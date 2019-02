Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Durante las √ļltimas semanas, Colombia se convirti√≥ en el epicentro de la cruzada internacional contra el gobierno de Nicol√°s Maduro. Desde hace dos semanas, la ciudad fronteriza de C√ļcuta es el gran almac√©n de las donaciones que Estados Unidos y otros pa√≠ses enviaron con la intenci√≥n de que llegaran a Venezuela. Esa misma urbe colombiana recibi√≥ el viernes pasado a unos 30 artistas que, junto al millonario brit√°nico Richard Branson, protagonizaron un medi√°tico concierto multitudinario en demanda de la entrega de la llamada ayuda humanitaria. Ese mismo d√≠a aterrizaron en C√ļcuta los mandatarios de Chile, Sebasti√°n Pi√Īera, y de Paraguay, Mario Abdo, y apareci√≥ por sorpresa el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Congreso) y reconocido por medio centenar de pa√≠ses como mandatario de su pa√≠s, Juan Guaid√≥. Y el fin de semana fue el campo de batalla en el que camiones cargados con esas donaciones y miles de manifestantes venezolanos intentaron sin √©xito romper el cerco militar y policial instruido por Nicol√°s Maduro. Por si fuera poco, este lunes Bogot√° fue la sede de una nueva cumbre del Grupo de Lima, una coalici√≥n de pa√≠ses que no reconocen al gobierno venezolano, con dos in√©ditos invitados estelares: el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Guaid√≥. El encuentro concluy√≥ con un nuevo llamado a la comunidad internacional a unir fuerzas para doblegar al gobierno venezolano y el pedido a la Corte Penal Internacional para que "considere la grave situaci√≥n humanitaria" de Venezuela. El bloque tambi√©n anticip√≥ que responsabilizar√° a Caracas de cualquier atentado que pueda sufrir el "presidente encargado". A todo esto se suma la ruptura de relaciones con Colombia por parte de Venezuela, que pone a ambos pa√≠ses en una situaci√≥n de tensi√≥n que no se ve√≠a desde 2008, cuando Hugo Ch√°vez y √Ālvaro Uribe protagonizaron una crisis diplom√°tica que demand√≥ la mediaci√≥n de los pa√≠ses de la regi√≥n. BBC Mundo convers√≥ con expertos en relaciones exteriores que se√Īalan que Colombia se convirti√≥ en el "centro de operaciones" de la cruzada internacional contra Nicol√°s Maduro y las consecuencias que eso puede tener. Los riesgos El polit√≥logo y columnista Fernando Posada se√Īala que el papel de Colombia en la crisis venezolana se ha vuelto protag√≥nico y eso no es gratuito. "El env√≠o de la ayuda ten√≠a un componente inmensamente pol√≠tico y que no se haya logrado tiene consecuencias y costos. Se logr√≥ presionar a Maduro desde Colombia, pero el objetivo no fue cumplido", indica el analista. Posada reconoce que Colombia es el l√≠der del llamado "cerco diplom√°tico" practicado por medio centenar de pa√≠ses para quitarle todo el ox√≠geno al gobierno venezolano. "Cualquier resultado, negativo o positivo, tendr√° serias implicaciones para el pa√≠s. En este momento, por ejemplo, Colombia corre riesgos tales como que la violencia en la frontera escale al grado de un conflicto armado" apunta el columnista. La tensi√≥n fronteriza y sus consecuencias dif√≠ciles de anticipar son los mayores riesgos que corre Colombia en criterio de Posada. "Todo cambia en el escenario de violencia militar, venga del lado que venga", concluye. La gloria o... "Puede llevarte la gloria o cargar con la derrota". As√≠ describe la analista pol√≠tica Marcela Prieto la situaci√≥n en la que se encuentra Colombia al haber asumido un papel protag√≥nico en el llamado "cerco diplom√°tico" contra el gobierno venezolano. "Asumir el liderazgo puede generar un desgaste pol√≠tico pese a que te enfrentes a un r√©gimen totalitario y mafioso. Un gobierno con estos niveles de totalitarismo vuelve a cualquier acci√≥n internacional en algo complejo", explica la investigadora a BBC Mundo. Para la experta, es casi l√≥gico el papel que juega Colombia debido a su situaci√≥n geogr√°fica y ser el m√°s afectado por la crisis venezolana. "El factor migratorio afecta nuestras propias capacidades de brindar bienes y servicios b√°sicos a la poblaci√≥n. El ingreso de m√°s de un mill√≥n de personas claro que incide y nos convierte en una parte interesada", indica Prieto. Finalmente, la analista indica que hechos como que Colombia sea el depositario de los cientos de toneladas de ayuda humanitaria le otorga una responsabilidad mayor al pa√≠s y al gobierno de Iv√°n Duque. ¬ŅColombia l√≠der? Desde C√ļcuta, en una de las entregas de las donaciones hechas por EE.UU. la anterior semana, el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, afirm√≥ que Colombia se hab√≠a convertido en el "l√≠der mundial por la liberaci√≥n de Venezuela". Mientras que el presidente Iv√°n Duque reiter√≥ que su pa√≠s seguir√° prestando todo el apoyo log√≠stico para el "operativo humanitario" pese a que no tuvo √©xito el 23 de febrero pasado. Pese a los riesgos observados, los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que un eventual desenlace favorable a la coalici√≥n internacional detractora del chavismo posicionar√≠a a Colombia y a su mandatario en una situaci√≥n de liderazgo regional. "Colombia asumi√≥ una posici√≥n de vanguardia en el escenario internacional, luchar por la libertad de Venezuela", explica la analista Marcela Prieto, quien a√Īade que si ese objetivo se cumple, el pa√≠s ser√° parte de ese triunfo. Mientras tanto, Fernando Posada se√Īala que la administraci√≥n de Duque ya obtuvo algunos logros pr√°cticos dentro de estas crisis como la acogida a los militares desertores venezolanos, "algo que no le debe gustar a Maduro". Las encuestas de las dos √ļltimas dos semanas publicadas en medios locales indican que el presidente de Colombia subi√≥ varios puntos en su popularidad y eso es atribuido a su posici√≥n activa sobre Venezuela (y discurso fuerte contra la guerrilla del ELN). Con Guaid√≥ todav√≠a en territorio colombiano, Iv√°n Duque instando al mundo entero a apretar m√°s el "cerco diplom√°tico" y toneladas de cajas y bolsas con comida y alimentos en C√ļcuta, parece dif√≠cil que este pa√≠s pueda quedar fuera de la ecuaci√≥n de lo que vaya a suceder en Venezuela, opinan los expertos. 