Trump vuelve a manifestar su respeto por Putin

Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su respeto por su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una entrevista con el canal de televisión Fox News emitida este domingo (05.02.2017). Cuando el entrevistador Bill O'Reilly acusó al mandatario ruso de ser un asesino, en referencia a la supuesta responsabilidad de Putin y sus seguidores en el asesinato de periodistas y disidentes, Trump respondió: "Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos, ¿qué cree? ¿Que nuestro país es tan inocente?". "No significa que vaya a llevarme bien con él". "Lo respeto, pero también respeto a mucha gente", respondió Trump al ser preguntado por el líder ruso. "Eso no significa que vaya a llevarme bien con él", matizó. "Digo que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo, si los rusos nos ayudan en la lucha contra el Estado Islámico, que es una gran lucha, y el terrorismo islámico en todo el mundo (...) eso es bueno". En otro momento de la entrevista, O'Relly pregunta a Trump por las acusaciones de fraude electoral sin proporcionar pruebas que las respaldaran, al sugerir que millones de personas votaron de forma ilegal en los últimos comicios. "Cuando ves ilegales, gente que no son ciudadanos y están en los registros electorales (...) podemos ser ingenuos pero echas un vistazo al registro, tienes ilegales, tienes muertos (...) es una situación muy mala", dijo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario