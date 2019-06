Quién es quién en la campaña electoral argentina

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Entre las candidaturas presidenciales y legislativas en Argentina para las elecciones del pr√≥ximo 27 de octubre sorprenden uniones impensables hasta hace unos meses: Alberto Fern√°ndez y Sergio Massa concurren en el Frente de Todos junto a Cristina Fern√°ndez de Kirchner, a quien criticaron con dureza durante a√Īos. Miguel √Āngel Pichetto, el hombre que acataba las √≥rdenes del kirchnerismo en el Senado, se pas√≥ a la coalici√≥n liderada por el presidente Mauricio Macri, Juntos por el cambio. Economistas de distintas tendencias ocupan lugares relevantes en las listas para esta Argentina en crisis y endeudada de nuevo con el FMI. El feminismo, protagonista en las calles durante los √ļltimos cuatro a√Īos, queda relegado a un segundo lugar. ¬† Mauricio Macri, el hombre que venci√≥ al peronismo El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri (Tandil, 1959) se convirti√≥ en una rareza pol√≠tica. Por primera vez, un empresario sin afiliaci√≥n peronista ni radical lograba calzarse la banda de presidente de Argentina. Como heredero de una de las mayores fortunas del pa√≠s, Macri se present√≥ a los argentinos como el √ļnico capaz de acabar con los ciclos de crecimiento y crisis que lastran el desarrollo del pa√≠s y ant√≠tesis del kirchnerismo, al que acusa de populista y corrupto. En 1995, Macri rechaz√≥ el destino de empresario que le ten√≠a asignado su padre, Franco, y se convirti√≥ en presidente del club Boca Juniors. Desde el trampol√≠n de los √©xitos deportivos, Macri salt√≥ a la primera fila de la pol√≠tica. En 2005 fund√≥ el Pro y consigui√≥ una banca de diputado. Dos a√Īos despu√©s, gan√≥ la alcald√≠a de Buenos Aires, la primera ciudad del pa√≠s. El siguiente paso, inevitable, fue la candidatura a la presidencia. Macri aspira ahora a repetir mandato. Para revertir el da√Īo que la crisis econ√≥mica ha producido en su popularidad, sum√≥ a su alianza con los radicales a un grupo de peronistas no kirchneristas, liderados por el candidato a vicepresidente, Miguel √Āngel Pichetto. ¬† Alberto Fern√°ndez, el kirchnerista pr√≥digo ¬† La relaci√≥n de Alberto Fern√°ndez (Buenos Aires, 1959) con el kirchnerismo se inici√≥ en 2003, cuando el expresidente N√©stor Kirchner lo nombr√≥ jefe de su campa√Īa electoral. Cuando Kirchner asumi√≥ la presidencia, Fern√°ndez afianz√≥ su poder y se convirti√≥ en jefe gabinete de ministros, cargo que ocup√≥ hasta el primer a√Īo de la presidencia de Cristina Fern√°ndez de Kirchner. La relaci√≥n con la esposa de su jefe pol√≠tico dur√≥ poco m√°s de un a√Īo. Fern√°ndez renunci√≥ en 2008, herido por la "crisis del campo", como se llam√≥ a la huelga de 129 d√≠as que declararon los ruralistas contra un nuevo impuesto. Fern√°ndez se convirti√≥ entonces en un duro cr√≠tico del kirchnerismo y en 2015 se pas√≥ a las filas de Sergio Massa, un pol√≠tico al que un√≠a el mismo derrotero pol√≠tico: de jefe de ministros de Cristina Kirchner a opositor. La ruptura de Fern√°ndez y Cristina Kirchner pareci√≥ definitiva. Pero hubo, sin embargo, reconciliaci√≥n. Su candidatura a presidente, con Cristina Fern√°ndez como vice, fue la mayor sorpresa pol√≠tica de la campa√Īa electoral. Cristina Fern√°ndez de Kirchner, entre la campa√Īa y los tribunales

Amada por unos tanto como odiada por otros, la ex presidenta Cristina Fern√°ndez de Kirchner (La Plata, 1953) conserva un enorme protagonismo en la pol√≠tica argentina pese a no competir por un tercer mandato. Su alianza con Alberto Fern√°ndez trastoc√≥ el tablero electoral y provoc√≥ una reacci√≥n en cadena de movimientos inesperados. Senadora desde 2017, sus fueros la han protegido de la prisi√≥n preventiva, pero no del banquillo de los acusados, donde se sentar√° a lo largo de la campa√Īa electoral en el juicio en curso por presunta corrupci√≥n. Autora del best-seller argentino de la d√©cada, su libro autobiogr√°fico Sinceramente, Fern√°ndez de Kirchner ha marcado distancias del tono agresivo y de confrontaci√≥n que caracteriz√≥ el final de su presidencia. Conf√≠a en destronar a Macri con un discurso conciliador y constantes llamados a la unidad del peronismo.

Roberto Lavagna, en la tercera v√≠a Roberto Lavagna (Buenos Aires, 1942) representaba a Argentina ante la Uni√≥n Europea cuando el presidente Eduardo Duhalde lo mand√≥ a llamar desde Buenos Aires. Se tom√≥ un avi√≥n y, sin dudarlo, acept√≥ el cargo de ministro de Econom√≠a de un pa√≠s que en abril de 2002 estaba colapsado. A Lavagna le fue tan bien que N√©stor Kirchner debi√≥ prometer en campa√Īa que lo mantendr√≠a en su cargo. La ruptura se produjo meses despu√©s del nuevo Gobierno, cuando el ministro estrella decidi√≥ que el rumbo general ya no lo representaba. Lavagna no volvi√≥ m√°s al kirchnerismo y en 2007 prob√≥ la fortaleza de su aura de buen administrador en las elecciones generales. Qued√≥ tercero, con 16,9% de los votos. En estas elecciones decidi√≥ intentarlo de nuevo, como representante de una tercera v√≠a por fuera de macristas y kirchneristas. Lo acompa√Īa Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Lavagna no tiene posibilidades de triunfo, seg√ļn los sondeos, pero sus votos ser√°n determinantes en una eventual segunda vuelta. ¬† Miguel √Āngel Pichetto, el peronista con cintura que se uni√≥ a Macri ¬† Miguel √Āngel Pichetto (1950, Banfield), el inesperado candidato a vicepresidente de Macri, fue primero un diputado fiel al peronista neoliberal Carlos Menem y despu√©s ejecut√≥ sin contradicciones el ideario kirchnerista desde el Senado. En 2015, con la victoria de Macri, Pichetto sigui√≥ al frente de la bancada justicialista, pero se alej√≥ con rapidez de su ex jefa pol√≠tica y arrastr√≥ con √©l a un buen n√ļmero de senadores. El apoyo del veterano peronista fue clave para sacar adelante discutidas leyes del gobierno macrista, como la reforma previsional aprobada en 2017 en medio de multitudinarias manifestaciones. Sin embargo, se opuso a la retirada de los fueros a Fern√°ndez de Kirchner, una decisi√≥n que critican los antiperonistas que se oponen a su candidatura. Partidario de la mano dura y mayores restricciones a la inmigraci√≥n, es uno de los pol√≠ticos con peor imagen, pero su fuerza no est√° en el tir√≥n electoral sino en la gobernabilidad que puede aportar a un segundo mandato de Macri. ¬† Juan Manuel Urtubey, un gobernador peronista con aspiraciones presidenciales ¬† Hijo de una poderosa familia salte√Īa, el peronista conservador Juan Manuel Urtubey (Salta, 1969) ha forjado su poder desde la Gobernaci√≥n de esta provincia del noroeste de Argentina que encabeza desde 2007. El octavo de los diez hermanos Urtubey tiene aspiraciones presidenciales, pero las ha pospuesto. Kirchner y Macri asfixiaron la v√≠a intermedia que pugnaba por liderar y forzaron una candidatura sin primarias en la que acompa√Īa como segundo a Lavagna. Su popularidad creci√≥ en 2016 gracias a la boda del a√Īo que protagoniz√≥ con la actriz Isabel Macedo, muy conocida por sus papeles antagonistas en telenovelas argentinas. "Voy a ser aliado del Gobierno hasta el √ļltimo d√≠a de su gesti√≥n", ha declarado el gobernador de Salta, m√°s cercano a Macri que al kirchnerismo. La provincia que gobierna es una de las m√°s cat√≥licas y conservadoras del pa√≠s, como muestra el voto un√°nime en contra del proyecto de aborto legal. ¬† Sergio Massa, refugiado en el Congreso Hijo de inmigrantes italianos que prosperaron, Sergio Massa (San Mart√≠n, 1971) naci√≥ y se cri√≥ en el conurbano bonaerense. Formado en colegios cat√≥licos, se acerc√≥ a la pol√≠tica en su adolescencia y a los 21 a√Īos salt√≥ de las filas liberales al peronismo de la mano del sindicalista Luis Barrionuevo. Era alcalde de Tigre, una localidad al norte de Buenos Aires, cuando le ofrecieron ser jefe de Gabinete de Cristina Fern√°ndez en 2008 en reemplazo de Alberto Fern√°ndez. Como su antecesor, tampoco super√≥ el a√Īo en el cargo y al distanciarse se convirti√≥ en un duro cr√≠tico de su ex jefa pol√≠tica. El frente opositor a Macri los ha vuelto a unir y se presenta ahora como candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires. Casado y con dos hijos, cercano, lleno de energ√≠a y ambicioso, Massa aspira al sill√≥n presidencial. Despu√©s de haberlo intentado en 2015 y salir tercero, aguardar√° desde el Congreso un momento m√°s propicio para volver a la carrera. ¬† Mar√≠a Eugenia Vidal, una gobernadora clave ¬† En 2015 la macrista Mar√≠a Eugenia Vidal (Buenos Aires, 1973) logr√≥ la haza√Īa de arrebatar al peronismo la provincia de Buenos Aires, la m√°s grande, poblada y rica de Argentina. "Yo no vengo a hablar, sino a escuchar", dijo la noche de la victoria en el b√ļnker de Cambiemos. La ex vicealcaldesa de Buenos Aires se plantaba as√≠ como la ant√≠tesis de Cristina Fern√°ndez de Kirchner y sus extensas cadenas nacionales. Cuatro a√Īos despu√©s, Vidal busca la reelecci√≥n desde una posici√≥n privilegiada: es una de las pocas gobernantes macristas que se mantiene a flote, con mayor porcentaje de imagen positiva que negativa, en medio de la dura crisis econ√≥mica de Argentina. Cat√≥lica, de facciones dulces y con un tono de voz que s√≥lo sube cuando se muestra enojada, decidi√≥ mudarse con sus tres hijos a una base militar debido a las amenazas recibidas. Es la √ļnica mujer de todo el Gabinete bonaerense desde que renunci√≥ su ministra de Salud, Zulma Ortiz, tras haber aprobado un protocolo de aborto punible que Vidal vet√≥. ¬† Axel Kicillof, el economista heterodoxo ¬† Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971) fue una de las voces m√°s escuchadas por Fern√°ndez de Kirchner durante su √ļltima presidencia. Hijo de psic√≥logos y formado en la educaci√≥n p√ļblica, este economista autodefinido como keynesiano de aspecto rebelde y patillas, tiene enfrente el desaf√≠o de ganar una provincia que conoce poco. Casado y con dos hijos, es uno de los pol√≠ticos que m√°s polariza. Los macristas lo culpan de la herencia recibida: consideran que su pol√≠tica heterodoxa como ministro de Econom√≠a llev√≥ al pa√≠s a una situaci√≥n econ√≥mica insostenible que explot√≥ en manos a Macri. Los kirchneristas, en cambio, tiran de memoria para recordar que la inflaci√≥n era alta pero menos que ahora, que su sueldo rend√≠a m√°s y que el gasto en luz, gas, agua y transporte casi no se sent√≠a en su bolsillo. ¬† Nicol√°s Del Ca√Īo, el hombre a la izquierda ¬† Dedicado a la pol√≠tica desde su adolescencia, Nicol√°s del Ca√Īo (C√≥rdoba, 1980) aspira a la presidencia de Argentina como precandidato por el Frente de Izquierda. Del