Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Pol√≠ticas para pueblos ind√≠genas, equidad de g√©nero y la consolidaci√≥n del tren bioce√°nico son los ejes que buscar√° la presidencia pro tempore de Bolivia en la Comunidad Andina (CAN), seg√ļn el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary. Los presidentes, as√≠ como los cancilleres de los cuatro pa√≠ses que conforman la CAN, se reunieron en Lima, ayer, con motivo de los 50 a√Īos de la fundaci√≥n de este organismo de naciones. Los mandatarios presentes en Per√ļ fueron: Mart√≠n Vizcarra, el anfitri√≥n; de Colombia, Iv√°n Duque; de Ecuador; Len√≠n Moreno, y de Bolivia, Evo Morales. La reuni√≥n se realiz√≥ tras de ocho a√Īos desde la √ļltima vez que todos los pa√≠ses participaron. Asimismo, en esta oportunidad Bolivia asumi√≥ la presidencia pro tempore. "Para Bolivia, la Comunidad Andina es de suma importancia, por lo que asumimos con mucho compromiso la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina", manifest√≥ el presidente del Estado, Evo Morales, durante la inauguraci√≥n del evento. Pary explic√≥ que durante esta presidencia se har√° √©nfasis en los ind√≠genas, g√©nero y el tren bioce√°nico. "Somos pa√≠ses con una importante presencia de pueblos ind√≠genas, actores que tienen que estar presentes dentro de nuestra comunidad", destac√≥. Asimismo, Morales ten√≠a en agenda una reuni√≥n bilateral con su hom√≥logo peruano, Mart√≠n Vizcarra, sobre el tema del tren bioce√°nico. Adem√°s, est√° el objetivo de impulsar una marca de toda la regi√≥n. "Tambi√©n tenemos la intenci√≥n de impulsar la marca andina, construir una identidad propia. No resulta dif√≠cil, porque nuestros pa√≠ses tienen muchas similitudes e historia com√ļn. Creo que es importante crear una identidad com√ļn y regional", a√Īadi√≥ el ministro Pary. Tambi√©n se tienen tem√°ticas como acceso a la salud y a la educaci√≥n como parte de la agenda que se debe tratar en la CAN. Adem√°s de telecomunicaciones con el objetivo de eliminar el "roaming" de datos en los pa√≠ses que conforman la CAN. En 2018, las exportaciones al mundo de los pa√≠ses miembro de la Comunidad Andina alcanzaron 120 mil millones de d√≥lares. Esto signific√≥ un incremento de 11,4 por ciento frente a los registros de 2017, seg√ļn datos de ese organismo multilateral. ¬† La CAN cumple 50 a√Īos de creaci√≥n y es uno de los organismos multinacionales m√°s antiguos de la regi√≥n ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario