Trump revoca la política de separar a niños de sus padres inmigrantes en la frontera

Fotografia: John Moore / Getty Images Agrandar la foto + Fotografia: John Moore / Getty Images Agrandar la foto + Fotografia: John Moore / Getty Images Agrandar la foto + Twittear Tan solo días después de decir que sus manos estaban atadas y era el Congreso el que debía actuar en las separaciones de niños de sus padres inmigrantes, el presidente Donald Trump dio marcha atrás. Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para detener la polémica medida ante la creciente presión nacional e internacional. "Considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte", dijo el mandatario desde la Casa Blanca. "No me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas", agregó. Eso sí, luego reiteró que seguirá manteniendo la "tolerancia cero" hacia quienes entren ilegalmente al país, lo que implica procesar a los inmigrantes por la vía penal. La orden, que al momento de ser firmada no estaba claro cuándo entraría en vigor, revierte la cuestionada política aplicada desde abril en la frontera. Sólo desde mayo, unos 2.300 menores de edad han sido separados de sus padres al cruzar la frontera, según datos de las autoridades migratorias estadounidenses. Los audios e imágenes de decenas de niños llorando encerrados en lo que parecen jaulas difundidos por los medios en días recientes han generado fuertes críticas al gobierno contra esta medida, tanto de opositores del Partido Demócrata como desde el propio Partido Republicano, así como de representantes de sectores sociales, económicos y religiosos. Qué cambia La nueva orden establece que los inmigrantes seguirán siendo detenidos al cruzar la frontera y procesados como supuestos autores de un delito, pero las familias permanecerán juntas, excepto en los casos en los que exista preocupación por el bienestar de los niños. La rectificación de Trump crea otro problema al gobierno: qué hacer con las familias detenidas, posiblemente por un largo periodo de tiempo, y cómo reunir a los que ya han sido separados. "Reemplaza una crisis con otra. Los niños no deben estar en una cárcel, incluso si es con sus padres, bajo ninguna circunstancia", dijo en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, en inglés). "Si el presidente cree que meter a los niños en la cárcel con sus padres es lo que la gente le estaba pidiendo, está terriblemente equivocado", agregó. Y es que los padres detenidos por agentes de la patrulla fronteriza son retenidos en prisiones federales mientras sus hijos permanecen bajo custodia del Cuerpo de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) en instalaciones gestionadas por la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud. Trump firmó el documento en compañía del vicepresidente, Mike Pence, y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Dijo que su esposa, Melania, y su hija Ivanka, quienes según algunas informaciones le habían estado presionando para que abandonara esa política, eran fuertes partidarias de poner fin a la separación de las familias migrantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció para el jueves una votación sobre una "legislación para mantener a las familias juntas". Ryan no ofreció detalles sobre el proyecto de ley pero dijo que servirá para solucionar "de una forma muy elegante" la situación de los llamados dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos siendo niños. Este miércoles, las compañías American Airlines, United Airlines y Frontier Airlines anunciaron que no quieren que sus aviones puestos al servicio del gobierno sean utilizados para transportar a niños inmigrantes. "No queremos ser parte de esto", dijo el director ejecutivo de United, Oscar Munoz. "Prefiero ser fuerte" Pocas horas antes de firmar la orden ejecutiva, el presidente pidió al Congreso que aprobara una ley poniendo fin a la separación de familias, aunque también expresó su deseo de que cualquier cambio legal signifique un endurecimiento de las normas migratorias. "Si eres muy, muy débil, a un nivel patético, el país será invadido por millones de personas. Y si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Es un difícil dilema. Quizá prefiero ser fuerte". El presidente ha responsabilizado de la medida de separar familias al Partido Demócrata, al que acusa de haber aprobado una ley migratoria que causa estas separaciones. Sin embargo, no existe una ley federal que establezca la obligatoriedad de aplicar este tipo de medidas. El incremento notable de las separaciones se inició en abril pasado, después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara la aplicación de la política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal que incluye medidas como el procesamiento por vía penal de todos los adultos que entren al país sin documentación. Como los menores no son imputados, entonces tampoco pueden ser enviados a la cárcel junto a sus padres, lo que deriva en la separación familiar. Trump da un paso atrás Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington Durante varios días funcionarios del gobierno han insistido en que ellos simplemente estaban aplicando la ley tal como está escrita y que la política de "tolerancia cero" ante el ingreso de personas sin permiso migratorio a través de la frontera significaba que ellos "tienen que separar a los niños", en palabras del presidente. Los críticos señalaban, por su parte, que Trump unilateralmente creó la situación que produjo las historias desgarradoras de niños separados de sus padres y que él podía solucionarla por sí solo. Al firmar la orden ejecutiva, el presidente está reconociendo que ellos tenían razón. Ahora probablemente la pelea se trasladará a los tribunales, con demandas legales contra la decisión del gobierno de mantener junta a las familias detenidas mientras se decide su estatus migratorio. Ese es un terreno más políticamente propicio para los republicanos, quienes ya tienen que enfrentar unas difíciles elecciones de mitad de periodo en noviembre.