Ca√Īo lleva dos mandatos como diputado nacional, lo que lo ha convertido en un joven referente de un sector que en Argentina tiene apenas representaci√≥n parlamentaria y un caudal hist√≥rico de votos de alcance limitado. En las elecciones generales de 2015, Del Ca√Īo aspir√≥ a la presidencia y obtuvo el 3,27% de los sufragios. ¬† Jos√© Luis Espert, el hombre a la derecha ¬† Jos√© Luis Espert (Pergamino, 1961), es una economista de consulta habitual en la prensa argentina y muy activo en Twitter, donde dispara con lengua filosa todo tipo de cr√≠ticas contra Mauricio Macri y Cristina Fern√°ndez de Kirchner. De perfil neoliberal, se presenta como precandidato a presidente por un frente que incluye a un partido casi desaparecido, la Uced√©, que en los a√Īos 90 fue un importante aliado pol√≠tico de Carlos Menem. Las propuestas econ√≥micas de Espert son conocidas: abrir el comercio, achicar el Estado y bajar los impuestos. Cuando critica al macrismo, le gusta decir que es un "kirchnerismo de buenos modales". Sus posibilidades electorales son nulas, pero su candidatura puede absorber parte del electorado conservador que est√° decepcionado con Macri, complicando as√≠ un eventual triunfo del oficialismo en primera vuelta. ¬† Manuela Casta√Īeira, la √ļnica mujer en la carrera presidencial La batalla por la igualdad de g√©nero que marc√≥ la agenda argentina del √ļltimo a√Īo se ha reflejado apenas en las listas de precandidatos presidenciales. Manuela Casta√Īeira, del Nuevo Movimiento al Socialismo, es la √ļnica mujer que disputar√° en las primarias de agosto el derecho a competir en las generales de octubre. Casta√Īerira se declara "feminista y socialista" y es una f√©rrea defensora por una ley que permita el aborto legal. Una de sus propuestas de campa√Īa es que el Estado destine parte de su presupuesto a la erradicaci√≥n de la violencia de g√©nero. ¬† Horacio Rodr√≠guez Larreta, el sucesor de Macri El macrismo gobierna la capital argentina desde 2007 y conf√≠a en seguir al frente cuatro a√Īos m√°s con la reelecci√≥n del actual alcalde. Horacio Rodr√≠guez Larreta (Buenos Aires, 1965) conoci√≥ a Macri de adolescente, jugando al f√ļtbol invitado a su quinta, pero su paso por distintos cargos de gesti√≥n estatal, entre ellos la Anses (Seguridad Social), propici√≥ que Macri lo llamase en 2002, cuando decidi√≥ lanzarse a la pol√≠tica. Fue su mano derecha en la ciudad y en 2015 lo sucedi√≥ en el cargo. ¬† Mat√≠as Lammens, un 'outsider' contra el macrismo en la capital

En el verano de 2018, un c√°ntico contra Macri nacido en la cancha de San Lorenzo se propag√≥ por todo el pa√≠s y a√ļn no se ha apagado. Desde ese club, del que es hincha el papa Francisco, ha saltado a la pol√≠tica Mat√≠as Lammens (Buenos Aires, 1980) el candidato del peronista Frente para Todos que disputar√° la capital argentina a Rodr√≠guez Larreta. Despu√©s de m√ļltiples derrotas con candidatos repetidos, el kirchnerismo opt√≥ por probar con este outsider. Formado en la educaci√≥n p√ļblica, en pareja con una soci√≥loga y padre de una hija, Lammens intentar√° aprovechar el descontento generalizado contra Macri para dar la sorpresa.

¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario