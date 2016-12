Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Fortalecer y expandir en gran medida" la capacidad del arsenal nuclear de EE.UU. Eso es lo que ha pedido este jueves en un polémico mensaje en su cuenta de Twitter el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Trump, quien asumirá el cargo en enero, escribió que esa debe ser una medida a tomar "hasta el momento en que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares". Este mensaje llega luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también dijera que su nación necesita reforzar su potencial nuclear militar. EE.UU. tiene 7.100 armas nucleares y Rusia 7.300, según la Asociación de Control de Armas, una organización no partidista de Estados Unidos. Cuestionado sobre el mensaje de Trump, un vocero del presidente electo, Jason Miller, puntualizó que Trump se refería prevenir las "amenazas de proliferación nuclear y la necesidad crítica de prevenirlas, particularmente por parte de organizaciones terroristas y regímenes inestables". Miller apuntó que Trump estaba hablando de "mejorar y modernizar" el arsenal nuclear estadounidense, como una manera de mantener la paz a través de la fortaleza. Defensas El tuit del presidente electo de EE.UU. se produjo solo horas después que el presidente Putin se reuniera con sus asesores militares para hacer balance de las actividades militares rusas de 2016. "Tenemos que fortalecer el potencial militar de las fuerzas nucleares estratégicas, especialmente con complejos de misiles que pueden penetrar de forma fiable cualquier sistema de defensa de misiles existente y potencial", dijo Putin. "(Rusia) debe vigilar cuidadosamente cualquier cambio en el equilibrio de poder y en la situación político-militar en el mundo, especialmente a lo largo de las fronteras rusas", señaló el mandatario. El presidente posiblemente se refería a las defensas de misiles estadounidenses en Europa oriental, que el Pentágono dice que son para hacer frente a una amenaza de Irán. Durante la pasada campaña electoral, Trump se refirió a la proliferación de armamento nuclear como el "mayor problema" que enfrenta el mundo, pero también dijo que no podía descartar el uso de armas nucleares. La rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton, varias veces lanzó críticas en contra del republicano al considerarlo demasiado errático y carente de habilidades diplomáticas necesarias para evitar una guerra nuclear. "Un hombre que puede ser provocado por un tuit no debería tener dedos en cualquier lugar cerca de los códigos nucleares", dijo Clinton. Laura Bicker, BBC, Washington D.C. "Una nuevaépoca" Este es un cambio radical de la política actual del presidente Barack Obama. Trump no ha ofrecido más detalles sobre sus planes, pero ha insinuado en el pasado que estaba a favor de una expansión del programa nuclear de su país. Fue cuestionado en entrevistas sobre si iba a usar armas de destrucción masiva contra un enemigo y dijo que sería una postura de última instancia absoluta, pero agregó que le gustaría que fuera una medida impredecible. Por el contrario, el presidente Obama ha hablado del compromiso de Estados Unidos de buscar la paz y la seguridad sin armas nucleares. Su administración ha tratado de reducir el arsenal de la nación. Pero dentro de 29 días, los códigos nucleares y la política de defensa de la nación ya no estarán en sus manos. En entrevistas antes de su sorpresiva victoria, Trump dijo que otros países deberían gastar más en sus propios presupuestos de defensa y renunciar a la protección de Estados Unidos, porque "no podemos darnos el lujo de hacerlo más". Ha dicho que está a favor de que países como Japón y Corea del Sur desarrollen armas nucleares "ya que va a suceder de todos modos". Trump está pasando la temporada de fin de año en su mansión Mar-a-Lago Resort en Florida, donde se ha reunido con sus asesores de campaña. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario