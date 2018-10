Trump envía a 5.200 soldados a la frontera ante el avance de la caravana migratoria

Fotografia: Agence France-Presse ‚ÄĒ Getty Images Agrandar la foto + Twittear El Pent√°gono anunci√≥ este lunes el despliegue de 5.200 soldados en la frontera con M√©xico ante el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia Estados Unidos, tal como hab√≠a reclamado el presidente Donald Trump. De ese contingente, 800 uniformados ya est√°n de camino a Texas y el resto llegar√°n a finales de semana. Los militares, que ir√°n armados, se suman a los 2.092 miembros de la Guardia Nacional, la unidad de reserva del Ej√©rcito, que fueron enviados el pasado abril por Trump cuando otra caravana de migrantes avanzaba hacia EE UU. A una semana de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, en las que su partido se juega mantener el control del Congreso, el republicano ha utilizado el √©xodo de migrantes para atizar la ret√≥rica antinmigraci√≥n que tan buenos frutos le dio en las presidenciales de 2016, cuando demoniz√≥ a los extranjeros y prometi√≥ levantar un muro con M√©xico para impedir la llegada de "violadores y criminales". Seg√ļn algunos c√°lculos, hasta 7.000 inmigrantes centroamericanos, que huyen de la inestabilidad en sus pa√≠ses, integran la caravana, iniciada en Honduras y que est√° ahora en M√©xico, donde las autoridades tratan de convencerles de que desistan de su objetivo de llegar a EE UU. Trump anunci√≥ la semana pasada el env√≠o del Ej√©rcito a la frontera, pero la cifra inicial que se barajaba era de 800 militares. Tambi√©n advirti√≥ de que cortar√≠a la ayuda exterior a pa√≠ses centroamericanos por no detener el dram√°tico periplo de los migrantes. Horas antes del anuncio del Pent√°gono, el mandatario volvi√≥ a abrazar el discurso del miedo a la inmigraci√≥n al calificar de "invasi√≥n" ese √©xodo y al avisar a los migrantes que se encontrar√°n con militares desplegados en la frontera. "Hay muchos miembros de pandillas y gente muy mala mezclada en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, den la vuelta, no ser√°n admitidos en Estados Unidos a no ser que sigan el proceso legal", escribi√≥ en Twitter, sin dar pruebas sobre los miembros de la comitiva. "¬°Esto es una invasi√≥n de nuestro pa√≠s y nuestro Ej√©rcito les est√° esperando!". Los dos √ļltimos predecesores de Trump en la Casa Blanca, el dem√≥crata Barack Obama y el republicano George W. Bush, autorizaron el despliegue en la frontera de la Guardia Nacional, que depende de cada Estado, tras repuntes en las llegadas de inmigrantes indocumentados. Los reservistas dieron apoyo log√≠stico a la guardia fronteriza, que vigila los m√°s de 3.000 kil√≥metros de separaci√≥n entre EE UU y M√©xico. Bush envi√≥ en 2006 a unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, mientras Obama mand√≥ en 2010 a 1.200. El objetivo de ambos era que ayudaran en la detenci√≥n de inmigrantes que cruzaran ilegalmente la frontera y en la captura de drogas transportadas desde M√©xico. Lo que es inusual es que un presidente env√≠e a soldados convencionales, en lo que supone una clara militarizaci√≥n de la frontera. Los 5.200 uniformados son una cantidad muy similar al contingente militar que tiene EE UU en Irak en la campa√Īa contra el Estado Isl√°mico, seg√ļn los √ļltimos datos disponibles. Y m√°s que duplica los 2.000 efectivos norteamericanos en Siria que asesoran en la lucha contra los yihadistas. A√ļn as√≠, el n√ļmero de soldados en la frontera con M√©xico queda por debajo de los 14.000 militares desplegados en Afganist√°n, una guerra sin fin iniciada en 2001. El despliegue militar, bautizado como la operaci√≥n Patriota Fiel, parece tener una finalidad inicial disuasoria dado que la caravana todav√≠a est√° lejos de EE UU y es posible que los migrantes decidan quedarse en M√©xico. Al anunciar el env√≠o de los soldados, el responsable del Comando Norte del Ej√©rcito, el general Terrence O'Shaughnessy, asegur√≥ que los objetivos son "endurecer los puntos de entrada" a EE UU y cerrar "huecos clave" en la frontera. Pero reconoci√≥ que el prop√≥sito so√Īado es evitar que la caravana llegue a EE UU. Si lo hace, el Ej√©rcito no puede impedirlo por completo dado que un inmigrante, si se presenta en un puesto fronterizo, tiene derecho a solicitar asilo en EE UU aunque las posibilidades de recibirlo son escasas. "Creo que el presidente ha dejado claro que la seguridad fronteriza es seguridad nacional", subray√≥ O'Shaughnessy. ¬† Helic√≥pteros, ingenieros y alambres para vallas El Departamento de Defensa tambi√©n enviar√° a la frontera a helic√≥pteros (con radares especiales para detectar a personas de noche), aviones de carga para transportar a personal fronterizo y alambres que podr√≠an llegar a formar una reja de 240 kil√≥metros de longitud. El contingente incluir√°, adem√°s, especialistas en ingenier√≠a, polic√≠a militar y personal m√©dico. "Es solo el principio de la operaci√≥n", dijo en una rueda de prensa el responsable del Comando Norte del Ej√©rcito, el general Terrence O'Shaughnessy, quien no descart√≥ actualizar la cifra de soldados. "Vamos a garantizar la seguridad fronteriza y no vamos a permitir a un gran grupo [de personas] entrar ilegalmente", agregó Kevin McAleenan, el comisario de la agencia de protección fronteriza de EE UU, quien prometió "tratar con humanidad en todo momento a los migrantes".