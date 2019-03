Rusia reconoce el envío de militares a Venezuela

Fotografia: CARLOS JASSO / REUTERS Agrandar la foto + Twittear Finalmente, Rusia ha reconocido que ha enviado a militares a Venezuela. El Gobierno de Vlad√≠mir Putin ha tratado este martes de acallar las sospechas y las cr√≠ticas desatadas este fin de semana tras la llegada a Caracas de dos aviones con un centenar de soldados a bordo. La presencia de "especialistas" de Rusia en suelo venezolano, ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mar√≠a Zaj√°rova,¬† "cumple con la Constituci√≥n" y se debe a "un acuerdo de cooperaci√≥n t√©cnico-militar" firmado hace a√Īos entre Rusia y Venezuela. Mosc√ļ no ha aclarado sin embargo cu√°l ser√° la misi√≥n de los soldados rusos en el pa√≠s latinoamericano. Mosc√ļ, uno de los mayores aliados del r√©gimen de Nicol√°s Maduro, no hab√≠a reconocido hasta ahora oficialmente la presencia de militares rusos en Venezuela, pese a las informaciones y evidencias publicadas por los medios. A ello se suma el despliegue de unas bater√≠as antia√©reas rusas S-300 por parte de las Fuerzas Armadas bolivarianas en los alrededores de Caracas. Juan Guaid√≥, presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino de Venezuela, ha asegurado, sin embargo, que la presencia de militares rusos viola la Constituci√≥n. "Parece que (el Gobierno de Nicol√°s Maduro) no conf√≠a en sus propios militares y tiene que traerlos del extranjero", ha declarado Guaid√≥ en el Parlamento. Alrededor de un millar de militares venezolanos han desertado ya. Y lograr que esa cifra aumente es el objetivo de Guaid√≥, reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de pa√≠ses. La Organizaci√≥n de Estados Americanos (OEA) asegur√≥ el lunes que la llegada de tropas rusas a Caracas es "un acto lesivo" para la soberan√≠a venezolana.¬†"Es inadmisible que un Gobierno extranjero tenga programas de cooperaci√≥n militar con un r√©gimen usurpador que ha sido declarado ileg√≠timo por resoluciones y derecho interamericano, lo cual atenta adem√°s contra la paz y seguridad hemisf√©rica", asegur√≥ la OEA en un comunicado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirti√≥ el mismo domingo al ministro de exteriores de Rusia, Sergu√©i Lavrov, que Washington no permanecer√° de brazos cruzados mientras Mosc√ļ "exacerba" la tensi√≥n del pa√≠s latinoamericano. Lavrov, que hace solo unas semanas recibi√≥ en la capital rusa a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodr√≠guez, le contest√≥ que los intentos de EE UU de orquestar un golpe de Estado en Venezuela son una "abierta injerencia" y una violaci√≥n de los estatutos de la ONU, seg√ļn el comunicado de Exteriores sobre la charla. El aterrizaje de las dos aeronaves rusas -un¬†Antonov An-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62- el s√°bado en el aeropuerto de Maiquet√≠a, a las afueras de Caracas se produjo solo unas horas despu√©s de que Maduro afirmase que hab√≠a tenido que reforzar su seguridad debido a un supuesto plan para matarle liderado por el presidente de la Asamblea y autoproclamado presidente interino de Venezuela¬† Juan Guaid√≥."Tenemos la intenci√≥n de continuar construyendo una cooperaci√≥n constructiva y mutuamente beneficiosa tanto con Venezuela, un socio estrat√©gico de Rusia, como con otros pa√≠ses de Am√©rica Latina y el Caribe", ha recalcado este martes la portavoz rusa de Exteriores en un comunicado. Rusia y Venezuela tienen estrechos v√≠nculos desde hace a√Īos. Y mantienen distintos acuerdos de cooperaci√≥n econ√≥micos, energ√©ticos y de defensa. En diciembre, Mosc√ļ envi√≥ a Caracas dos cazas rusos con capacidad nuclear. Y el Kremlin, aunque en las √ļltimas semanas ha espaciado sus intervenciones de defensa al r√©gimen de Maduro, ha seguido firmando acuerdos de colaboraci√≥n con el Gobierno chavista; los √ļltimos el pasado d√≠a 2 de marzo, cuando la venezolana Rodr√≠guez anunci√≥ adem√°s que trasladar√≠a las oficinas europeas de la petrolera estatal PDVSA de su sede actual en Lisboa a Mosc√ļ. Hoy, Venezuela debe a Rusia un m√≠nimo de 6.500 millones de d√≥lares (5.600 millones de euros). La mitad es deuda soberana a pagar al Estado ruso; la otra parte, a la petrolera estatal, Rosneft, seg√ļn datos oficiales. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario