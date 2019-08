Triunfo peronista desata el desplome del peso y la bolsa

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Los mercados financieros reaccionaron con p√°nico tras la amplia victoria del peronista Alberto Fern√°ndez en las primarias. Y la econom√≠a argentina borde√≥ el colapso. El peso se devalu√≥ un 25% frente al d√≥lar, pese a una subida de los tipos de inter√©s hasta el 74%, y los valores burs√°tiles cayeron hasta un 60% (la sesi√≥n cerr√≥ con una ca√≠da del 37,9%). Fue un lunes negro. Lo peor, sin embargo, es la perspectiva para los pr√≥ximos meses. El presidente Mauricio Macri perdi√≥ su autoridad tras la apabullante derrota, pero Fern√°ndez solo gan√≥ una elecci√≥n virtual que deber√° revalidar el 27 de octubre. El traspaso de poderes se realizar√°, en principio, el 10 de diciembre. Es mucho tiempo sin un gobierno cre√≠ble. Demasiado para un pa√≠s expuesto a todos los riesgos. Desde las oficinas de Alberto Fern√°ndez, al que se considera ya como pr√≥ximo presidente, se intent√≥ lanzar un mensaje tranquilizador. Mat√≠as Kulfas, el economista que asesora a Fern√°ndez, asegur√≥ que el nuevo gobierno ten√≠a una "absoluta voluntad" de cumplir con los pagos de la deuda externa y no recurrir√≠a de nuevo a mecanismos de control cambiario como el "cepo" establecido en 2011 por Cristina Fern√°ndez de Kirchner. Kulfas a√Īadi√≥ que hab√≠an mantenido encuentros con funcionarios del Fondo Monetario Internacional para expresarles su deseo de devolver el gigantesco cr√©dito de 57.000 millones de d√≥lares concedido en septiembre de 2018, pero renegociando las condiciones. El economista atribuy√≥ la responsabilidad de la nueva hecatombe en los mercados a la pol√≠tica econ√≥mica de Macri. Algo parecido se√Īal√≥ el propio Alberto Fern√°ndez tras conocerse la amplitud de su victoria, cuando dijo que los inversores reaccionar√≠an mal porque se sentir√≠an "estafados". El pasado viernes, un sondeo difundido por el Gobierno hizo creer en medios financieros que Macri empatar√≠a las primarias y ganar√≠a con cierta holgura en octubre. La reacci√≥n fue de euforia, con subidas de todos los indicadores. La realidad result√≥ muy distinta. Fern√°ndez se llev√≥ el 47% de los votos y Macri, el 32%. Las esperanzas de reelecci√≥n de Macri se desvanecieron. El presidente qued√≥ evidentemente tocado. No supo reaccionar. Admiti√≥ la derrota antes de que se conocieran los resultados, pero ni hizo autocr√≠tica, ni anunci√≥ cambios, ni felicit√≥ a los vencedores. Con los ojos vidriosos, se limit√≥ a decir que se sent√≠a mal, que hab√≠a hecho las cosas lo mejor que hab√≠a podido y que Fern√°ndez deb√≠a asumir su parte de responsabilidad a la hora de tranquilizar a los mercados. El lunes, cuando el peso sufri√≥ una ca√≠da vertiginosa (en el momento de abrirse el mercado de divisas, el d√≥lar pas√≥ de 45 a 60 pesos), Macri se eximi√≥ de responsabilidades, culp√≥ de todo al peronismo ("esto es una muestra de que la alternativa a nuestro gobierno carece de credibilidad, el kirchnerismo debe hacer autocr√≠tica", dijo) y demostr√≥ que su estrategia, de aqu√≠ a octubre, se basar√° en el miedo: "Lo de hoy es una muestra de lo que va a pasar" si gobierna Alberto Fern√°ndez, aventur√≥. El presidente anunci√≥ medidas para mejorar la situaci√≥n de las clases medias, sin especificar cu√°les, y rechaz√≥ la posibilidad de cambiar su gabinete. En ciertos momentos pareci√≥ un hombre en estado de negaci√≥n, empe√Īado en mantener una lucha casi desesperada. Ni siquiera sus partidarios m√°s ac√©rrimos deseaban una continuaci√≥n de la batalla electoral. Mantener la campa√Īa supone acentuar el enfrentamiento pol√≠tico, algo que se considera est√©ril y en realidad contraproducente. Un importante inversor argentino dijo a este peri√≥dico que lo m√°s conveniente ser√≠a iniciar ya una transici√≥n ordenada. "Macri debe reunirse con Fern√°ndez y compartir responsabilidades. Idealmente", a√Īadi√≥ el inversor, "las elecciones de octubre deber√≠an adelantarse, para no permanecer tanto tiempo en un vac√≠o de poder". Muchos analistas evocaron el ejemplo de Brasil en 2002, cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso consult√≥ una devaluaci√≥n del real con el gran favorito para sucederle, Lula da Silva. Axel Kicillof, antiguo ministro de Econom√≠a de Cristina Fern√°ndez de Kirchner y pr√°cticamente seguro nuevo gobernador de Buenos Aires, pidi√≥ al a√ļn presidente que transmitiera alg√ļn mensaje de sosiego y que actuara "con mucha responsabilidad de ac√° a diciembre". La inflaci√≥n sigue cercana al 50% anual y un nuevo desplome del peso solo puede agravarla. El macrismo podr√≠a tener la tentaci√≥n de dejar "tierra quemada" a sus sucesores, con una inflaci√≥n disparada y una recesi√≥n a√ļn m√°s profunda. M√°s all√° de la obstinaci√≥n presidencial se escuchaban quejas, cr√≠ticas y reproches. Mar√≠a Eugenia Vidal, la popular gobernadora de Buenos Aires, virtualmente desalojada del cargo tras su p√©simo resultado en las primarias (32%, frente al casi 50% de Kicillof), lament√≥ que no se hubiera producido "una reflexi√≥n" en las filas gubernamentales. Vidal pod√≠a haber fijado en otra fecha las elecciones provinciales, pero acept√≥ unirlas a las generales para ayudar a Macri a sacar m√°s votos en Buenos Aires; la consecuencia fue la derrota de ambos. El domingo por la noche estaba furiosa. Casi todas las acusaciones se dirig√≠an a Marcos Pe√Īa, jefe de ministros de Macri, y al ecuatoriano Jaime Dur√°n Barba, su gur√ļ electoral. Ambos establecieron un severo sectarismo desde su llegada al poder y en el actual proceso electoral se negaron a escuchar las advertencias que les llegaban de dirigentes m√°s cercanos a la calle que ellos, habituados a medir el humor popular a trav√©s de las redes sociales. ¬† Pol√©mica por el recuento de votos Mar Centenera Los resultados oficiales de las elecciones primarias deb√≠an conocerse a partir de las nueve de la noche, tres horas despu√©s del cierre de urnas. Pero las pantallas permanecieron en blanco durante casi una hora y media m√°s. En ese tiempo, los datos extraoficiales que comenzaron a correr de boca en boca hablaban de una diferencia de m√°s de diez puntos del peronista Frente de Todos respecto a Juntos por el Cambio, la coalici√≥n liderada por el presidente Mauricio Macri. La oposici√≥n, muy cr√≠tica con el nuevo sistema de recuento de la empresa venezolana Smartmatic, denunci√≥ manipulaci√≥n de los datos y amenaz√≥ con publicar resultados propios. Detr√°s del retraso hubo fallos en el sistema de transmisi√≥n digital de los telegramas que conten√≠an la informaci√≥n de los colegios electorales. Algunos apoderados denunciaron que no pod√≠an ver las pantallas donde deb√≠an cargarse los datos que llegaban. El Gobierno se mantuvo en silencio, lo que aument√≥ los nervios y las cr√≠ticas opositoras. La justicia hab√≠a ordenado que s√≥lo se difundiesen los datos cuando estuviese cargado al menos el 10% de los cuatro principales distritos electorales del pa√≠s: Buenos Aires, Santa Fe, C√≥rdoba y la capital. Pero no hizo falta. Cuando a las 10.25 difundieron los primeros resultados, ya estaba escrutado m√°s del 40% y marcaba una tendencia irreversible a favor del peronismo. Desde entonces, el escrutinio avanz√≥ con celeridad aunque la p√°gina web se ca√≠a espor√°dicamente. Pasada la medianoche se hab√≠a llegado al 90%. Fern√°ndez superaba por casi 15 puntos al actual presidente y candidato a la reelecci√≥n ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario