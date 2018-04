Revocan prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia

Fotografia: Juanjo Fernandez / El País Agrandar la foto + Twittear Esta mañana el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del hábeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia y revocó, de esta manera, la prisión preventiva que el Poder Judicial les impuso hace más de 9 meses. ¿Saldrán inmediatamente de prisión? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para que Humala y Heredia salgan en libertad? Esto fue lo que explicó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Carlos Vásquez. En diálogo con RPP, el funcionario explicó que la institución que preside "hace cumplir resoluciones judiciales, tanto de internamiento como de excarcelación". Precisó que para cumplir con lo dictaminado por el TC, el INPE debe ser notificado por la instancia judicial que ordenó esta medida contra el ex presidente y la ex primera dama. "El hábeas corpus ahora es notificado al juez de primera instancia que dictó la medida cautelar para que él ordene su excarcelamiento y deje sin efecto su resolución", detalló. "No es que el TC se comunique directamente con el INPE. Lo que debería suceder es que notifique al órgano jurisdiccional en primera instancia para que este deje sin efecto su decisión, su resolución y disponga su excarcelamiento", remarcó. Al ser consultado sobre si la excarcelación se produciría en las próximas 24 horas, Vásquez consideró que sí, pero enfatizó en que el Inpe debe ser primero notificado por el Poder Judicial. En tal sentido, afirmó que una vez notificada su institución tiene 24 horas para dar cumplimiento a la medida. Como se recuerda, la Sala Penal Nacional presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia el 13 de julio del año pasado. Esta medida fue impuesta en el marco de la investigación por lavado de activos que les sigue el Ministerio Público por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Humala Tasso el 2011. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario