se desmoron√≥ en mayo, lo que afect√≥ los mercados econ√≥micos globales. Se espera que Trump contin√ļe impulsando su agenda de "Estados Unidos primero" despu√©s de meses de promover los aranceles para sus socios comerciales, a pesar de que el G20 es un foro para la cooperaci√≥n econ√≥mica y la reducci√≥n de aranceles. El a√Īo pasado las presiones de Trump lograron que la declaraci√≥n final hablara de una necesidad "urgente" de reformular la Organizaci√≥n Mundial del Comercio, una concesi√≥n ante sus quejas y aseveraciones de que otros pa√≠ses se aprovechan de Estados Unidos en el comercio global. Trump tambi√©n tendr√° reuniones con otros l√≠deres como el pr√≠ncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salm√°n, quien ha sido acusado de autorizar el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en 2018. Asimismo, el presidente estadounidense se reunir√° con su par ruso, Putin, en lo que ser√° el primer encuentro de ambos desde que el fiscal especial Robert Mueller public√≥ el reporte de su investigaci√≥n sobre el involucramiento ruso en la elecci√≥n presidencial de 2016 en Estados Unidos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario