Fotografia: Manuel Balce Ceneta AP Agrandar la foto + Twittear Donald Trump no necesit√≥ este domingo ni los 120 caracteres que permit√≠an los antiguos mensajes de Twitter para lanzar una llamarada sobre Teher√°n, dentro de la escalada de tensi√≥n -y cada vez m√°s confusi√≥n- con el r√©gimen de Rohan√≠. "Si Ir√°n quiere luchar, ese ser√° el final oficial de Ir√°n. ¬°Nunca amenacen a Estados Unidos de nuevo!", escribi√≥ sin otro detalle o explicaci√≥n. Horas antes, un cohete hab√≠a ca√≠do sobre la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la Embajada estadounidense, entre otras, sin causar v√≠ctimas. Estados Unidos ha mandado hasta ahora un doble mensaje. Por un lado, env√≠a portaaviones y bombarderos al golfo P√©rsico como advertencia directa y expl√≠cita a Ir√°n -v√≠a un comunicado de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional-¬†y fuentes de la Administraci√≥n citan planes para un mayor despliegue militar, como public√≥ The New York Times, aunque Trump luego desminti√≥. Y, por otra parte, el presidente enfr√≠a las posibilidades de guerra y apunta al di√°logo -"Ir√°n querr√° hablar pronto", dijo la semana pasada-, pero este domingo volvi√≥ el ardor guerrero y no solo por Trump. "No estamos buscando guerra pero tampoco le tenemos miedo", asegur√≥ el comandante en jefe, Hossein Salami, en declaraciones a¬†la agencia Tasnim recogidas por Reuters. Washington busca negociar con Teher√°n un nuevo acuerdo nuclear tras abandonar el que la Administraci√≥n anterior, la del dem√≥crata Barack Obama, hab√≠a alcanzado en 2015 junto a otras potencias y que Trump rechaz√≥ desde que era candidato. Aquel pacto levantaba las sanciones a Ir√°n a cambio de limitar su programa de armamento nuclear, pero el republicano siempre lo ha considerado una forma de dar ox√≠geno al r√©gimen mientras, en realidad, no renunciaba a su carrera at√≥mica. As√≠, las sanciones al petr√≥leo han vuelto a castigar a la econom√≠a iran√≠, cuyo r√©gimen ha respondido al ataque: ha advertido de que tambi√©n va a incumplir partes de ese acuerdo -los l√≠mites a las reservas de uranio enriquecido-y ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, un canal primordial del comercio global de crudo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario