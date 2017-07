Rusia y EEUU podrían colaborar para reforzar su seguridad informática

Fotografia: BBC Mundo Agrandar la foto + Twittear Moscú y Washington están en conversaciones para trabajar de manera conjunta en ciberseguridad, informó el jueves la agencia rusa de noticias RIA, citando a Andrey Krutskikh, representante especial de la presidencia rusa en ciberseguridad. "Las conversaciones están en marcha ... se están intercambiando diferentes propuestas, nadie niega la necesidad de mantener las conversaciones y de tener tales contactos", dijo Krutskikh, según RIA. Svetlana Lukash, un funcionario ruso que estuvo en la cumbre del G-20, dijo a principios de este mes que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían acordado discutir cuestiones de seguridad cibernética. Sin embargo, funcionarios de inteligencia y seguridad en Estados Unidos y Europa dijeron a Reuters que no participaban en las conversaciones, que, según ellos, estaban confinadas a funcionarios de nivel medio. Uno de los funcionarios, que al igual que los demás, habló bajo condición de anonimato, dijo que la cooperación en materia de seguridad cibernética fue un desvarío. Mientras tanto, Rusia sigue negando que haya intervenido con ciberataques en el pasado proceso electoral de Estados Unidos. Thomas Bossert, principal asesor de contraterrorismo de Trump, dijo a periodistas que sería prematuro sugerir que Estados Unidos hablaría con Rusia sobre una posible "asociación" de seguridad cibernética. "Una asociación sugiere que has llegado a un lugar donde crees que tienes una relación de confianza y has llegado a un acuerdo común sobre ideales y metas y comportamientos", dijo. "No creo que los Estados Unidos y Rusia hayan llegado a ese punto aún en el ciberespacio", dijo Bossert. "Y hasta que lo hagamos, no tendríamos la conversación sobre la asociación, pero teníamos que tener un diálogo, y ahí es donde empezaremos". Trump dijo a principios de este mes que había discutido la idea de crear tal grupo con Putin en una cumbre del Grupo de 20 naciones en Alemania. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario