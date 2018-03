Serrat apoya la reivindicación marítima de Bolivia

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Circula en redes sociales una entrevista realizada por Televisión Nacional de Chile al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, en la que sostiene que le gustaría que Bolivia tuviera mar. El cantautor entrevistado en el programa "24 Horas" de la Televisión Nacional de Chile, consultado sobre le diferendo marítimo que sostiene Bolivia y Chile, manifestó que si bien es un tema que deben ver los gobiernos, dijo que le gustaría que Bolivia tenga mar. "A mí me gustaría que los bolivianos estuvieran contentos si tuvieran su salida al mar, por qué no", manifestó. "Pero supongo que hay intereses económicos, los chilenos dejan de ganar dinero si los bolivianos tienen una salida al mar. Esto se trata de gasto de plata, también. No crea nadie que se trata de usurpación de territorios patrios, esto se trata de plata", añadió. Tras la publicación de dicha entrevista el autor de temas como "Mediterráneo", "Aquellas pequeñas cosas", "La mujer que yo quiero", "Vagabundear", fue blanco de insultos en redes sociales, pero también de agradecimiento por quienes abogan el derecho de Bolivia de tener acceso soberano a las costas del Pacífico tras 139 años de enclaustramiento. El presidente Evo Morales agradecía el gesto del cantautor mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Muy agradecidos por el apoyo del afamado hermano cantante y autor español de 'Mediterráneo´, Joan Manuel Serrat, a la demanda de #MarParaBolivia. Cada día, más y más voces se suman a nuestro reclamo de justicia. El retorno al mar será una conquista de la dignidad de los pueblos", escribió el jefe de Estado. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario