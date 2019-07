Quién era Pancho Villa, el único mexicano (y latinoamericano) que ha invadido a EEUU

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬† La historia se conoce poco: en 1915 Pancho Villa, uno de los personajes m√°s importantes de la Revoluci√≥n Mexicana, recibi√≥ una carta confidencial desde Washington, Estados Unidos. "Mi querido general: dirijo a usted estas l√≠neas para informarle que se nos ofrece en venta un submarino propiedad de los mejores astilleros del pa√≠s", dec√≠a la misiva. "Por su capacidad como por su armamento pudiera ser de grand√≠sima utilidad a usted, para reducir a los ca√Īoneros nuestros a√ļn no sometidos al gobierno". En ese entonces Villa y su ej√©rcito, conocido como la Divisi√≥n del Norte, estaba en guerra contra el gobierno mexicano encabezado por el presidente Venustiano Carranza. Era un momento dif√≠cil para el revolucionario, quien hab√≠a enfrentado algunas derrotas y cada vez le era m√°s complicado conseguir dinero. Adem√°s, debido a la Primera Guerra Mundial eran pocas las posibilidades de conseguir armas. La oferta que recibi√≥ de Washington era tentadora. Villa, dicen especialistas, consider√≥ seriamente la posibilidad de comprar el submarino. "Tiene una l√≥gica enorme" le dice a BBC Mundo Pedro Salmer√≥n Sangin√©s, director del Instituto Nacional de Estudios Hist√≥ricos de las Revoluciones de M√©xico (INEHRM) y autor de varios libros sobre Pancho Villa. Los ej√©rcitos que apoyaban al presidente Carranza manten√≠an el contacto por v√≠a mar√≠tima, a trav√©s de la armada mexicana compuesta, en esa √©poca, por siete embarcaciones. "Con un submarino hundes esos barcos y desarticulas por completo la conexi√≥n militar del carrancismo" explica el historiador. Invasi√≥n a EE.UU. Al final Villa no compr√≥ el submarino, pero la an√©cdota revela una de las facetas del personaje que es uno de los m√°s ic√≥nicos de la Revoluci√≥n. Y tambi√©n uno de los m√°s queridos por los mexicanos. Francisco Villa, conocido tambi√©n como "El Centauro del Norte" es el √ļnico latinoamericano que encabez√≥ una invasi√≥n a Estados Unidos. El incidente ocurri√≥ el 9 de marzo de 1916, cuando unos 600 soldados de la Divisi√≥n del Norte atacaron el pueblo de Columbus, Nuevo M√©xico. Como represalia, el gobierno estadounidense envi√≥ a m√°s de 5.000 soldados para cazar al "Centauro del Norte". El n√ļmero de militares se duplic√≥ en pocos d√≠as, pero la expedici√≥n no pudo atrapar al revolucionario. Fue la segunda invasi√≥n a territorio estadounidense, quien s√≥lo hab√≠a enfrentado una crisis parecida en 1814 cuando la marina brit√°nica desembarc√≥ en la costa oeste de √©se pa√≠s. El ataque a Columbus contribuy√≥ a crear un mito alrededor del Centauro del Norte, alentado por una conflictiva relaci√≥n de los mexicanos con su vecino. Antes del incidente hab√≠an ocurrido dos invasiones estadounidenses, en 1847 y 1914. En la primera M√©xico perdi√≥ la mitad de su territorio. As√≠, la expedici√≥n punitiva de Villa se convirti√≥ en un √≠cono. Y de acuerdo con el historiador Salmer√≥n envi√≥ tambi√©n un mensaje. "Es una idea en la cual se va mostrando que M√©xico no es invadible, que a Estados Unidos no le conviene invadir a M√©xico". Curiosamente, coinciden especialistas, en la decisi√≥n de atacar al pueblo estadounidense aparentemente no existi√≥ √°nimo de venganza. Villa cre√≠a que el presidente Venustiano Carranza pretend√≠a firmar un acuerdo de colaboraci√≥n con el gobierno de Estados Unidos que, seg√ļn el revolucionario, pon√≠a en riesgo la soberan√≠a mexicana. El pacto nunca existi√≥, pero el "Centauro del