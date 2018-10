Trump planea movilizar tropas a la frontera con MÃ©xico por la caravana migrante

Fotografia: John Moore-Getty Images Agrandar la foto + Twittear El presidente estadounidense Donald Trump prev√© ordenar que por lo menos 800 integrantes del Ej√©rcito de Estados Unidos se movilicen a la frontera con M√©xico para ayudar a resguardarla, de acuerdo con un funcionario de defensa del pa√≠s. Con ello se aumentan los esfuerzos para bloquear el ingreso de migrantes a Estados Unidos en medio de un periodo electoral en el que el presidente ha atizado temores de una supuesta "estampida" migratoria. Jim Mattis, el secretario estadounidense de Defensa, se alista para firmar los documentos necesarios. Las tropas incluir√°n a ingenieros que ayuden con la construcci√≥n de tiendas de campa√Īa y vallas, a doctores para servicios m√©dicos y posiblemente a personal que opere drones para vigilar la frontera, de acuerdo con el funcionario, quien pidi√≥ el anonimato porque no tiene autorizaci√≥n para hacer comentarios p√ļblicos. La Casa Blanca no respondi√≥ de inmediato a solicitudes de informaci√≥n, pero Trump ha dejado claro en los √ļltimos d√≠as que le enfurecen y frustran lo que ve como vulnerabilidades en la frontera con M√©xico a medida que un grupo de migrantes centroamericanos se encamina hacia el territorio. Trump ha puesto a las elecciones legislativas del 5 de noviembre como un referendo sobre la caravana migrante m√°s reciente, de la que ha culpado a los dem√≥cratas y a la¬†que ha presentado como una horda peligrosa que quiere invadir Estados Unidos. "Voy a sacar al ej√©rcito por esta emergencia nacional", tuite√≥ el presidente estadounidense el jueves. "¬°Ser√°n detenidos!". No es la primera vez que Trump ha demandado que el ej√©rcito sea movilizado para resguardar la frontera. En abril, cuando otra caravana comenz√≥ su trayecto por M√©xico hacia la frontera, pidi√≥ que intervinieran las tropas para detener el flujo, una aparente sugerencia de que quer√≠a que los militares hicieran el trabajo que las autoridades migratorias no pueden hacer. En cambio, despu√©s de discutirlo con Mattis y otros funcionarios, Trump moviliz√≥ a personal de la Guardia Nacional para labores de apoyo. El ej√©rcito en activo tiene prohibido realizar funciones de aplicaci√≥n dom√©stica de la ley, como la detenci√≥n de personas en la frontera. Sin embargo, los funcionarios dijeron que la decisi√≥n de Mattis es legal porque las tropas har√°n trabajos de apoyo, y no operaciones policiales. El despliegue es parte de un amplio esfuerzo para satisfacer las demandas de Trump de resguardar con mayor celeridad la frontera. Krisjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional y quien ha informado a Trump sobre la caravana en d√≠as recientes, est√° a cargo del esfuerzo de varios funcionarios de alto rango. De acuerdo con personas que han sido informadas sobre las discusiones -y que pidieron el anonimato pues no tienen permiso para hablar al respecto- ya hay otras opciones sobre la mesa, como dificultar a√ļn m√°s el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que tal medida buscar√≠a desincentivar a los migrantes de hacer el trayecto desde Centroam√©rica. Dos personas al tanto tambi√©n dijeron que una posible medida es, siguiendo la l√≠nea de las amenazas de Trump, recortar la ayuda a los gobiernos de los pa√≠ses de donde son oriundas la mayor√≠a de las personas en la caravana. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario