Trump da una tregua de tres meses para imponer el veto a Huawei

Motivado por la preocupación de los usuarios y los efectos económicos y logísticos adversos en las compañías estadounidenses -Huawei invirtió el año pasado 11.000 millones de dólares en la compra de componentes a empresas de EE UU-, el presidente Donald Trump ha anunciado una tregua con esta empresa al retrasar hasta el 19 de agosto el veto a que el gigante chino pueda recibir suministros estadounidenses. Huawei, por su parte, ha restado importancia al gesto, que considera irrelevante. En una entrevista concedida a los medios chinos, el fundador de la compañía, Ren Zhengfei, ha considerado que Washington "subestima" a este gigante tecnológico. La semana pasada, el Gobierno estadounidense incluy√≥ a Huawei, a la que acusa de representar un riesgo para la seguridad nacional debido a sus conexiones con el Gobierno chino, en una lista negra que impide a las empresas de EE UU hacer negocios con esa compa√Ī√≠a, a menos que cuenten con una licencia. Como consecuencia, empresas como Google dejar√°n de suministrarle software y componentes. Como resultado, sus terminales de m√≥vil y sus tabletas podr√≠an dejar de tener acceso a algunos servicios de Android y a las populares aplicaciones Gmail y Google Maps: algo que no es muy grave dentro de China, donde estas aplicaciones ya est√°n bloqueadas por la censura, pero que pueden disuadir a los usuarios en el resto del mundo. El aplazamiento del veto, ha dicho el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, en un comunicado, "da al sector tiempo para organizarse de manera diferente, y al Departamento (de Comercio) la posibilidad de determinar las medidas a largo plazo apropiadas para las empresas de telecomunicaciones, extranjeras y estadounidenses, que en la actualidad utilizan los equipos de Huawei para algunos servicios esenciales". Para Ren, el impacto es asumible. Su compa√Ī√≠a, la segunda en ventas de m√≥viles en todo el mundo por detr√°s solo de Samsung, ya contaba con planes B para el caso de que se interrumpiera su cadena de suministros estadounidense. "No vamos a excluir, de golpe y a la ligera, los chips estadounidenses. Debemos crecer juntos. Pero si se producen dificultades en el suministro, tenemos planes de contingencia". "En √©poca de paz (antes de que estallara la guerra comercial), nos surt√≠amos mitad de chips estadounidenses, mitad de chips de Huawei. No se nos podr√° aislar del resto del mundo". La entrevista, de la que el peri√≥dico estatal Diario de la Juventud publica una transcripci√≥n, sostiene que "el Gobierno estadounidense subestima nuestras fortalezas. La infraestructura 5G de Huawei desde luego no se va a ver afectada". El liderazgo por esta tecnolog√≠a -el futuro est√°ndar de comunicaci√≥n inal√°mbrica que promete revolucionar nuestro uso de los aparatos- es una de las grandes razones de fondo de la s√ļbita y dr√°stica rivalidad entre China y Estados Unidos, que amenaza con convertirse en una nueva guerra fr√≠a. Y Pek√≠n, como se ha jactado Ren, lleva ventaja en esta carrera. "En lo que respecta a la tecnolog√≠a 5G, otros no podr√°n alcanzar a Huawei al menos en dos o tres a√Īos", ha puntualizado el antiguo militar. En ese sector, "estamos a la cabeza, aunque en la comparaci√≥n entre pa√≠ses a√ļn estamos muy lejos de Estados Unidos". Ren tambi√©n admiti√≥ que, en la b√ļsqueda de su compa√Ī√≠a por la supremac√≠a tecnol√≥gica, es "inevitable" el choque con EE.UU. No obstante, expres√≥ su agradecimiento a las empresas de ese pa√≠s. "Al final, tenemos que colaborar para contribuir a la mejora de la humanidad. Sigue mereciendo la pena aprender de la profundidad y amplitud de la tecnolog√≠a estadounidense". Las restricciones impuestas por Estados Unidos han afectado inmediatamente a las tecnol√≥gicas que hacen negocios con Huawei, en especial las fabricantes de semiconductores. El temor es que el enfrentamiento pueda afectar a la cadena global de componentes para telecomunicaciones. Apple es la compa√Ī√≠a que mejor refleja el da√Īo colateral del veto. Arranc√≥ este lunes con una ca√≠da de cerca de un 3,5% por el temor al impacto de un boicot a sus productos. La ca√≠da se acerca al 15% desde el primer mensaje con el que Donald Trump amenazaba con escalar el litigio arancelario. Pero el golpe¬†est√° siendo importante especialmente para las tecnol√≥gicas especializadas en semiconductores. Skyworks arrastra un desplome del 21,5% en el √ļltimo mes. Lo mismo pasa con Xilinx, que se deja un 17%, y Micron. En el caso de Nvidia ronda el 15% y ha perdido la mitad de valor desde el m√°ximo anual. Una tendencia similar lleva Intel, que se depreci√≥ un 13% en el mes y un 26% del √ļltimo m√°ximo. En China, la nueva medida contra la joya de la corona tecnol√≥gica ha avivado la llama del nacionalismo, que ya comienza a bullir ante el dr√°stico deterioro de las relaciones comerciales entre los dos pa√≠ses, cuando hab√≠a parecido que ambos se encontraban cerca de un acuerdo. El peri√≥dico Global Times publica este martes que "el corte de los suministros estadounidenses tendr√° un cierto impacto en Huawei, pero seguro que ser√° limitado. El alcance se decidir√° no solo por los preparativos que hab√≠a adoptado la empresa y su respuesta a la crisis, sino tambi√©n el apoyo de la sociedad china a Huawei para superar sus dificultades". El Gobierno chino a√ļn sopesa medidas de respuesta. Una de ellas podr√≠a ser restringir las exportaciones de tierras raras, materiales imprescindibles para la fabricaci√≥n de productos de alta tecnolog√≠a, incluidos los autom√≥viles el√©ctricos. Esos materiales est√°n exentos en la subida de aranceles decretada por Washington hace diez d√≠as sobre exportaciones chinas por valor de 200.000 millones de d√≥lares, y a la que Pek√≠n respondi√≥ a su vez con aranceles del 10 al 25% sobre 60.000 millones de productos de EE. UU. Esa posibilidad ha cobrado fuerza despu√©s de que el presidente chino, Xi Jinping, inspeccionara este lunes una planta de extracci√≥n y procesado de tierras raras, en una visita de la que ha informado la agencia de noticias estatal, Xinhua. 