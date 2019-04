Trump se propone cortar la ayuda de EEUU a Centroamérica

Fotografia: Todd Heisler/The New York Times Agrandar la foto + Twittear El plan de Donald Trump para eliminar la ayuda a tres pa√≠ses centroamericanos por su fracaso en detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos rompe con a√Īos de opini√≥n generalizada en Washington de que la mejor manera de frenar la migraci√≥n es atacar las causas que la generan. La decisi√≥n tambi√©n va en contra del enfoque que ha defendido el presidente mexicano, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, entre otros. L√≥pez Obrador ha cabildeado para que Washington se una a su gobierno en la inversi√≥n de miles de millones de d√≥lares en Centroam√©rica y el sur de M√©xico, al argumentar que el desarrollo econ√≥mico y la reducci√≥n de la violencia son las formas m√°s efectivas de alentar a los centroamericanos a permanecer en su pa√≠s. Eliminar la ayuda es "darte un balazo en el pie", dijo Adriana Beltr√°n, directora para seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un grupo de investigaci√≥n de derechos humanos que monitorea de cerca la ayuda. No obstante, el presidente se ha enfurecido por los n√ļmeros crecientes de familias que llegan a la frontera sur para solicitar asilo. Su gobierno notific√≥ al Congreso la tarde del 29 de marzo que tiene la intenci√≥n de reprogramar 450 millones de ayuda para Guatemala, Honduras y El Salvador y que ya ha instruido a las embajadas en la regi√≥n. "Ya no enviamos dinero all√°", dijo Trump a los reporteros el viernes. "Les estamos dando una tremenda ayuda. Dejamos de pagarles". Aunque los legisladores tienen herramientas para oponerse a esta decisi√≥n, es muy posible que algo de la ayuda, si no es que toda, pueda ser suspendida por ahora. La decisi√≥n pone de cabeza a la pol√≠tica estadounidense en la regi√≥n. No solo eliminar√° asistencia humanitaria y para desarrollo, sino que tambi√©n detendr√° esfuerzos conjuntos de las fuerzas de seguridad, as√≠ como unidades antipandillas evaluadas por Estados Unidos, que contaban con el respaldo de los republicanos y del gobierno de Trump hasta ahora, dijo Juan S. Gonzalez, exsubsecretario adjunto de Estado durante el gobierno de Barack Obama. De hecho, apenas un d√≠a antes de que Trump hiciera estas declaraciones, Estados Unidos firm√≥ un acuerdo de seguridad fronteriza con los tres gobiernos centroamericanos con el objetivo de fortalecer la cooperaci√≥n contra el tr√°fico de personas y el crimen organizado. El retiro de la ayuda, dijo Gonzalez, "socava nuestro inter√©s". Y agreg√≥: "Realmente hemos tenido √©xito contra las pandillas en Estados Unidos al cooperar con las fuerzas de seguridad regionales. Nos ayud√≥ a prevenir el flujo aumentado de pandillas". La decisi√≥n tambi√©n tom√≥ desprevenido a M√©xico. El gobierno mexicano ya estaba desconcertado el viernes por la amenaza de Trump de cerrar partes o por completo la frontera tan pronto como esta semana en respuesta al incremento de inmigrantes, y este fue un golpe adicional. Activistas argumentan que cancelar la ayuda solo agravar√° las causas de ra√≠z que impulsan a los migrantes a abandonar los tres pa√≠ses, en donde una larga historia de gobiernos corruptos y graves desigualdades perpet√ļan una profunda pobreza. La violencia de las pandillas, el tr√°fico de drogas y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad -que en parte son resultado de las pol√≠ticas estadounidenses en la regi√≥n enfocadas en combatir el comunismo en los a√Īos ochenta y el narcotr√°fico desde los noventa- han llevado a las tasas de homicidios m√°s altas en el mundo en zonas que no est√°n en guerra. El gobierno de Obama increment√≥ la ayuda despu√©s de un aumento repentino de ni√Īos centroamericanos que llegaron a la frontera de Texas en 2014. La asistencia a la regi√≥n se duplic√≥ en 2016 hasta unos 750 millones, de acuerdo con WOLA. Beltr√°n, una de las directoras, dijo que esa ayuda despu√©s de 2016 no solo se enfoc√≥ en la violencia y la inseguridad, sino que reflej√≥ un entendimiento de que es necesario "abordar los asuntos de gobernabilidad y corrupci√≥n" y tambi√©n "crear oportunidades econ√≥micas y construir instituciones". Con la ayuda significativa que lleg√≥ a la regi√≥n solo en 2017, no ha habido mucho tiempo para que tenga un fuerte impacto. "Hay desaf√≠os a largo plazo que van a necesitar una soluci√≥n sostenible a largo plazo", dijo Beltr√°n. "Puedes tener una discusi√≥n sobre c√≥mo asegurarte de que la ayuda sea efectiva, esa asistencia no est√° destinada a apoyar a gobiernos corruptos". Gran parte de la ayuda humanitaria es distribuida a trav√©s de gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales. Eliminar esa ayuda es "il√≥gico y vengativo", dijo Tim Rieser, un asesor s√©nior de pol√≠tica exterior del senador Patrick Leahy, el vicepresidente del Comit√© de Apropiaciones del Senado. No obstante, eliminar ayuda directa a los gobiernos nacionales de los pa√≠ses del Tri√°ngulo Norte tal vez se debi√≥ haber hecho hace tiempo, agreg√≥, porque ellos son parte del problema. "El senador Leahy no cree que debamos respaldar a gobiernos que se preocupan m√°s de enriquecerse a s√≠ mismos y permanecer en el poder que por abordar las necesidades de su propia gente", agreg√≥, al se√Īalar los esfuerzos de los gobiernos de Honduras y Guatemala para controlar a las cortes y entorpecer el combate a la corrupci√≥n". El gobierno de Trump ha disminuido un poco de la presi√≥n a medida que los gobiernos de Guatemala y Honduras cultivaron aliados conservadores en Washington y se presentaron a s√≠ mismos como aliados en el combate a las drogas. Para ganar el favor de Washington, Guatemala sigui√≥ los pasos del gobierno de Trump y movi√≥ su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusal√©n el a√Īo pasado. El presidente hondure√Īo, Juan Orlando Hern√°ndez, dijo la semana antepasada que su gobierno abrir√≠a una oficina de comercio en Jerusal√©n, lo que √©l llam√≥ "un primer paso" en el proceso de mover la embajada de su pa√≠s. No hubo una respuesta oficial de parte de los gobiernos centroamericanos el s√°bado. Ebal D√≠az, secretario de la Presidencia de Honduras, dijo a la emisora honudre√Īa Radio Am√©rica que la ayuda estadounidense era dirigida en su mayor parte a grupos no gubernamentales humanitarios y de ayuda.