Se extienden los saqueos masivos en todo México por el Gasolinazo

Fotografia: AP Agrandar la foto + Twittear Las protestas por el alza del precio del combustible en México derivaron en una nueva jornada de violencia este miércoles, al producirse nuevos saqueos y actos vandálicos. Hay más de 500 personas detenidas, según informó el Gobierno, que prometió mano dura para frenar los robos. Según el reporte del Estado de México, hasta la madrugada del jueves se tenían registrados a "430 detenidos en flagrancia por su presunta participación en actos vandálicos". Además, más de 70 personas fueron arrestadas en Ciudad de México. En total, al menos 250 comercios fueron atacados en todo el país. El incremento de la tarifa de los combustibles, de hasta 20,1 por ciento, entró en vigor el pasado 1 de enero y, desde entonces, grupos de manifestantes han impedido la venta en algunas estaciones de servicio y bloqueado algunas carreteras, provocando una "situación crítica" en al menos tres estados, admitió la petrolera estatal mexicana Pemex. Funcionarios exhortaron a los comerciantes a no hacer caso a los rumores de toque de queda y reabrir sus negocios, después de que se reportara que varios comercios prefirieron bajar sus cortinas. En Veracruz, efectivos de la Secretaría de Marina (Armada) de México realizaron disparos al aire contra un grupo de saqueadores que se estaban llevando electrodomésticos y ropa de tiendas de la ciudad. El gobierno local anunció en un comunicado que "actuará con toda severidad en contra de quienes cometan actos vandálicos escudándose en pretendidas manifestaciones de protesta", como sucedió esta noche en algunos centros comerciales de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río. Previamente, el propio presidente del país, Enrique Peña Nieto, prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que entró en vigor con el año nuevo. "El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías", dijo el mandatario desde la residencia oficial de Los Pinos en su primer mensaje del año a los medios. Aseguró también que se controlarán los posibles "incrementos o toma de decisiones al alza en precios de productos que no son justificados". Según el discurso que sostiene, el mandatario apela a la "comprensión" de la población, ya que los efectos sobre la economía del país serían "más dolorosos" en caso de no aplicar estos aumentos.