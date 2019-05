Fotografia: El Pa√≠s Agrandar la foto + Twittear Socialistas y liberales han acelerado este lunes los preparativos para formar una alianza que arrebate al Partido Popular Europeo el control que ejerce sobre la Comisi√≥n Europea desde hace 15 a√Īos. La nueva alianza, cuya preparaci√≥n comenz√≥ antes de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, podr√≠a hacer que la victoria del PPE en esos comicios acabase siendo p√≠rrica. La ofensiva socioliberal se visualiz√≥ este lunes en Par√≠s, solo 24 horas despu√©s del escrutinio europeo, con una reuni√≥n en el El√≠seo del presidente franc√©s, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno espa√Īol en funciones, Pedro S√°nchez. Fuentes de La Moncloa indicaron tras la cita en Par√≠s que ambos "defienden la necesidad de formar una alianza de fuerzas progresistas y europe√≠stas que frene a la ultraderecha". Por parte francesa se√Īalaron: "No vamos a entrar en los detalles del encuentro". En la cena participaron los sherpas (expertos¬†en la terminolog√≠a diplom√°tica) de ambos Gobiernos para asuntos europeos, Jos√© Manuel Albares y Clement Baune, como se√Īal clara de que se trataba de abordar el reparto de poder en la UE, entre otras cosas. Las maniobras para forjar un contrapeso pol√≠tico al PPE continuar√°n este martes en Bruselas con un almuerzo de trabajo en el que participar√°n, seg√ļn la previsi√≥n del El√≠seo, Macron, S√°nchez, Charles Michel y Mark Rutte (primeros ministro liberales de B√©lgica y Holanda) y Ant√≥nio Costa (primer ministro socialista de Portugal). S√°nchez y Macron han asumido el liderazgo de sus respectivas familias pol√≠ticas, dado que el PSOE (con 20 esca√Īos) ser√° la mayor delegaci√≥n nacional del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y otro tanto ocurrir√° con los macronistas de Renacimiento (21 esca√Īos) dentro del refundado grupo liberal de la misma C√°mara. Las dos formaciones buscan un acuerdo para unir sus fuerzas (145 y 109 esca√Īos, respectivamente) e impulsar en la UE una agenda m√°s progresista en pol√≠tica econ√≥mica, social, medioambiental y de g√©nero, que rompa con tres lustros de predominio conservador. La nueva orientaci√≥n podr√≠a reflejarse tanto en la Agenda Estrat√©gica de la UE para 2019-2024 que se espera aprobar en la cumbre europea de junio como en el acuerdo para formar la pr√≥xima Comisi√≥n Europea. El aspirante del PPE a presidir la Comisi√≥n, el alem√°n Manfred Weber, se ha mostrado dispuesto a negociar con socialistas, liberales y verdes un detallado mandato para los pr√≥ximos cinco a√Īos, en el que se podr√≠an incorporar las demandas del giro progresista. La oferta resulta tentadora para los Verdes, que podr√≠an ver reconocida buena parte de su agenda medioambiental. Pero socialistas y liberales parecen dispuestos a ir mucho m√°s lejos y cobrarse muy caro la posible colaboraci√≥n con el PPE, hasta el punto de arrebatarle la presidencia de la Comisi√≥n. La cena de Macron y S√°nchez en Par√≠s supone la primera cita al m√°ximo nivel de dos dignatarios europeos despu√©s de que los comicios del 26 de mayo dejasen claro que los dos grandes partidos europeos (PPE y socialdem√≥cratas) no sumar√°n, por primera vez en 40 a√Īos, m√°s del 50% de los esca√Īos europeos, lo que les obligar√° a tejer alianzas con otras formaciones. Los liberales, que con 109 esca√Īos se han convertido en el tercer partido m√°s numeroso en la historia del Parlamento, se apresuraron en la noche del domingo a reclamar su cuota de poder y dejaron claro su apuesta por un giro de Bruselas hacia el centro progresista tras tres Comisiones consecutivas presididas por conservadores (Jos√© Manuel Dur√£o Barroso, con dos mandatos, y Jean-Claude Juncker) con apoyo socialista. "El monopolio del poder se ha roto y por eso hay que buscar otra f√≥rmula", se√Īal√≥ la l√≠der danesa de los liberales y comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. El PPE, sin embargo, parece dispuesto a plantear cara. "Seguimos siendo la primera fuerza pol√≠tica en Europa y esto significa que corresponde al PPE la presidencia de la Comisi√≥n Europea", subraya Antonio L√≥pez Ist√ļriz, eurodiputado reelegido y secretario general del PPE. Fuentes del grupo Popular advierten de que cualquier candidato alternativo a Weber necesitar√≠a no solo la mayor√≠a absoluta en el Parlamento Europeo (376 votos de 751) sino tambi√©n una mayor√≠a cualificada en el Consejo Europeo. "Y en el Consejo hay ocho presidentes de Gobierno populares que pueden ejercer de minor√≠a de bloqueo", recuerdan. El mensaje es claro: no puede haber un presidente de la Comisi√≥n que no cuente con el benepl√°cito del PPE. Pero en el grupo Popular tambi√©n se reconoce que la negociaci√≥n de Weber para forjar una agenda progresista podr√≠a provocar el rechazo entre sus propias filas y desencadenar, llegado el caso, que sus propios correligionarios acaben con su candidatura. Ese desenlace abrir√≠a el paso a otros aspirantes, como el socialista Frans Timmermans, la liberal Margrethe Vestager o, con creciente posibilidad, a una tercera personalidad independiente sin afiliaci√≥n definida pero aceptable para el cuarteto (populares, socialistas, liberales y verdes) que parece a punto de sustituir a la gran coalici√≥n. Fran√ßois Heisbourg, consejero del Instituto Internacional para los Estudios Estrat√©gicos en Londres, y la Fundaci√≥n para la Investigaci√≥n Estrat√©gica en Par√≠s, considera que Macron no ha ganado la batalla de las elecciones europeas, dada la victoria de Marine Le Pen, pero "dispone ahora de mayor margen de maniobra que antes". Este analista recuerda que la erosi√≥n de los grandes partidos y la contenci√≥n de las fuerzas de ultraderecha a nivel europeo refuerza la capacidad de influencia de Macron en Bruselas. Y el presidente franc√©s parece dispuesto a ejercerla con la ayuda de S√°nchez y los socialistas. La negociaci√≥n para el relevo de Juncker empieza hoy pero sin plazo El regateo para sustituir a Jean-Claude Juncker (PPE) al frente de la Comisi√≥n Europea empieza hoy en el Parlamento Europeo, con una reuni√≥n prevista de los presidentes de grupo, y en el Consejo Europeo, con una cena informal de los 28 presidentes de Gobierno o Estado de la UE. La primera cita pretende cerrar filas en torno al proceso de selecci√≥n basado en los candidatos oficiales de cada partido pol√≠tico (los llamados spitzenkandidat). Pero a diferencia de hace cuatro a√Īos, cuando los grupos coincidieron en apoyar la candidatura de Juncker, en esta ocasi√≥n no hay coincidencia sobre qui√©n debe asumir esa responsabilidad. Y alg√ļn grupo, como los liberales de Macron ni siquiera reconocen a ninguno de los candidatos. Fuentes parlamentarias creen que los grupos se limitar√°n a "pedir al Consejo Europeo que tome en cuenta el resultado de las elecciones". Pero dudan que haya acuerdo para encargar de manera expresa al candidato del PPE, Manfred Weber, que inicie los contactos para formar una mayor√≠a. En la reuni√≥n de la noche, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informar√° a los presidentes de Gobierno sobre el proceso de consultas que iniciar√° con los l√≠deres del Parlamento con vistas a proponer un candidato en la cumbre europea de finales de junio. Pero ni en una ni en otra instituci√≥n se vislumbra acuerdo. Y no se descarta que la sucesi√≥n de Juncker no se resuelva en la cumbre de junio. Por si acaso, los l√≠deres europeos, seg√ļn fuentes comunitarias, se cuidar√°n mucho de fijarse un plazo concreto para iniciar el proceso de relevo. El mandato de Juncker no expira hasta el 31 de octubre, pero puede prolongarse hasta que llegue el relevo. M√°s delicada es la sustituci√≥n de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Su mandato tambi√©n concluye el 31 de octubre. 