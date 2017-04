Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente sirio, Bashar al Asad, aseguró que los reportes de que fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo un ataque químico en un pueblo controlado por los rebeldes son una "invención al 100%" En una entrevista exclusiva con la agencia AFP, Asad dijo que "no hubo una orden para llevar a cabo ningún ataque". Más de 80 personas murieron en el pueblo de Khan Sheikhoun, en el noroeste de Siria, el 4 de abril, después de que cientos sufrieran síntomas que son consistentes con un gas nervioso. Testigos aseguraron que vieron a aviones de guerra atacar el pueblo. Pero Rusia, aliada de Asad, mantiene que lo que sucedió ese día es que un depósito de municiones químicas recibió un impacto. Asad le dijo a AFP que el gobierno sirio entregó su arsenal de armas químicas en 2013 y añadió que "incluso si las tuviéramos, no las usaríamos". "El momento del ataque o supuesto ataque fue cuando el ejército sirio estaba avanzando muy rápido, y los terroristas estaban colapsando. Así que por qué usarlo, si es que lo tienes y quieres hacerlo, y por qué usarlo en ese momento y no cuándo estás en una situación difícil, lógicamente", lanzó Asad. "Nuestra impresión es que Occidente, especialmente Estados Unidos, está codo con codo con los terroristas. Ellos inventaron toda la historia para tener un pretexto para atacar", añadió Asad, quien lleva 17 años en el poder. "Nadie ha investigado lo que pasó ese día en Khan Sheikhoun", afirmó el presidente sirio. "Como sabes [se dirige al periodista de AFP] Khan Sheikhoun está bajo control del frente al-Nusra, que es una rama de Al Qaeda, así que la única información que el mundo tiene es la publicada por una rama de Al Qaeda". Dos días después de lo sucedido en Khan Sheikhoun, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra una base militar siria. Para Asad, esto demuestra que todo se trató de una "representación". "Es la primera fase, la representación que vimos en las redes sociales y en televisión, luego la propaganda y luego la fase dos, el ataque militar". Asad también dijo que solo permitiría una investigación "imparcial" sobre lo sucedido en Khan Sheikhoun para asegurarse de que no sea utilizada para "objetivos políticos". Rusia vetó el miércoles un borrador de resolución en Naciones Unidas que hubiera requerido la cooperación del gobierno sirio en una investigación de los hechos. Más de 300.000 personas han muerto y millones han resultado desplazadas desde que una rebelión pacífica contra Asad, hace seis años, se convirtió en una guerra civil. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario