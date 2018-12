Fotografia: WAKIL KOHSAR -AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente Donald Trump hizo un viaje sorpresa y pronunci√≥ un discurso ante los soldados estadounidenses en Irak este¬†mi√©rcoles, en la que fue su primera visita a tropas desplegadas en el extranjero como comandante en jefe, una semana despu√©s de destituir a su secretario de Defensa, Jim Mattis. El mandatario estadounidense, vestido con una campera militar, dijo que su pa√≠s "no puede seguir siendo el polic√≠a¬†del mundo", precisando que¬†"es hora de que comencemos a usar nuestra cabeza, porque no queremos que otros pa√≠ses nos usen a nosotros y nuestras fuerzas armadas". Trump defendi√≥ su decisi√≥n de retirar a las tropas de su pa√≠s de Siria, pero coment√≥ a la prensa¬†en la Base Conjunta al Asad, al oeste de Bagdad, que no contempla retirar las tropas estadounidenses de Irak. "Podemos utilizar a Irak como base para las operaciones regionales contra adversarios como Estado Isl√°mico", indic√≥ Trump.¬† "Si vemos que sucede algo con ISIS que no nos gusta, podemos golpearlos tan r√°pido y con tanta fuerza que realmente no sabr√°n qu√© diablos pas√≥", declar√≥ Trump. Se esperaba que Trump, acompa√Īado por la primera dama, Melania Trump, estuviera en tierra en Irak solo por unas horas. Por razones de seguridad, la Casa Blanca no permiti√≥ que los periodistas que acompa√Īaban al presidente informaran su visita hasta m√°s de dos horas despu√©s de que aterrizara. Trump parti√≥ para Irak la noche de Navidad y regresar√° el jueves para reanudar las negociaciones con los dem√≥cratas con la idea de poner fin al cierre parcial del gobierno. La visita del presidente se da en medio de cr√≠ticas sobre sus pol√≠ticas de seguridad nacional. El presidente orden√≥ al Pent√°gono la semana pasada retirar de Siria a las tropas estadounidenses que combaten contra el Estado Isl√°mico. Tambi√©n orden√≥ la retirada de 7.000 soldados de Afganist√°n, reduciendo a la mitad el n√ļmero de soldados estadounidenses que a√ļn participan en la guerra m√°s larga del pa√≠s. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario