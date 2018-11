Tijuana: hostilidad contra la caravana migrante

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear ¬† "Fuera Hondure√Īos, aqu√≠ no los queremos", gritaban enfurecidos un par de cientos de habitantes de Tijuana cerca del albergue donde se refugia la caravana de migrantes en la ciudad fronteriza. Ondeaban banderas y cantaban el himno nacional de M√©xico. En Tijuana, en el norte de M√©xico, se concentran miles de personas, sobre todo de Honduras, que esperan pedir asilo en Estados Unidos tras una marcha a pie que emprendieron desde varios pa√≠ses de Centroam√©rica hace semanas en busca de una vida mejor. La polic√≠a antimotines tuvo que detener a los manifestantes para evitar una posible agresi√≥n. Hubo momentos de tensi√≥n en que se empujaron y lanzaron botellas de agua. Los migrantes fueron retenidos dentro del albergue, en el deportivo Benito Ju√°rez. Algunos, se asomaban a las rejas y ve√≠an la escena con perplejidad. "Nosotros venimos huyendo de la violencia. Queremos paz", contaba Carlos, ense√Īando sus manos deformes por un ataque. Esta hostilidad y xenofobia hacia la caravana es algo in√©dito en la ciudad fronteriza de Tijuana, coinciden los expertos consultados por BBC Mundo. "Tijuana es una ciudad de migrantes" es una frase que se oye en todas partes. Y es un hecho: uno de cada dos habitantes de la ciudad no naci√≥ ah√≠, seg√ļn el Consejo Nacional de Poblaci√≥n. Los tijuanenses lo repiten con orgullo y tradicionalmente han sido acogedores con la gente llegada de fuera. Pero las caravanas de centroamericanos han sacado a flote un sentimiento de rechazo a los de fuera. ¬ŅHospitalaria Tijuana? Los expertos coinciden en que es una minor√≠a, pero tambi√©n que se han hecho o√≠r y que el rechazo hacia los migrantes est√° ganando terreno, a√ļn en la hospitalaria Tijuana. Este domingo, ese sector de la poblaci√≥n organiz√≥ una marcha con pancartas que dec√≠an: "Esto es una invasi√≥n disfrazada de migraci√≥n". Muchos justificaban su molestia por la supuesta forma en la que la caravana entr√≥ en M√©xico: "Llegaron ilegalmente, rompiendo vallas y agrediendo", aseguraban. A la misma hora, a escasos metros de esa protesta, se convoc√≥ una contramanifestaci√≥n en apoyo a los migrantes, pero los presentes eran muchos menos y salieron corriendo cuando los que estaban en contra llegaron irascibles a enfrentarlos. Seg√ļn los expertos, son varios los factores que han creado esta ola de rechazo ante la caravana de centroamericanos. Un plato de frijoles y las redes sociales En los √ļltimos d√≠as, el video de una migrante hondure√Īa quej√°ndose de la comida que les dieron se ha vuelto viral. "La comida que est√°n dando aqu√≠ (est√°) fatal. Mira lo que est√°n dando: puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos. Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre", dice en un video grabado por la televisi√≥n alemana Deutsche Welle. "Aqu√≠ somos pobres, comemos frijoles", gritaban en la marcha contra la caravana. En otro video, se asegura que los migrantes ya no quieren la comida que les dan y que demandan pizza y refrescos. Eso ha indignado incluso a algunos que antes apoyaban a los migrantes. Estos videos "han marcado un antes y un despu√©s" en la forma en que los migrantes son percibidos en M√©xico, explica Claudia Benassini, investigadora en medios digitales de la Universidad La Salle, en Ciudad de M√©xico. Dice que las redes sociales jugaron un papel crucial: "La informaci√≥n circul√≥ fuera de contexto y con nulo espacio para los desmentidos". En estas ocasiones han sobrado los comentarios xen√≥fobos, fuera de lugar y con muy poco conocimiento del tema, explica la especialista. Coincidentemente, partes del estado de Nayarit han sido consideradas zonas de desastre por las fuertes lluvias e inundaciones. En las redes sociales, hubo varios mensajes que ped√≠an al gobierno que primero atendiera el problema de los afectados mexicanos antes de ayudar a los migrantes. "Son dos problemas distintos. Si el gobierno no ha atendido lo de Nayarit no necesariamente es por los migrantes", explica Benassini. Este fin de semana, en el albergue en el que se concentran en Tijuana los migrantes, han tratado de contrastar esta mala imagen de que no recib√≠an con gusto la comida con un video en el que agradec√≠an a los mexicanos "el bocado que se han quitado para d√°rselo". Tambi√©n, antes de que llegaran los tijuanenses que ven√≠an a atacarlos, hab√≠an salido a barrer las calles aleda√Īas a su refugio. Trump y alcalde de Tijuana El alcalde de la ciudad, Jos√© Manuel Gast√©lum,no ha ayudado a que los tijuanenses tengan una buena actitud con los migrantes, seg√ļn cuentan los expertos. En varias ocasiones ha amenazado con deportarlos. "Los derechos humanos son para los humanos derechos", dijo en una entrevista con Milenio Televisi√≥n tras un enfrentamiento entre los migrantes y los vecinos en Playas de Tijuana el primer d√≠a que llegaron. Asegur√≥ que los migrantes "llegan en un plan agresivo, grosero, con c√°nticos, retando a la autoridad". "No me atrevo a decir que son todos los migrantes, pero hay algunos que son vagos, mariguanos(fumadores de marihuana), van agrediendo a familias", asegur√≥. Por otra parte, hay un sector de la sociedad que se est√° dejando influenciar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "un hombre que es racista y que muchos consideran un l√≠der", explica Jorge Bustamante, investigador em√©rito del Colegio de la Frontera. Trump se ha mostrado hostil con los migrantes, ha movilizado a miles de soldados a la frontera y ha prometido endurecer los procesos de petici√≥n de asilo. En la marcha que increp√≥ a los hondure√Īos, Jonathan Zu√Īiga, de 25 a√Īos, explicaba que entiende que Trump sea duro con los latinoamericanos: "Siente que su pa√≠s est√° amenazado y que por eso lo protege. M√©xico deber√≠a hacer lo mismo". Por otra parte, que Estados Unidos haya reducido los carriles de acceso de Tijuana a San Diego por la caravana ha trastocado la vida de la ciudad fronteriza. "Eso ha molestado mucho a todos los tijuanenses que van a diario a trabajar all√°. Aumenta mucho las filas y el tiempo que gastan en trasladarse. Ellos err√≥neamente lo han interpretado como que es culpa de los migrantes", explica Jos√© Moreno Mena. Tama√Īo y forma de la caravana Las caravanas de migrantes se han vuelto un fen√≥meno recurrente en los √ļltimos a√Īos, pero esta vez se juntaron varias y el fen√≥meno se ha hecho muy grande, lo que ha hecho que algunos lo vean como algo amenazante, explica el experto. Adem√°s, dice que tambi√©n el gobierno de M√©xico ha fallado en no tener ning√ļn control sobre las caravanas. Quienes rechazan la caravana llaman a los migrantes "invasores". Para entrar a M√©xico cualquier ciudadano puede tramitar en la frontera un permiso de tr√°nsito, lo que le permite una estancia legal de 30 d√≠as en el pa√≠s que es renovable. Sin embargo, cuando la caravana cruz√≥ por el r√≠o Suchiate la frontera con Guatemala y no por la garita fronteriza, se perdi√≥ el control y no hubo forma de documentarlos. "Aunque s√≠ hay una parte de ellos que se ha registrado", explica el acad√©mico Mena. Racismo El experto ve tambi√©n se√Īales de racismo en la hostilidad a los migrantes. "Los racistas mexicanos ven a los centroamericanos como inferiores", dice. Asegura que no pasar√≠a lo mismo con los estadounidenses. Los expertos coinciden en que el temor de los tijuanenses de que los migrantes son una carga para la econom√≠a es un mito. Que en la ciudad la oferta de trabajo, al menos en sectores que requieren de menos capacitaci√≥n, como la maquila (la construcci√≥n), siempre hay empleos de sobra. Pero los entrevistados por BBC Mundo coinciden en que, aunque es una cosa nueva y podr√≠a ir en aumento, la xenofobia y el racismo se han hecho presentes s√≥lo en una "minor√≠a" de la sociedad de Tijuana. Jos√© Rend√≥n, que se manifestaba a favor de la bienvenida de los migrantes, dijo a BBC Mundo que deben hacerlo "por solidaridad, por simple humanidad". Federico Garza, como otros tijuanenses, dice estar decepcionados por la actitud de algunos ciudadanos que rechazan a los centroamericanos. "Dicen que los hondure√Īos podr√≠an aumentar la inseguridad y la violencia en la ciudad. Pero, por lo que vimos hoy, los tijuanenses intolerantes son el problema: gente intentando pelear y molestar a los m√°s vulnerables". Tras el intento de ataque al refugio, las fuerzas de seguridad restringieron los movimientos de entrada y salida de los migrantes. Es incierto cu√°nto tiempo podr√≠an quedarse miles de los centroamericanos de la caravana en la ciudad fronteriza. Su solicitud de asilo a Estados Unidos se suma a la de 2.800 personas que ya estaban en fila y que lleva un atraso de meses.