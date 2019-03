Rusia mantiene el apoyo a Maduro y protege sus inversiones en Venezuela

Fotografia: Credit Maxim Shemetov/Reuters Agrandar la foto + Twittear En una tarde lluviosa de esta semana, un grupo de funcionarios rusos y ejecutivos del sector petrolero se reunieron para asistir a misa en una iglesia cat√≥lica escondida tras la imponente sede del servicio secreto en el centro de Mosc√ļ. No fueron a orar: recordaban al difunto l√≠der venezolano Hugo Ch√°vez, quien desembols√≥ miles de millones de d√≥lares en armas y maquinaria rusas. Adem√°s mostraban su apoyo por Nicol√°s Maduro, su sucesor asediado. Maduro intenta salvar el sistema pol√≠tico que, durante dos d√©cadas, construy√≥ con Ch√°vez y el apoyo de Rusia. Su catastr√≥fica gesti√≥n econ√≥mica ha ocasionado que la oposici√≥n reclame el liderazgo del pa√≠s con el apoyo de Estados Unidos, la Uni√≥n Europea y la mayor√≠a de las naciones suramericanas. Para Rusia eso se ha convertido en el intento m√°s reciente de Occidente para derrocar a un gobierno adversario y limitar el alcance global del presidente Vladimir Putin. El Kremlin reaccion√≥ cerrando filas con Maduro y ofreci√©ndole su apoyo diplom√°tico, lo que fue evidente en la ceremonia celebrada el mi√©rcoles en la iglesia de San Luis de los Franceses. Alexander Shchetinin, principal diplom√°tico latinoamericano de Rusia, e Igor Sechin, el poderoso dirigente de la mayor estatal petrolera rusa, Rosneft, fueron algunos de los que llevaron flores al monumento a Ch√°vez. Sin embargo, detr√°s de los actos oficiales, las √©lites pol√≠ticas y econ√≥micas de Rusia se est√°n dividiendo sobre c√≥mo preservar sus intereses de la mejor manera. Mientras Maduro y Juan Guaid√≥, el l√≠der de la oposici√≥n, se disponen a librar una guerra de desgaste, el Kremlin enfrenta una fuerte decisi√≥n: aumentar el apoyo a su aliado o formar parte de los que eligieron a su sucesor. El camino que tome Putin ayudar√° a determinar si Venezuela tendr√° una transici√≥n gubernamental pac√≠fica, si se iniciar√° una guerra civil o se consolidar√° el modelo represor del gobierno de Maduro. "La imagen y la influencia global de Rusia est√°n en juego en Venezuela", dijo Vladimir Rouvinski, polit√≥logo de la Universidad Icesi en Cali, Colombia. "El impacto inicial y el miedo en Rusia de que perder√≠an todo en Venezuela se est√° remplazando con la posibilidad de que puedan volverse parte de una transici√≥n negociada y asegurar que se respeten sus intereses". Esos intereses abarcan desde los proyectos petroleros y los contratos militares de las firmas estatales rusas en Venezuela hasta el valor geopol√≠tico de tener un aliado contrario a las pol√≠ticas de Estados Unidos en el hemisferio occidental. En a√Īos recientes, Rosneft se ha convertido en el socio petrolero m√°s grande de Venezuela y un prestamista de emergencia, pues ha adquirido acciones en cinco proyectos de producci√≥n de crudo y le ha prestado al gobierno de Maduro alrededor de 7000 millones de d√≥lares a cambio de petr√≥leo. Venezuela a√ļn le debe a Rosneft alrededor de 2300 millones de d√≥lares, seg√ļn una presentaci√≥n de la compa√Ī√≠a realizada en febrero. Venezuela tambi√©n debe 3100 millones de d√≥lares al Ministerio de Finanzas de Rusia por armas, camiones y granos adquiridos a cr√©dito. Finalmente, el exportador de armas estatal de Mosc√ļ tiene contratos de servicio multimillonarios para dar mantenimiento a los tanques, los aviones de combate y los sistemas de defensa a√©rea fabricados en Rusia con los que cuenta Venezuela. "Son sumas significativas, pero no es algo que hundir√≠a a la econom√≠a rusa", dijo Alexander Gabuev, acad√©mico del Centro Carnegie de Mosc√ļ. "Se trata de la habilidad de Putin para proyectar a Rusia como potencia global". Los v√≠nculos cercanos con Rusia han permitido que Putin desaf√≠e a Estados Unidos en su propio territorio. Tanto Ch√°vez como Maduro han viajado a Rusia, visitado f√°bricas de ametralladoras y granjas estatales. Ch√°vez fue uno de los pocos l√≠deres en reconocer a las rep√ļblicas separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, respaldadas por Rusia, mientras que Maduro apoy√≥ la campa√Īa militar rusa en Siria. Rusia respondi√≥ con gestos simb√≥licos como enviar en avi√≥n a un coro ruso a la ciudad de origen de Ch√°vez en las llanuras verdes y c√°lidas de Venezuela e inaugurar una calle con el nombre de Hugo Ch√°vez en Mosc√ļ. Estos v√≠nculos econ√≥micos y personales probablemente han convertido a Rusia en el √ļnico aliado, adem√°s de Cuba, que puede ejercer influencia sobre Maduro, dijo Rouvinski, el polit√≥logo. Tambi√©n han aumentado los costos que enfrenta el Kremlin ante la ca√≠da de Maduro. Para tratar de bajar la tensi√≥n, la oposici√≥n de Venezuela ha dicho en repetidas ocasiones que el nuevo gobierno respetar√° las inversiones de Rusia en Venezuela. El pa√≠s necesitar√° capital para recuperarse de su atroz crisis