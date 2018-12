Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear Rusia advirtió a Estados Unidos ante cualquier esfuerzo por influir en la sucesión real en Arabia Saudita y ofreció su apoyo al atribulado príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que está bajo presión continua por el asesinato de un crítico del gobierno. El enviado al Medio Oriente del mandatario ruso, Vladimir Putin, dijo que el príncipe Mohammed tiene todo el derecho de heredar el trono cuando muera el rey Salman, quien tiene 82 años y se encuentra enfermo. "Por supuesto que estamos en contra de la intervención. El pueblo y el liderazgo sauditas deben resolver esos temas por su cuenta", señaló el viceministro de Relaciones Exteriores, Mikhail Bogdanov, en una entrevista el martes en Moscú. "El rey tomó una decisión y ni siquiera puedo imaginar el motivo por el que Estados Unidos deba interferir en ese tema y pensar en quién debería gobernar Arabia Saudita, ahora o en el futuro. Este es un asunto saudí". Altos legisladores estadounidenses han culpado al príncipe heredero del asesinato del columnista Jamal Khashoggi en Turquía, conclusión que según ellos cuenta con el respaldo de la Agencia Central de Inteligencia. El Gobierno saudí ha negado en reiteradas ocasiones la participación del príncipe y ha señalado que el columnista fue asesinado por agentes del gobierno en un plan fallido para forzar su regreso a casa. Rusia dice que acepta la explicación saudí. Rusia ha establecido vínculos cada vez más estrechos con Arabia Saudita desde que el rey Salman nombró al príncipe Mohammed como su heredero, con lo que convirtió al joven de 33 años en el gobernante de facto del reino, que cuenta con reservas abundantes de petróleo. Ambos países han cooperado para limitar la producción de crudo a fin de respaldar los precios en virtud del acuerdo con la OPEP+ y Putin tiene previsto visitar Arabia Saudita el próximo año. El mes pasado, en la cumbre del G-20 en Argentina, Putin y el príncipe Mohammed se saludaron con una gran sonrisa y un fuerte apretón de manos, incluso en momentos en que el príncipe heredero de Arabia Saudita se enfrentaba a la fría recepción de otros líderes tras el asesinato de Khashoggi. El príncipe Mohammed ha ido acumulando cada vez más poder desde que se convirtió en el heredero al trono en 2017, dejando de lado a sus rivales. Mientras el presidente Donald Trump ha tratado de enfatizar la importancia de la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita, los parlamentarios se han manifestado en contra del príncipe heredero, incluso el senador republicano Lindsey Graham, quien se refirió a él como un "loco" y una persona "peligrosa". Al preguntarle a Bogdanov si el príncipe Mohammed tiene derecho a suceder a su padre, dijo lo siguiente: "Por supuesto. Todo se ha decidido, todo está absolutamente claro. Estamos en contacto con los saudíes y no vemos ninguna preocupación en particular sobre este tema", puntualizó.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario