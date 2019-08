Qué puede cambiar en EE.UU. tras la doble tragedia de El Paso y Dayton

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Dos tiroteos masivos en menos de 13 horas, 29 muertos, 53 heridos. Estados Unidos se estremeci√≥ este fin de semana por un par de tragedias similares, pero que ocurrieron a 1.574 kil√≥metros de distancia. Dos j√≥venes, uno de 21 a√Īos y otro de 24, dispararon a mansalva contra decenas de personas inocentes; uno, en una tienda de Walmart en Texas, el otro, en una zona de bares en Ohio. En la balacera de El Paso, al menos 20 personas murieron en lo que las autoridades investigan como un caso de "terrorismo dom√©stico". Mientras, en Dayton, otras nueve perdieron la vida -entre ellos la hermana del atacante- en un suceso del que las autoridades no han logrado a√ļn explicar las motivaciones. Seg√ļn el sitio web de rastreo de tiroteos en EE.UU. Gun Violence Archive, estas fueron las balaceras n√ļmero 250 y 251 que se reportaron en el pa√≠s en los 215 d√≠as que han transcurrido de 2019. Los ataques tuvieron lugar menos de una semana despu√©s de que un adolescente armado mat√≥ a tres personas en un festival de comida de California. Pero el primer tiroteo de este s√°bado fue considerado el octavo m√°s mortal en la historia moderna de Estados Unidos. Y, como cada vez que ocurre este tipo de incidentes, muchos se preguntan si estas tragedias finalmente cambiar√°n algo. En marzo pasado, Nueva Zelanda restringi√≥ la venta de armas de fuego tras la masacre de Christchurch, como antes pas√≥ en Reino Unido tras el tiroteo en Dunblane o en Australia despu√©s de Port Arthur. En Estados Unidos, sin embargo, hay cierta resignaci√≥n a que algo similar pase cada vez que un nuevo incidente de este tipo aparece en los titulares. De hecho, nada cambi√≥ despu√©s del tiroteo en la escuela Sandy Hook, en el pueblo de Newtown, Connecticut, en 2012, cuando murieron 26 personas, incluidos 20 ni√Īos peque√Īos. Sin embargo, la doble tragedia de El Paso y Dayton ocurre en un momento peculiar y los contextos no son los mismos que hace siete a√Īos. Esto es lo que cree Anthony Zurcher, analista de Estados Unidos de la BBC. El propio presidente Donald Trump llam√≥ este lunes desde su cuenta de Twitter a republicanos y dem√≥cratas a unirse y sacar adelante una legislaci√≥n de verificaci√≥n de antecedentes que quiz√° podr√≠a "unirse a una reforma migratoria que se necesita desesperadamente". "Debemos sacar algo bueno de estos dos tr√°gicos eventos", agreg√≥ el mandatario. Violencia nacionalista blanca Los recientes tiroteos masivos en EE.UU. se han atribuido a una variedad de causas: j√≥venes descontentos (Parkland y Santa Fe), enfermedades mentales (Annapolis), conflictos laborales (Virginia Beach) y desacuerdos familiares (Sutherland Springs). El incidente m√°s mortal de este tipo en la historia moderna de ese pa√≠s, ocurrido en 2017 en un concierto de m√ļsica en Las Vegas que se cobr√≥ 58 vidas, todav√≠a no tiene un motivo claro. Ahora, toda evidencia indica que el tiroteo en El Paso fue un acto pol√≠tico calculado, extra√≠do de la ret√≥rica nacionalista blanca que se ha vuelto cada vez m√°s prominente en la pol√≠tica moderna del pa√≠s. De esa manera, es m√°s parecido al tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh en octubre pasado, que provoc√≥ discusiones sobre el aumento del antisemitismo en EE.UU., o la violencia de 2017 en Charlottesville, que sirvi√≥ como una muestra discordante de la fuerza del moderno movimiento supremacista blanco. Aunque el presunto pistolero, Patrick Crusius, a√ļn no se ha vinculado de manera concluyente al manifiesto racista publicado en internet poco antes de los ataques, los hechos y la misma polic√≠a apuntan a esa direcci√≥n. No lanz√≥ este ataque en su ciudad natal. Condujo al menos nueve horas, desde el norte de Texas hasta kil√≥metros de la frontera entre Estados Unidos y M√©xico, y abri√≥ fuego en una zona comercial frecuentada por hispanos. La polic√≠a indic√≥ que est√°n tratando el caso como un episodio de "terrorismo dom√©stico". Eso coloca a este incidente en el centro del debate en curso sobre inmigraci√≥n, seguridad fronteriza e identidad nacional. Los estadounidenses en el pasado se han preguntado c√≥mo los hombres j√≥venes podr√≠an sentirse atra√≠dos por la violencia pol√≠tica contra inocentes en otras partes del mundo. Ahora est√°n viendo de primera mano que tambi√©n puede suceder en su pa√≠s de origen. La naturaleza del ataque podr√≠a provocar un replanteamiento de la amenaza interna presentada por los nacionalistas blancos militantes y las formas de detenerla, incluidas las nuevas medidas de control de armas. Los dem√≥cratas se han apresurado a hacer se√Īalamientos, pero tambi√©n hay voces a la derecha que han aceptado las advertencias. El senador Ted Cruz, de Texas, quien se postul√≥ como aspirante republicano a la presidencia contra Trump en 2016, denunci√≥ el "fanatismo antihisp√°nico" del atacante y calific√≥ la violencia como un "acto atroz de terrorismo y supremac√≠a blanca". El Comisionado de Tierras de Texas, George P. Bush, hijo del candidato presidencial republicano de 2016 Jeb Bush, emiti√≥ un comunicado diciendo que los "terroristas blancos" son una "amenaza real y actual". Si crece un consenso de que existe una amenaza, la pregunta se convierte en c√≥mo abordarla. Elecciones a la vista Los dem√≥cratas no han tardado en se√Īalar a Donald Trump y otros republicanos por emplear el tipo de ret√≥rica que podr√≠a haber inspirado a un nacionalista blanco a matar. El presidente ha calificado repetidamente a los inmigrantes indocumentados como "una invasi√≥n", y dijo que la emigraci√≥n europea est√° cambiando el "tejido de Europa" y no "de una manera positiva". En un mitin en Florida en mayo, un miembro de la multitud grit√≥ "¬°Disp√°rales!" cuando el presidente se pregunt√≥ c√≥mo podr√≠an detener la inmigraci√≥n indocumentada. Trump respondi√≥ al comentario con una broma. Hace poco m√°s de un mes, el senador por Texas John Cornyn tuite√≥ que el a√Īo pasado Texas estaba ganando "casi nueve residentes hispanos por cada residente blanco adicional". Las cr√≠ticas a la respuesta republicana, o la falta de respuesta, a los tiroteos masivos no son inusuales, por supuesto. La diferencia esta vez es que la cr√≠tica est√° siendo amplificada por la competencia primaria presidencial dem√≥crata. M√°s de 20 candidatos tienen un incentivo para diferenciarse del grupo con llamados agresivos para nuevas medidas de control de armas y condena de lo que ven como una ret√≥rica racista incendiaria. Uno de los aspirantes dem√≥cratas,Beto O'Rourke, nativo de El Paso, ya ha culpado al presidente por el ataque. El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, asoci√≥ lo sucedido a una ideolog√≠a del "terrorismo nacionalista blanco" que "est√° siendo tolerada en los niveles m√°s altos de nuestro gobierno". Casi todos los candidatos salieron con un nuevo llamado al control de armas como respuesta. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, quien propuso un programa nacional de licencias de armas, dijo que "tenemos poder para detener esto", pero que las soluciones est√°n siendo bloqueadas por "pol√≠ticos y personas sin escr√ļpulos que est√°n haciendo una oferta del lobby corporativo de armas". En los debates dem√≥cratas de la semana pasada en Detroit, el tema solo fue tratado brevemente. Sin embargo, la atenci√≥n p√ļblica, agudizada por los tiroteos, as√≠ como por la vinculaci√≥n directa que los candidatos est√°n haciendo con el presidente, asegura que, al menos en el corto plazo, habr√° voces prominentes que llamen a la acci√≥n. Un paso m√°s cerca en el Congreso En los d√≠as posteriores al tiroteo en la escuela de Newtown en 2012, el Congreso intent√≥ promulgar verificaciones de antecedentes universales en todas las compras de armas, incluidas las transacciones privadas. A pesar del apoyo bipartidista en el Senado de Estados Unidos, una minor√≠a bloque√≥ la propuesta mediante un procedimiento parlamentario. La legislaci√≥n nunca fue considerada por la C√°mara de Representantes, entonces controlada por los republicanos. La din√°mica, en al menos un ala del Congreso, es diferente hoy. Cuando los dem√≥cratas se hicieron cargo de la C√°mara