econ√≥mica, se√Īalaron, y las empresas rusas ser√≠an bienvenidas en la etapa de reconstrucci√≥n. Al seguir siendo leal a Maduro, Rusia aumenta la dependencia de la oposici√≥n en Estados Unidos, que podr√≠a presionar al nuevo gobierno para cancelar los contratos de Rosneft y destruir las armas rusas, dijo √Āngel Alvarado, legislador de la oposici√≥n. "Cuanto m√°s esperen, m√°s se arriesgan a perderlo todo", coment√≥. "Sus inversiones est√°n a salvo aqu√≠, pero deben venir a la mesa de negociaciones antes de que sea demasiado tarde". El gobierno de Trump ha dicho varias veces que considerar√°n todas las opciones con el fin de obligar a Maduro a renunciar al poder, incluida la intervenci√≥n militar, una posibilidad que ha dividido a los altos funcionarios rusos. En un bando est√°n los tecn√≥cratas pragm√°ticos y los diplom√°ticos de carrera que creen que el desastroso desempe√Īo econ√≥mico de Maduro vuelve insostenible a su gobierno. Los diplom√°ticos rusos han reabierto canales de comunicaci√≥n con la oposici√≥n venezolana despu√©s de una breve pausa tras la proclamaci√≥n de Guaid√≥, seg√ļn los l√≠deres opositores y personas cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En las √ļltimas semanas, mediante comunicados p√ļblicos, los funcionarios de la canciller√≠a rusa han pasado de apoyar de manera inequ√≠voca a Maduro a ofrecer mediaci√≥n en negociaciones con la oposici√≥n o sostener charlas sobre Venezuela con Estados Unidos. Venezuela ha desaparecido de los programas de entrevistas en la televisi√≥n rusa del Estado. Esto es un gran contraste respecto de la postura de l√≠nea dura adoptada por la √©lite rusa de defensa y seguridad, que incluye a Sechin de Rosneft, exagente de la KGB. Consideran que la crisis pol√≠tica de Venezuela es parte de una campa√Īa global de subversi√≥n estadounidense en contra de Rusia, y creen que respaldar a Maduro es una cuesti√≥n de principios y autodefensa. El "objetivo de Estados Unidos es acabar con los gobiernos de pa√≠ses inconvenientes y socavar la soberan√≠a", dijo en una conferencia el general Valery V. Gerasimov, el influyente jefe de la estrategia militar rusa en una conferencia en Mosc√ļ, la semana pasada. "Ese tipo de actos se observan actualmente en Venezuela". Rosneft ha sido una v√≠a de escape para Maduro desde que Estados Unidos impuso duras sanciones a la industria petrolera de Venezuela a finales de enero. La compa√Ī√≠a dijo que aumentar√° su producci√≥n en el pa√≠s este a√Īo y ha comenzado a absorber algunas de las exportaciones de petr√≥leo que sol√≠an enviarse a Estados Unidos. El env√≠o de gasolina y diluyentes de aceite a Venezuela ha impedido el colapso de la estatal Petr√≥leos de Venezuela (PDVSA). Tambi√©n ha sido un buen negocio para Sechin. Sin m√°s compradores alternativos, PDVSA se ve obligada a venderle a Rosneft con grandes descuentos, seg√ļn un funcionario de Rosneft y un operador de petr√≥leo que habl√≥ sobre las transacciones con la condici√≥n de mantener su anonimato. "Sechin se ha presentado ante Putin como el protector de Venezuela, la persona que mantendr√° ondeando all√° la bandera de Rusia", dijo Gabuev del Centro Carnegie. "Le ha apostado mucho a Maduro". M√°s all√° de las compras oportunistas de petr√≥leo que realiza Rosneft, el apoyo efectivo del Kremlin a Maduro se ve limitado por las realidades econ√≥micas de Rusia. Los ingresos reales en Rusia se han estancado desde que Putin anex√≥ Crimea en 2014, antes territorio de Ucrania, lo cual debilit√≥ el apoyo nacional a las intervenciones extranjeras, como la campa√Īa de Putin para apuntalar a Bashar al Asad de Siria. "¬ŅCu√°nta leche les podemos dar a nuestros hijos si no construimos otro misil para Siria?", pregunt√≥ Maria Potapova, gerente de la planta de productos l√°cteos Blagoveshchensk en el extremo este de Rusia. "Tienen todo ese dinero para Crimea y Siria. ¬ŅPor qu√© no darnos un poco a nosotros?". La amenaza de las sanciones estadounidenses ha ahuyentado a la mayor√≠a de las corporaciones rusas que tienen negocios en el pa√≠s. Lukoil, el segundo productor de petr√≥leo m√°s grande de Rusia, dijo el mes pasado que dej√≥ de comerciar con petr√≥leo venezolano; Gazprombank, dirigido por el Estado, alguna vez uno de los principales banqueros de PDVSA pero ha dejado de abrir cuentas nuevas para clientes venezolanos. Incluso los exportadores de orqu√≠deas se han ido del pa√≠s latinoamericano. Una planta de ametralladoras Kalashnikov de 1500 millones de d√≥lares fue construida en la ciudad de Maracay por la estatal rusa RosTec y deb√≠a ser un s√≠mbolo de la cooperaci√≥n militar entre Rusia y Venezuela, pero sigue vac√≠a doce a√Īos despu√©s del inicio de su construcci√≥n. "Todos saben que la situaci√≥n en Venezuela es terrible y que el gobierno debe cambiar", dijo una persona involucrada en el proyecto de RosTec, quien habl√≥ con la condici√≥n de mantener su anonimato. "Lo que quiere [Rusia] es elegir a la persona que estar√° al poder o por lo menos tener poder de decisi√≥n sobre la transici√≥n".