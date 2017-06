Reino Unido: 600 edificios podrían tener material inflamable similar al de Grenfell

Fotografia: RT Agrandar la foto + Twittear Con la intención de reforzar su mandato como primera ministra del Reino Unido, Theresa May convocó a elecciones el pasado 8 de junio. Si bien ganó la continuidad en el puesto, también perdió la mayoría absoluta que ya tenía en el Congreso. Tan sólo seis días después, la torre Grenfell de 24 pisos en el centro de Londres fue destruida por un incendio que dejó 79 muertos. May eludió reunirse con los afectados, quienes la acusaron de evitar dar respuestas concretas. El manejo de la situación fue tan desastroso que May tuvo que pedir disculpas. La crisis dentro del Congreso, que repercutirá en las negociaciones del Brexit, se da en el contexto de cuatro atentados terroristas contra Reino Unido en lo que va de año. El último sucedió el 19 de junio, cuando una camioneta arrolló a fieles que salían de una mezquita en el norte de Londres. A esto se suma una nueva amenaza, pues de acuerdo con un portavoz de la primera ministra alrededor de 600 edificios de Inglaterra tienen un revestimiento similar al utilizado en la torre Grenfell, el cual es inflamable por lo que el incendio se desató con rapidez. En el caso de la torre de 24 pisos, este revestimiento fue añadido luego de una restauración de la construcción; sin embargo, todavía se desconocen las causas del incendio. Únicamente se sabe que dicho material ayudó a que las llamas se expandieran con mayor velocidad. "Las estimaciones que nos han dado los consejos es que hay aproximadamente 600 edificios de gran altura con un revestimiento similar", dijo la portavoz. "Estamos en contacto con todas las autoridades locales para alentarlos a que nos envíen urgentemente las muestras y entonces llevaremos a cabo las comprobaciones necesarias". Apenas el domingo, el ministro británico de Economía, Philip Hammond, acusó que este revestimiento es un material prohibido en el Reino Unido. "Entiendo que el revestimiento en cuestión es inflamable. Está prohibido en Europa y Estados Unidos. Está prohibido también aquí", explicó el ministro conservador. En julio de 2016, Theresa May se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo luego de Margaret Thatcher. Esto luego de que los resultados del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido con la Unión Europea provocaran la dimisión de James Cameron. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario