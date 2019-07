QuiÃ©n es Wanda VÃ¡zquez, la posible sucesora de RossellÃ³ en Puerto Rico

Fotografia: GDA v√≠a Associated Press Agrandar la foto + Twittear Despu√©s de m√°s de una semana de agitaci√≥n pol√≠tica en Puerto Rico, se intensifican las peticiones para que dimita el gobernador Ricardo A. Rossell√≥. Seg√ļn la l√≠nea de sucesi√≥n del gobierno de la isla, en caso de que Rossell√≥ renunciara, ser√≠a remplazado por Wanda V√°zquez, la secretaria de Justicia. Pero V√°zquez tiene poderosos oponentes pol√≠ticos, lo que complica cualquier sucesi√≥n, y el mi√©rcoles se efectuaron intensas maquinaciones pol√≠ticas para determinar qui√©n liderar√° la gesti√≥n p√ļblica de la isla. A continuaci√≥n, te contamos algunos detalles sobre la vida y carrera de esta abogada que encarna la opci√≥n legal m√°s firme para detentar el poder en Puerto Rico. ¬ŅQui√©n es Wanda V√°zquez? V√°zquez ha sido la secretaria de Justicia de la isla, un cargo equivalente al de fiscala general, desde enero de 2017. Es integrante del Partido Nuevo Progresista, como Rossell√≥, quien la nombr√≥. Trabaj√≥ como abogada especializada en violencia dom√©stica y sexual, antes de su nombramiento para el puesto m√°s alto del Departamento de Justicia de Puerto Rico. En 2010 fue designada para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¬ŅEso significa que ser√≠a una defensora de las mujeres en Puerto Rico? Algunas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se opusieron a la gesti√≥n de V√°zquez durante sus siete a√Īos como procuradora de asuntos de la mujer (se supon√≠a que deb√≠a cumplir un mandato de 10 a√Īos, pero ella se retir√≥ antes para asumir el cargo de secretaria de Justicia). "Muchos grupos feministas fueron muy cr√≠ticos con Wanda V√°zquez", dijo Saadi Rosado, del Colectivo Feminista, un grupo de defensa. "Ella no abord√≥ los problemas de violencia de g√©nero y fue otra pieza de la burocracia gubernamental". Los grupos de activistas por los derechos de las mujeres han estado luchando contra la gesti√≥n del gobernador, incluso protestaron afuera de su oficina, exigiendo que Rossell√≥ declare un estado de emergencia por el aumento de la violencia de g√©nero. "Ella ni siquiera ha hablado sobre el estado de emergencia que hemos solicitado durante un a√Īo", dijo Rosado. ¬ŅCu√°l es la posici√≥n pol√≠tica de V√°zquez en Puerto Rico? Su relaci√≥n con el poder legislativo es tensa, por decir lo menos. Su gesti√≥n como secretaria de Justicia ha recibido numerosas cr√≠ticas que la acusan de haberse dedicado a investigar controversias que involucran a miembros de su propio partido. Ha tenido grandes enfrentamientos con Thomas Rivera Schatz, el presidente del Senado. El a√Īo pasado, V√°zquez estuvo sometida a un intenso escrutinio legal debido a numerosas quejas √©ticas que fueron presentadas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente. De hecho, el mi√©rcoles se puso de moda un nuevo t√©rmino en Twitter, que se inspira en las demandas de los manifestantes que piden la dimisi√≥n de Rossell√≥: #WandaRenuncia. ¬ŅCu√°l es la mayor controversia en torno a V√°zquez? En noviembre de 2018, V√°zquez fue acusada de haber intervenido en nombre de su hija y su yerno en una disputa de vivienda. Eso la convirti√≥ en la primera secretaria de Justicia en enfrentar cargos penales, seg√ļn el diario puertorrique√Īo El Nuevo D√≠a. V√°zquez fue suspendida brevemente de su cargo mientras transcurr√≠a la investigaci√≥n. Pero m√°s tarde, el juez Yazdel Ramos Col√≥n la exculp√≥ de haber cometido cualquier infracci√≥n √©tica y dijo que no hab√≠a pruebas suficientes contra ella. De inmediato, Rossell√≥ reincorpor√≥ a V√°zquez en su cargo, una medida que gener√≥ cr√≠ticas porque se produjo antes de que pasara el per√≠odo de apelaci√≥n. En un momento dado, el caso tom√≥ un giro personal: su esposo, Jorge D√≠az Rever√≥n, un juez de Caguas, tambi√©n fue investigado en asuntos relacionados con el caso. Seg√ļn se inform√≥, D√≠az abord√≥ al agente que investigaba el caso de su hija y le pregunt√≥ si estar√≠a dispuesto a declarar en nombre de V√°zquez. Finalmente, D√≠az fue absuelto de cualquier violaci√≥n √©tica por un comit√© disciplinario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¬ŅEstos temas pol√≠ticos podr√≠an complicar la situaci√≥n? Definitivamente, especialmente los problemas que V√°zquez tiene con el poderoso l√≠der del senado, Rivera. √Čl ha librado una batalla p√ļblica con V√°zquez por m√°s de un a√Īo. Ha pedido su renuncia, la ha acusado de cometer delitos y tambi√©n ha criticado su manejo de varios casos. Esa actitud empezó cuando Vázquez investigó las denuncias de corrupción en la oficina del líder del senado. La investigación condujo a una acusación federal contra un funcionario clave del senado, quien fue acusado este año de presentar facturas falsas que beneficiaron a los aliados políticos de Rivera. En ese momento, un abogado especial de la oficina -una instancia sobre la cual se piensa que Rivera tiene influencia- empezó la investigación en torno a Vázquez y su familia. La mala leche entre ambos políticos hace tiempo que se conoce en los medios locales. Rivera ha llamado a Vázquez "la secretaria de nada". Si Rosselló renunciara, ¿el presidente del senado permitiría que se convierta en gobernadora? 