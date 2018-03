Senador chileno no descarta intercambio territorial con Bolivia

Fotografia: CNN Chile Agrandar la foto + Twittear El senador chileno, Jorge Pizarro, planteó hoy una posibilidad de que en el futuro su país negocie con Bolivia un intercambio territorial con soberanía. "Chile siempre ha tenido voluntad de conversar el acceso al mar sin soberanía". "Si el día de mañana hay alguna alternativa distinta que sea justa para los chilenos, que garantice soberanía y que no signifique una imposición de nadie sobre nadie, por qué no, nunca podemos cerrarnos a eso sobre todo en un mundo que va cambiando", dijo en declaraciones a la cadena CNN Chile. Sin embargo, el legislador aclaró que mantiene su apoyo a la posición chilena ante la demanda marítima. Antes, el excandidato a la Presidencia, Alejandro Guillier, también manifestó una alternativa de canje territorial. "Siempre hemos estado de acuerdo en buscar soluciones pero con compensaciones territoriales de manera que Chile no pierda patrimonio territorial ni marítimo" dijo Guillier la semana pasada. El presidente Sebastián Piñera rechazó categóricamente esta afirmación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario