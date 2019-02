Fotografia: Eraldo Peres/Associated Press Agrandar la foto + Twittear S√©rgio Moro, el juez que dirigi√≥ la operaci√≥n Lava Jato y ahora es ministro de Justicia y Ciudadan√≠a del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, present√≥ ante el congreso el martes 19 de febrero su plan de combate al crimen y la corrupci√≥n. Fue una casualidad que un d√≠a antes, el presidente Bolsonaro tuviera que cesar a Gustavo Bebianno, su ministro de la Secretar√≠a General de la Presidencia. El nuevo gobierno lleva nueve semanas en funciones y ya cay√≥ un alto funcionario por estar involucrado en un esc√°ndalo de corrupci√≥n. No es un buen augurio para Bolsonaro, quien lleg√≥ a la presidencia con una campa√Īa contra la corrupci√≥n de la clase pol√≠tica tradicional. Ante las acusaciones de corrupci√≥n en contra del partido de Bolsonaro (el Partido Social Liberal), su c√≠rculo cercano y sus familiares, el ministro Moro se ha mantenido en silencio. Y ese mutismo se agrava cuando se analiza el paquete de medidas contra el crimen y la corrupci√≥n que propuso la semana pasada. Se trata de una propuesta que no solo es poco novedosa, sino que, de aprobarse, puede ser contraproducente para Brasil. El paquete judicial de Moro se resume en tres propuestas: la liberalizaci√≥n de la posesi√≥n de armas de fuego, que los condenados en segunda instancia sean encarcelados (aunque les queden apelaciones, como es el caso del expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva) y la creaci√≥n de nuevos instrumentos para facilitar el uso del mecanismo de delaci√≥n premiada. En conjunto, esta reforma corre el riesgo de provocar un aumento tanto en la violencia policial -al disminuir las penas a los polic√≠as que hayan asesinado sin motivo a un individuo (solo en 2017, de los casi¬†64.000 asesinatos en el pa√≠s, 5144 de ellos ocurrieron durante operaciones policiales)- como sobrepoblar las c√°rceles brasile√Īas, que para muchos analistas son m√°s escuelas del crimen que centros de reintegraci√≥n social. Pero lo m√°s importante de la reforma de Moro es lo que no incluye, y que por lo mismo se trata de un atado de propuestas que no ataca el origen de la corrupci√≥n. Su paquete no impone techos para las donaciones de personas f√≠sicas a las campa√Īas, lo que permite a las empresas driblar la veda a las contribuciones empresariales decidida por la Corte Suprema en 2015. Tampoco pone l√≠mites a las transacciones con dinero en efectivo en una campa√Īa electoral, una v√≠a cl√°sica para ocultar gastos. Quiz√° la ausencia m√°s notoria es la penalizaci√≥n de los gastos ilegales de campa√Īa. Cuando encabezaba la operaci√≥n Lava Jato dec√≠a que esta acci√≥n tendr√≠a que ser un delito asimilado a un "crimen contra la democracia". Pero ahora decidi√≥ dejarla de lado. La operaci√≥n Lava Jato fue una investigaci√≥n sin precedentes en Am√©rica Latina y tuvo el acierto de revelar lo profundamente arraigada que est√° la corrupci√≥n en Brasil. Pero si S√©rgio Moro no enmienda su reforma judicial ni condena y da autonom√≠a para perseguir posibles casos de corrupci√≥n del c√≠rculo cercano de Bolsonaro, al final tambi√©n podr√≠a ocasionar que el legado de Lava Jato sea uno funesto: haber hecho un uso pol√≠tico de la justicia. Las consecuencias de la operaci√≥n de Moro, iniciada en 2014, han sido enormes: centenares de personas han sido encarceladas, el expresidente Lula da Silva est√° en prisi√≥n y el hast√≠o social de la pol√≠tica tradicional fue determinante para la victoria de Bolsonaro, quien centr√≥ su discurso en erradicar la corrupci√≥n. No se puede negar que S√©rgio Moro tuvo un papel decisivo en el proceso electoral de 2018 y tambi√©n es inevitable advertir que la investigaci√≥n que dirigi√≥ result√≥ ser favorable a Bolsonaro. Cuando Lula da Silva encabezaba las encuestas para ganar la presidencia, intensific√≥ su persecuci√≥n al expresidente, quien ingres√≥ a la c√°rcel en abril. As√≠ que, unos d√≠as despu√©s de la victoria electoral de Bolsonaro, cuando se anunci√≥ que Moro ser√≠a parte del nuevo gobierno, para muchos de sus cr√≠ticos se confirm√≥ la parcialidad del juez: Moro politiz√≥ la justicia brasile√Īa. Es aqu√≠ cuando cobran especial importancia los cuestionamientos que han recibido los m√©todos de Moro en su proceder judicial, entre ellos -como se ve en su propio veredicto- condenar a Lula da Silva sin evidencia directa de cometer actos il√≠citos. A cinco a√Īos de la investigaci√≥n, es justo examinar el legado de Lava Jato: la percepci√≥n de la corrupci√≥n ha aumentado en Brasil y el precedente de Lula da Silva no sirvi√≥ para que el expresidente Michel Temer, pese a que algunas investigaciones probaron que¬† estuvo involucrado directamente en actos de corrupci√≥n, fuera destituido. Al d√≠a de hoy, las principales figuras empresariales y pol√≠ticas de Lava Jato -Marcelo Odebrecht, Antonio Palocci y Jo√£o Santana-¬†salieron de prisi√≥n y, sin renunciar a las ganancias il√≠citas que obtuvieron,¬†est√°n cumpliendo sus condenas en arresto domiciliario.¬†Mientras que Lula da Silva est√° en la c√°rcel despu√©s de haber sido condenado en dos ocasiones por "actos de oficio indeterminados", Odebrecht, por ejemplo, est√° detenido en su mansi√≥n de S√£o Paulo. Desde el fin de la dictadura militar, en 1985, solo uno (Fernando Henrique Cardoso) de los cinco presidentes elegidos democr√°ticamente no ha sido destituido o ha estado directamente involucrado en alg√ļn esc√°ndalo de corrupci√≥n. Esto revela que el robo de dinero p√ļblico es un problema estructural que se tiene que atender sin recurrir a propuestas que maquillen la corrupci√≥n pero no la erradiquen de ra√≠z. Y si quiere lograrlo, Moro tendr√≠a que desandar su reforma judicial y asumir los cambios que realmente se necesitan: reestructurar el sistema electoral brasile√Īo, propenso al financiamiento ilegal de campa√Īas, y repensar el r√©gimen pol√≠tico (el presidencialismo de coalici√≥n) que favorece la fragmentaci√≥n partidaria en el congreso y dificulta la creaci√≥n de mayor√≠as pol√≠ticas. Ese esquema es el que permite que, para gobernar y crear mayor√≠as parlamentarias, los mandatarios tengan que aceptar compromisos -a veces fuera de la ley- que le abren la puerta a la corrupci√≥n. Si Moro redirige sus esfuerzos en ese sentido, quienes criticamos sus dudosos procedimientos judiciales para llevar a prisión a Lula da Silva y consideramos equivocada su incorporación al gobierno de Jair Bolsonaro, seremos los primeros en reconocerlo.