Norte" estaba convencido de que s√≠. Bandolero El episodio de la invasi√≥n es una parte de la historia del revolucionario, sobre quien se construyeron mitos y leyendas pero que m√°s de un siglo despu√©s es un √≠cono para los mexicanos. Doroteo Arango (1878-1923) su verdadero nombre, fue un bandolero que pas√≥ una parte de su vida huyendo de la justicia. Desde adolescente fue asaltante de caminos y ladr√≥n de ganado. En su libro "Pancho Villa. Una biograf√≠a narrativa", el escritor Paco Ignacio Taibo II dice que el Caudillo del Norte "sol√≠a despertarse, casi siempre, en un lugar diferente del que originalmente hab√≠a elegido para dormir". Una costumbre de sus a√Īos fuera de la ley. "Ten√≠a miedo de que la debilidad de las horas de sue√Īo fuera su perdici√≥n". En 1910 se uni√≥ al Plan de San Luis, promovido por Francisco I. Madero, con el que llamaba al pa√≠s a levantarse en armas contra el entonces presidente Porfirio D√≠az. El Plan fue la respuesta al fraude en las elecciones de ese a√Īo, donde Madero fue candidato. Es el inicio de la Revoluci√≥n Mexicana. Villa era un personaje popular en el norte de M√©xico, especialmente en Chihuahua. La decisi√≥n de unirse al movimiento armado fue apoyada r√°pidamente por miles de personas. Decenas de pueblos de ese estado se quedaron pr√°cticamente vac√≠os pues todos los hombres -y muchas mujeres- se unieron a la Divisi√≥n del Norte. El "Centauro del Norte", coinciden especialistas, era un hombre iletrado pero tambi√©n un gran estratega militar. De hecho la Divisi√≥n del Norte, formada por m√°s de 30.000 soldados, fue decisiva en la derrota del ej√©rcito de D√≠az y su decisi√≥n de abandonar el pa√≠s para siempre. Su eficacia en el combate es parte de la leyenda, dice Taibo II. Uno de los mitos, por ejemplo, es que su estrategia militar fue estudiada por Mao Tse Tung y Erwin Rommel, "El Zorro del Desierto" quien fue jefe de las operaciones militares de Adolfo Hitler en √Āfrica durante la Segunda Guerra Mundial. No fue cierto. Villa, vigente La estrategia militar es una de las facetas m√°s conocidas de Doroteo Arango pero en realidad la biograf√≠a del personaje va m√°s all√°, dicen especialistas. Villa, junto con otro personaje ic√≥nico de la Revoluci√≥n, Emiliano Zapata, ten√≠an un proyecto "de revoluci√≥n social" dice Salmer√≥n, para terminar con la desigualdad que se profundiz√≥ durante el gobierno de Porfirio D√≠az. Un pa√≠s donde el 70% de los habitantes eran analfabetas y m√°s de la mitad viv√≠a en condici√≥n de pobreza. El Centauro del Norte, por ejemplo, prohibi√≥ los latifundios en Chihuahua, el estado m√°s grande de M√©xico. Una decisi√≥n fundamental en una entidad donde un solo hacendado, Luis Terrazas, era due√Īo de 2,4 millones de hect√°reas de tierras. El personaje, quien fue gobernador en 1861, sol√≠a decir: "Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es m√≠o". Villa fue gobernador interino del estado en 1913 pero en ese lapso "una persona que apenas sab√≠a leer y escribir", como era el Centauro del Norte, "fund√≥ en un mes 50 escuelas" dice el escritor Taibo II. Pero al mismo tiempo el personaje ten√≠a fama de ser un personaje violento e implacable. "Villa era muy salvaje, muy de primeras reacciones" dice el escritor. En M√©xico, por ejemplo, se atribuye al revolucionario la frase "primero mato, luego averiguo", una forma de definir a las personas que suelen tomar decisiones extremas. A pesar de las contradicciones la imagen del Centauro del Norte sigue presente en M√©xico, insiste el historiador Pedro Salmer√≥n. Villa, junto con Zapata, "representan en este momento la lucha de los pueblos en defensa de sus tierras, sus recursos y su cultura" explica. 