en enero de este a√Īo, no les llev√≥ mucho tiempo aprobar una legislaci√≥n similar al proyecto de ley de Newtown, marcando la primera vez en un cuarto de siglo que la C√°mara baja del Congreso aprueba nuevas y amplias regulaciones sobre armas de fuego. Despu√©s de los tiroteos de El Paso y Dayton, la presi√≥n ahora est√° en el Senado, controlado por los republicanos, para tomar la medida, algo que hasta ahora el l√≠der de la mayor√≠a, Mitch McConnell, se ha negado a hacer. McConnell podr√≠a resistir la presi√≥n. E incluso si se trata de una votaci√≥n, los obst√°culos parlamentarios que permiten que solo 41 republicanos bloqueen el paso permanecen. Pero varios de los senadores que respaldaron el proyecto de ley bipartidista en 2013 todav√≠a est√°n en el cargo. Y con la legislaci√≥n actual de la C√°mara sobre la mesa, el Senado es el obst√°culo final para evitar que un proyecto de ley llegue al escritorio del presidente, no el primero. Una NRA debilitada En 2012, la Asociaci√≥n Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingl√©s) estaba cerca del apogeo de su poder e influencia en la pol√≠tica estadounidense. Luego de d√©cadas de campa√Īa, el grupo, que representa a millones de propietarios y fabricantes de armas, convirti√≥ los derechos de portar armas para muchos estadounidenses en un s√≠mbolo del pa√≠s. Muchos dem√≥cratas vieron la regulaci√≥n de armas de fuego como un veneno en las urnas, culpando al tema por la estrecha derrota presidencial de Al Gore en el 2000. Un candidato con una valoraci√≥n negativa de la NRA ten√≠a una oposici√≥n de base en muchas partes de Estados Unidos. Incluso despu√©s de la masacre de Newtown, la tendencia en la legislaci√≥n sobre armas de fuego en muchas partes del pa√≠s fue hacia mayores libertades, como el derecho a portar armas ocultas. Recientemente, sin embargo, la NRA ha ca√≠do en tiempos dif√≠ciles: sus ingresos cayeron en US$56 millones en 2017, debido a menores cuotas y contribuciones de membres√≠a. La organizaci√≥n ha sido acosada por una lucha interna de poder que se ha extendido a los tribunales civiles y ha sido objeto de investigaciones de corrupci√≥n criminal en Nueva York y Washington D.C. Incluso su influencia electoral ha comenzado a opacarse. Esta no es la misma Asociaci√≥n que fue capaz de rechazar agresivamente la legislaci√≥n de verificaci√≥n de antecedentes incluso despu√©s del tiroteo en Newtown. Todav√≠a tiene mucho m√ļsculo pol√≠tico, por supuesto, pero las grietas en la base son visibles. Qu√© se mantiene igual Si todo lo anterior representa razones por las cuales esta vez la situaci√≥n puede ser diferente, todav√≠a hay muchas razones por las que podr√≠a ser igual. Despu√©s del tiroteo de Parkland en 2018, Trump expres√≥ cierto inter√©s en respaldar la legislaci√≥n de control de armas, llegando incluso a decir que estaba a favor de una verificaci√≥n exhaustiva de antecedentes, a pesar de la oposici√≥n de la NRA. Sin embargo, despu√©s de reunirse con los l√≠deres de la NRA, el presidente retir√≥ r√°pidamente esos comentarios y luego dijo a la convenci√≥n anual del grupo que los derechos sobre las armas de la Segunda Enmienda estaban "bajo asedio", pero que siempre los defender√≠a como presidente. Aunque Trump tuite√≥ una condena del tiroteo en El Paso como un "acto de odio", se ver√° presionado a ir m√°s lejos al condenar la violencia nacionalista blanca. El hecho de que los dem√≥cratas lo est√©n acusando de contribuir a la ret√≥rica que alienta tal derramamiento de sangre podr√≠a hacer que el presidente no est√© dispuesto a tomar medidas m√°s concretas. Haci√©ndolo estar√≠a admitiendo t√°citamente responsabilidad o culpa, algo sobre lo que Trump ha demostrado ser reacio. Si ese es el caso, esto podr√≠a terminar siendo una repetici√≥n de la respuesta del presidente a los enfrentamientos de Charlottesville en 2017 entre supremacistas blancos y manifestantes, en los que sus primeras condenas a los simpatizantes nazis fueron seguidas por una pol√©mica conferencia de prensa donde culp√≥ a "ambos lados". Cuantos m√°s candidatos dem√≥cratas como O'Rourke critiquen al presidente, m√°s probable es que se aviven a√ļn m√°s las llamas. 