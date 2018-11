Fotografia: Clemens Bilan/EPA v√≠a Shutterstock Agrandar la foto + Twittear La canciller Angela Merkel ha reinado como la principal potencia pol√≠tica de Alemania (y en muchos casos, de Europa) durante trece a√Īos. Sin embargo, solo unas horas despu√©s del anuncio de su retiro este a√Īo del cargo de lideresa del partido conservador, el tema que comenz√≥ a dominar las conversaciones el lunes fue qui√©n podr√≠a remplazarla. Merkel declar√≥ que no se postular√° de nuevo cuando los dem√≥cratas cristianos elijan en diciembre a quien los liderar√°, lo que significa que abandonar√° el cargo que ha desempe√Īado desde el 2000. Explic√≥ que planea cumplir su cuarto periodo como canciller, hasta el 2021, pero en vista de las tensiones existentes dentro de su partido y con sus compa√Īeros de coalici√≥n, incluso algunos miembros de su partido dudan que permanezca en el poder hasta entonces. Quien resulte electo para dirigir a la Uni√≥n Dem√≥crata Cristiana tras la salida de Merkel estar√° en una excelente posici√≥n para, llegado el momento, asumir tambi√©n sus funciones como gobernante de Alemania, lo que hace todav√≠a m√°s importantes las elecciones de diciembre. Al arranque de esta lucha de poder, veamos qui√©nes podr√≠an ser los candidatos: Annegret Kramp-Karrenbauer, la Minimerkel De todos los posibles sucesores, Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 a√Īos, es la candidata m√°s parecida a Merkel en su estilo de gobierno pragm√°tico y moderado, por lo que se le ha dado el sobrenombre de Minimerkel. Este mismo a√Īo, los dem√≥cratas cristianos eligieron a Kramp-Karrenbauer como secretaria general del partido (el puesto que aprovech√≥ Merkel para catapultarse a la posici√≥n m√°s alta), con la encomienda de rejuvenecerlo. Se espera que participe en la contienda por el liderazgo en diciembre. Tambi√©n se cree que Kramp-Karrenbauer, exgobernadora del min√ļsculo estado de Sarre, es la persona que m√°s le gustar√≠a a la canciller ver como su sucesora, y ambas han demostrado que pueden colaborar sin afectar sus perfiles pol√≠ticos independientes. Kramp-Karrenbauer, quien debido al largo apellido con frecuencia se designa con las iniciales AKK, goza de apoyo en las filas conservadoras del partido -la admiran por los valores de su familia cat√≥lica-, as√≠ como del respaldo de los miembros de ideolog√≠a de centro. Jens Spahn, el anti-Merkel El ministro de Salud de Merkel, Jens Spahn, es considerado uno de los cr√≠ticos m√°s abiertos de la pol√≠tica que aplic√≥ la canciller cuando llegaron los refugiados en 2015 y es un favorito del grupo conservador del partido. Ya que tiene 38 a√Īos, podr√≠a ser la elecci√≥n perfecta para muchos miembros que quieren un l√≠der joven que le infunda nueva vida a los dem√≥cratas cristianos, al estilo del canciller austriaco, Sebastian Kurz, de 32 a√Īos. En 2002, Spahn se convirti√≥ en el miembro m√°s joven del partido en ocupar un esca√Īo en el Parlamento, y m√°s tarde obtuvo un asiento en el consejo del partido conservador. Se ha forjado un nombre gracias a sus ataques en contra de la canciller por las leyes que autorizan la doble nacionalidad y que empleados anglohablantes trabajen en caf√©s de la capital alemana. Desde que asumi√≥ funciones como ministro de Salud, ha puesto √©nfasis en temas m√°s serios, en particular en la asistencia a los enfermos y desvalidos. Desde hace un a√Īo, Spahn ha desarrollado una relaci√≥n estrecha con el embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, quien le ayud√≥ a organizar este mes una reuni√≥n en la Casa Blanca con John Bolton, el asesor del presidente Donald Trump en temas de seguridad nacional. Armin Laschet, la voz de la raz√≥n Armin Laschet, un aliado cercano de la canciller, ha advertido de no cambiar el rumbo del partido demasiado hacia la derecha, por lo que se ha presentado como la voz de la raz√≥n en medio de las sublevaciones constantes de la conflictiva coalici√≥n de Merkel con los socialdem√≥cratas de centro-izquierda y los conservadores b√°varos. Laschet, de 57 a√Īos, ya funge como vicepresidente del partido y el a√Īo pasado triunf√≥ en las elecciones para encabezar al estado m√°s populoso de Alemania, Renania del Norte-Westfalia, cuyo control les arrebat√≥ a los socialdem√≥cratas. Friedrich Merz, el exrival desterrado El antiguo rival de Merkel, Friedrich Merz, se destac√≥ en el partido al mismo tiempo que la canciller, cuando un grupo de l√≠deres m√°s antiguos perdi√≥ fuerza debido a un esc√°ndalo sobre fondos de campa√Īa. No obstante, abandon√≥ por completo la pol√≠tica despu√©s de que Merkel influy√≥ para retirarlo del liderazgo del grupo conservador del Parlamento en 2002. Merz, quien ahora tiene 62 a√Īos, asumi√≥ la presidencia de BlackRock en Alemania, considerada en general la mayor gestora de fondos privados, adem√°s de ser uno de los principales abogados del despacho internacional Mayer Brown en D√ľsseldorf. Los conservadores le pidieron que regresara a la pol√≠tica en 2014 para integrarse a una comisi√≥n interna con el prop√≥sito de fortalecer a la sociedad. El a√Īo pasado, Laschet le dio un nombramiento sin salario, el cargo de comisionado para el brexit por Renania del Norte-Westfalia. El estado se promociona como una excelente opci√≥n para que se reubiquen los negocios que decidan abandonar el Reino Unido tras su salida de la Uni√≥n Europea.