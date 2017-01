Trump: México pagará el muro... después

Fotografia: NTMX Agrandar la foto + Twittear El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió el plan de pedir al Congreso estadounidense que pague por la construcción del muro fronterizo, pero sugirió que el costo sería repagado "después" por México, aunque no ofreció detalles. "!Los medios deshonestos no reportan que cualquier dinero gastado en la construcción del Gran Muro (por cuestiones de rapidez) será pagado después por México!", escribió Trump la mañana del viernes en su cuenta de Twitter. Aunque Trump no dio detalles, el representante republicano, Chris Smith, quien sirve como enlace entre el equipo de transición y el Congreso, sugirió que el próximo presidente buscaría negociar con México si están dispuestos o no a pagar el muro. "Pero el humor del Congreso es que, independientemente de lo que resulte, necesitamos asegurar nuestra frontera", dijo a CNN. Durante su campaña presidencial, Trump indicó que pediría a México un pago único de entre cinco mil millones a diez mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de mexicanos en Estados Unidos. Pero el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dejó en claro durante la visita de Trump a la capital mexicana en agosto pasado, que México bajo ninguna circunstancia pagaría por la construcción del muro. Ayer miembros del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes dijeron a la cadena CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos para el muro sean canalizados tan pronto como en abril, cuando debe ser aprobada la ley de gastos del gobierno. "El equipo de Trump argumentó que él (Trump) tendrá la autoridad de construir el muro usando una ley del 2006 de la era de Bush (George W.) para construir el muro, pero que carece de dinero", señaló la cadena citando una alta fuente republicana. A dos semanas de la toma de posesión, el 20 de enero, los miembros del equipo de Trump indicaron a los republicanos de la Cámara de Representantes que su preferencia ahora es pagarlo a través de la ley de financiamiento del muro de 2006. La ley de gasto debe ser aprobada antes del 28 de abril para evitar una paralización del gobierno federal. Fuentes republicanas dijeron a CNN que hasta momento el liderazgo no ha tomado una decisión. (NTMX) Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario