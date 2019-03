QuÃ© significa el veto de Rusia y China a la resoluciÃ³n de EE.UU. en la ONU

Fotografia: EPA Agrandar la foto + Twittear El pulso entre Estados Unidos y Rusia por la crisis de Venezuela se intensific贸 este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al naufragar dos resoluciones rivales propuestas por ambas potencias militares. Una propuesta presentada por EE.UU. para reclamar elecciones presidenciales libres y el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela fue vetada por Rusia y China. El texto de Washington recibi贸 los nueve votos m铆nimos que necesitaba para ser aprobado por el Consejo antes de ser bloqueado por los dos miembros permanentes. Poco despu茅s, una resoluci贸n impulsada por Rusia para indicar preocupaci贸n por los "intentos de intervenci贸n en asuntos internos" y "amenazas de uso de la fuerza" contra Venezuela obtuvo apenas cuatro votos a favor y siete en contra, con dos abstenciones. El rechazo de ambas propuestas en medio de un fuerte cruce de acusaciones, y en particular el veto ruso y chino a la resoluci贸n estadounidense, significa que es improbableque el consejo logre un consenso sobre salidas a la crisis venezolana, seg煤n los expertos consultados por BBC Mundo. Esta fue la tercera reuni贸n del 贸rgano de la ONU convocada por EE.UU. para discutir sobre Venezuela en poco m谩s de un mes, pero ninguna concluy贸 con acuerdos b谩sicos. "Solo convocar谩n a una nueva reuni贸n si algo cambia de pronto, por ejemplo si estalla la violencia", dice Howard Stoffer, un exmiembro del servicio exterior de EE.UU. que trabaj贸 durante a帽os en el Consejo de Seguridad de la ONU. "Pero si se mantiene el statu quo tal como ahora, no veo una base para que el consejo discuta nuevamente", agrega Stoffer en di谩logo con BBC Mundo tras la reuni贸n de este jueves. "Aumentar la tensi贸n" Al inicio mismo del encuentro en la sede de la ONU, el embajador ruso Vasily Nebenzya afirm贸 que "Washington quiere aumentar la tensi贸n y preparar el terreno para derrocar al gobierno de Venezuela". Rusia y China son dos aliados cruciales del presidente venezolano Nicol谩s Maduro, que el fin de semana impidi贸 el ingreso de ayuda humanitaria internacional por considerarla una maniobra en su contra. Los choques violentos entre fuerzas de Maduro y opositores dejaron al menos cuatro muertos en las fronteras con Brasil y Colombia. El ingreso de la ayuda humanitaria hab铆a sido impulsado por el l铆der opositor Juan Guaid贸, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por EE.UU. y medio centenar de pa铆ses, entre ellos varios latinoamericanos. "Estamos muy preocupados porque se puede explotar la reuni贸n de hoy como preparativo de una verdadera intervenci贸n", dijo Nebenzya. "Se dir谩 que hubo que intervenir porque el Consejo de Seguridad no pudo resolver la situaci贸n en Venezuela". Tras el veto a la resoluci贸n de EE.UU., tom贸 la palabra Elliott Abrams, representante especial de este pa铆s para Venezuela, y dijo que "algunos miembros de este consejo contin煤an protegiendo a Maduro y sus amigos, prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano". "Esta crisis hecha por el hombre se ha extendido mucho m谩s all谩 de las fronteras de Venezuela y amenaza con desestabilizar la regi贸n. Los eventos de este fin de semana pasado muestran que Maduro no se detendr谩 ante nada para mantener el poder", continu贸 Adams. Sostuvo que EE.UU. "buscar谩 todos los medios para aumentar la asistencia humanitaria a los venezolanos tanto dentro como fuera de su pa铆s" y expres贸 preocupaci贸n por la seguridad de Guaid贸 cuando regrese a Venezuela tras una gira regional. "Un fracaso colectivo" Como ocurri贸 en las dos reuniones previas del consejo, representantes de pa铆ses europeos y latinoamericanos reclamaron elecciones libres en Venezuela y criticaron el proyecto ruso por carecer de referencias a la situaci贸n humanitaria en el pa铆s. El embajador de Per煤, Gustavo Meza-Cuadra, calific贸 de incomprensible el rechazo a la resoluci贸n de EE.UU. porque era un "texto m铆nimo" que evitaba mencionar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la crisis humanitaria o el 茅xodo de m谩s de 3 millones de personas. "Es inaceptable que haya grupos armados irregulares que intimiden a los miembros de la Asamblea Nacional que se movilizaron para recibir la ayuda humanitaria", sostuvo a su vez el representante de B茅lgica, Marc Pecsteen. Del lado de Maduro, el representante chino Wu Haitao indic贸 que su pa铆s rechaza que "las fuerzas externas interfieran en cuestiones internas de Venezuela y se opone a una intervenci贸n militar en Venezuela". "No hay que politizar la ayuda humanitaria", dijo el embajador de Sud谩frica, Jerry Matjila. El embajador venezolano, Samuel Moncada, afirm贸 que "si existen amenazas contra la paz, 茅stas vienen del exterior" de su pa铆s. "Denunciamos que voceros del gobierno del presidente (de EE.UU., Donald) Trump est谩n fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objeto de justificar la conformaci贸n de un supuesto ej茅rcito de liberaci贸n de Venezuela en territorio colombiano, con la intenci贸n de infiltrarse en nuestro pa铆s y destruir la paz", dijo. Una intervenci贸n peculiar fue la del embajador de Indonesia, que critic贸 por igual los proyectos de resoluci贸n de EE.UU. y Rusia como "incompletos" y "muy politizados". "Esto es un fracaso colectivo, un fracaso de todos los que estamos sentados en torno a esta mesa porque hemos venido hoy sabiendo que no íbamos a alcanzar un consenso", dijo el embajador de Indonesia, Dian Triansyah Djani. Tras advertir que lleva sólo dos meses en el consejo, cuestionó la falta de más esfuerzos para alcanzar un terreno común y confesó que su delegación "está empezando a pensar que el diálogo y la negociación son un lujo aquí". "Si realmente nos interesa el pueblo de Venezuela", desafió, "entonces deberíamos unirnos y alcanzar una solución conjunta".